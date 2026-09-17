V MasterChefovi se již neobjeví Punčochář, Kašpárek ani Forejt. Televize chystá změny

Kuchařská show projde turbulentními změnami, aniž by o to původní porotci stáli.
„Televize se rozhodla, že to oživí a sáhne po jiných porotcích. My jsme byli s kluky na několika castinzích, byli jsme připraveni dál navázat, ale zvolili někoho jiného, tak uvidíme, jaké to bude,“ prozradil Jan Punčochář v rozhovoru pro Seznam Zprávy.
Trojice provázela pořadem MasterChef Česko pět sezón. V nadcházející sérii už uvidíme ale jinou porotu, kdy vyjde však není známo. „Vysílání show MasterChef Česko není otázkou ani tohoto kalendářního roku. Informace o nové řadě budeme postupně zveřejňovat,“ uvedla Nova.
Punčochář však žádnou zášť z vyhazovu necítí. „Já nástupcům přeji jenom to nejlepší, protože ta soutěž je skvělá, je to zážitek a nás to vždy strašně moc bavilo,“ prozradil s tím, že se teď chystá plně věnovat svým třem restauracím.
Natáčení podle jeho slov prý nebylo jednoduché. Na place začínal kolem šesté ráno, končil v noci a další den ho čekalo vaření v restauraci, přesto ho to naplňovalo. „Vždy jsem to chtěl dělat, vybral jsem si to. Ty plusy převyšovaly, takže já jsem nikdy nelitoval a litovat nebudu, doufám,“ uvedl.