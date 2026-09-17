Feed Explore
Feed Explore Profil
V MasterChefovi se již neobjeví Punčochář, Kašpárek ani Forejt. Televize chystá změny
1
1
0
17. září 2026 v 10:20
Čas čtení 0:40
Ella Petrová

V MasterChefovi se již neobjeví Punčochář, Kašpárek ani Forejt. Televize chystá změny

V MasterChefovi se již neobjeví Punčochář, Kašpárek ani Forejt. Televize chystá změny
Zdroj: TV Nova/ propagační materiály
Diskutovat
Uložit Uložené
Musíš být přihlášený/á, abys mohl/a uložit článek.
Přihlásit se
Zrušit
Nepodařilo se uložit změny. Zkus se nově přihlásit a zopakovat akci.

V případě že problémy přetrvávají, kontaktuj prosím administrátora.
OK

Kuchařská show projde turbulentními změnami, aniž by o to původní porotci stáli.

„Televize se rozhodla, že to oživí a sáhne po jiných porotcích. My jsme byli s kluky na několika castinzích, byli jsme připraveni dál navázat, ale zvolili někoho jiného, tak uvidíme, jaké to bude,“ prozradil Jan Punčochář v rozhovoru pro Seznam Zprávy.

Doporučeno
Čistokrevné hororové béčko, nebo něco víc? Nový Resident Evil proměnil Prahu v zamořené město plné zombies Čistokrevné hororové béčko, nebo něco víc? Nový Resident Evil proměnil Prahu v zamořené město plné zombies 17. září 2026 v 7:00

Trojice provázela pořadem MasterChef Česko pět sezón. V nadcházející sérii už uvidíme ale jinou porotu, kdy vyjde však není známo. „Vysílání show MasterChef Česko není otázkou ani tohoto kalendářního roku. Informace o nové řadě budeme postupně zveřejňovat,“ uvedla Nova.
 
Punčochář však žádnou zášť z vyhazovu necítí. „Já nástupcům přeji jenom to nejlepší, protože ta soutěž je skvělá, je to zážitek a nás to vždy strašně moc bavilo,“ prozradil s tím, že se teď chystá plně věnovat svým třem restauracím.
 

Doporučeno
CLOSE FRIENDS: Jan Punčochář nám ukázal, jak nabrousit nůž. „Když přijdu někam do restaurace, pokřižují se“ CLOSE FRIENDS: Jan Punčochář nám ukázal, jak nabrousit nůž. „Když přijdu někam do restaurace, pokřižují se“ 25. srpna 2025 v 14:35


Natáčení podle jeho slov prý nebylo jednoduché. Na place začínal kolem šesté ráno, končil v noci a další den ho čekalo vaření v restauraci, přesto ho to naplňovalo. „Vždy jsem to chtěl dělat, vybral jsem si to. Ty plusy převyšovaly, takže já jsem nikdy nelitoval a litovat nebudu, doufám,“ uvedl.  

MasterChef/ TV NOVA masterchef porota MasterChef 2023 MasterChef 2023
Zobrazit galerii
(4)
Doporučeno
FOTO: Pražská vila z 30. let vyhořela a léta chátrala. Podívej se, jak z ruiny architekti vytvořili bydlení jako z jiné dimenze FOTO: Pražská vila z 30. let vyhořela a léta chátrala. Podívej se, jak z ruiny architekti vytvořili bydlení jako z jiné dimenze 19. září 2026 v 11:00
Doporučeno
Akira je legenda české DJ scény: „Nemám děti a hudbě jsem obětoval zdraví. Dám až 130 setů ročně, moc nespím, ale neměnil bych“ Akira je legenda české DJ scény: „Nemám děti a hudbě jsem obětoval zdraví. Dám až 130 setů ročně, moc nespím, ale neměnil bych“ 18. září 2026 v 11:00
Doporučeno
Tahle česká komedie vládne Oneplay už téměř dva měsíce. Představila plejádu oblíbených herců Tahle česká komedie vládne Oneplay už téměř dva měsíce. Představila plejádu oblíbených herců 18. září 2026 v 14:15
Doporučil bys článek ostatním?
1
Upozornit na chybu - pokud spatřuješ v článku nedostatek nebo máš připomínky, dej nám vědět.
Uložit Uložené
Musíš být přihlášený/á, abys mohl/a uložit článek.
Přihlásit se
Zrušit
Nepodařilo se uložit změny. Zkus se nově přihlásit a zopakovat akci.

V případě že problémy přetrvávají, kontaktuj prosím administrátora.
OK
Zdroj: seznamzpravy.cz
Náhledový obrázek: TV Nova/ propagační materiály
Co si o článku myslíš?
Přihlas se a dej vědět do komentáře!
Nepodarilo sa načítať dáta pre diskusiu. Skúste znova načítať stránku.
0 komentářů
Seřadit od
nejoblíbenějších
nejnovějších
Musíš být přihlášený/á, abys mohl/a přidat komentář.
Přihlásit se
Zrušit
Musíš být přihlášený/á, abys mohl/a ohodnotit komentář.
Přihlásit se
Zrušit
Abys mohl přidat komentář, musíš mít aktivní členství Refresher Club.
Členství
Zrušit
Komentář, který si přidal, vidíš zatím jen ty. Pro zobrazení komentářů ostatním uživatelům je třeba ověřit tvůj účet.
Ověřit účet
Zrušit
Opravdu chceš odstranit svůj komentář?
Odstranit
Zrušit
Opravdu chceš zablokovat tento komentář?
Zablokovat
Zrušit
Opravdu chceš odblokovat tento komentář?
Odblokovat
Zrušit
Opravdu chceš nahlásit tento komentář?
Nahlásit
Zrušit
Děkujeme, komentář byl nahlášen.
OK
OK
OSOBNOSTI GASTRO REALITY SHOWS
Doporučujeme
Emma Drobná o tom, co jí na showbyznysu vadí nejvíce a jak vznikají její songy
Refresher Club
Sponzorovaný obsah
Emma Drobná o tom, co jí na showbyznysu vadí nejvíce a jak vznikají její songy
11. 9. 2026 18:30
Michala radí vedení největší české banky. „Nečekejte, až vám někdo potvrdí, že už jste dost dobré,“ říká
Sponzorovaný obsah
Michala radí vedení největší české banky. „Nečekejte, až vám někdo potvrdí, že už jste dost dobré,“ říká
včera v 10:30
Aneta strávila noc v domě Lizzie Borden, ve kterém údajně straší: Jednu entitu rozhněvalo, když jsme zjišťovali, kdo vraždil
Refresher Club
Aneta strávila noc v domě Lizzie Borden, ve kterém údajně straší: Jednu entitu rozhněvalo, když jsme zjišťovali, kdo vraždil
před 2 dny
Storky
Kylie Jenner se svlékla do plavek v nejžhavější letní kolekci
Kylian Mbappé představil vlastní sluneční brýle v collabu s Oakley
Brad Pitt se svou přítelkyní jsou Instagram official
Zendaya na premiérách Odyssey servíruje haute couture inspirovanou řeckou mytolo...
Bitvy šampionů i česká hvězda. OKTAGON 91 láká na strhující zápasy
Beats for Love 2026: Nad festivalem létal party balon s djkou
Sponzorovaný obsah
Xbox masivně propouští. Zbavuje se známých studií a skončí tisíce zaměstnanců
Konec jedné éry. Cristiano Ronaldo potvrdil, že MS 2026 je jeho poslední
Beats for Love úspěšně oslavil rekordní ročník. Fanouškům žehnal i papež
Divoké publikum a set v oblacích. Beats for Love slaví rekordní dny
SKIMS přichází s nejodvážnější kolekcí. Kim Kardashian vsadila na miniaturní prá...
Tohle jsou první dojmy kritiků z Enoly Holmes 3. Jak u nich pochodila Millie Bob...
New Balance představuje nový model 950 s Cooperem Flaggem
Backrooms se vrací do kin. S 15 minutami nových záběrů
Jedinečná šance pro fanoušky. OKTAGON tě nechá rozhodnout o hlavním zápase
Tom Hardy překvapil fanoušky. Vydává rapové album s legendami hip-hopu
KCD 2 teď koupíš za pár korun. Hra má i novou aktualizaci a slaví další milník
Oslík ze Shreka bude mít vlastní film. Kdy se ho dočkáš v kině?
Škoda odhalila své největší auto v historii. Kolik elektrický kolos Peaq stojí?
Yungbludův festival Bludfest vypukne v Hradci už za pár dnů. Co tě na něm čeká?
Lifestyle news
Seriálový Harry Potter přinese další velkou změnu. Hudba bude úplně odlišná než ve filmech, říká Hans Zimmer
dnes v 11:23
Bolt a Lucid spojí síly. V Evropě chtějí nasadit 25 tisíc autonomních vozů
včera v 18:15
Fanoušci a fanynky Seleny Gomez chtějí, aby vypadala jako v roce 2016. Zpěvačka jim poslala jasný vzkaz
včera v 15:15
Tahle česká komedie vládne Oneplay už téměř dva měsíce. Představila plejádu oblíbených herců
včera v 14:15
Jak si uchovat vzpomínky a zpomalit vnímání času? Tohle doporučuje neurochirurg
před 2 dny
Dvojnice Jennifer Lopez skončila za mřížemi. Jejich podoba tě bude šokovat
před 2 dny
ChatGPT skrývá vlastní chyby. Společnost OpenAI o problému nyní promluvila
před 2 dny
Známe vítěze a vítězky SDGs. Kdo si odnesl ceny udržitelnosti?
před 2 dny
Zemřela bývalá fotbalistka Slovácka. Byla těhotná
před 2 dny
V MasterChefovi se již neobjeví Punčochář, Kašpárek ani Forejt. Televize chystá změny
před 2 dny
Zpravodajství
Politika Rusko Zahraničí Policie
Více
Refresher míří s prezidentem do USA. Co bys měl*a vědět o OSN a programu české delegace?
dnes v 17:00
Odvedla dceru do školky a pak se po ní slehla zem. Police pátrá po ženě z Prahy, může být v ohrožení života
dnes v 16:21
Elektronické hlasování v Moskvě se mělo stát terčem „masivnímu útoku“. Hackeři upozorňují na netransparentní systém
dnes v 14:25

Více z tématu Osobnosti

Všechno
Fanoušci a fanynky Seleny Gomez chtějí, aby vypadala jako v roce 2016. Zpěvačka jim poslala jasný vzkaz
Fanoušci a fanynky Seleny Gomez chtějí, aby vypadala jako v roce 2016. Zpěvačka jim poslala jasný vzkaz
včera v 15:15
Další kontroverzní kampaň Sydney Sweeney. Propaguje sportovní aplikaci nahá
Další kontroverzní kampaň Sydney Sweeney. Propaguje sportovní aplikaci nahá
14. 9. 2026 8:28
Tohle jsou domy Taylor Swift. Hodnota všech jejích nemovitostí vychází na 80 milionů dolarů
Tohle jsou domy Taylor Swift. Hodnota všech jejích nemovitostí vychází na 80 milionů dolarů
včera v 07:30
Kdo bude moderovat StarDance místo Ebena a Kostkové? Tyto osobnosti patří mezi favority
Kdo bude moderovat StarDance místo Ebena a Kostkové? Tyto osobnosti patří mezi favority
před 2 dny
KVÍZ: Jméno jako pro kosmickou loď. Uhádneš, jak netradičně pojmenovaly celebrity své děti?
KVÍZ: Jméno jako pro kosmickou loď. Uhádneš, jak netradičně pojmenovaly celebrity své děti?
včera v 16:00
Macklemore na koncertě podpořil Palestinu a schytal za to kritiku. Jaká je jeho reakce?
Macklemore na koncertě podpořil Palestinu a schytal za to kritiku. Jaká je jeho reakce?
9. 9. 2026 9:30
Více z tématu Fashion Všechno
New Balance představuje nový lifestyle model 983
New Balance představuje nový lifestyle model 983
9. 9. 2026 15:00
Syn ikonického basketbalisty Shareef O'Neil přichází s vlastní řadou tenisek pro Shaq Brand
včera v 13:06
To nejlepší z WE’RE NEXT: Jak vypadá budoucnost české i světové fashion?
14. 9. 2026 11:00
Více z tématu Hudba Všechno
Lady Gaga se stala maminkou. Ukázala se na veřejnosti s novorozeným dítětem
Lady Gaga se stala maminkou. Ukázala se na veřejnosti s novorozeným dítětem
12. 9. 2026 10:32
Akira je legenda české DJ scény: „Nemám děti a hudbě jsem obětoval zdraví. Dám až 130 setů ročně, moc nespím, ale neměnil bych“
včera v 11:00
ADÉLA ovládla žebříčky Spotify. Její album PRIMA patří mezi nejžhavější novinky
9. 9. 2026 16:30
Více z tématu Rodina, Vztahy, Sex Všechno
Párový psycholog: „Nejšťastnější páry jsou ty, které dodržují těchto pět zvyků. Většina lidí je vynechává“
Párový psycholog: „Nejšťastnější páry jsou ty, které dodržují těchto pět zvyků. Většina lidí je vynechává“
13. 7. 2026 18:41
10 otázek, které bys měl*a položit babičce a dědovi. Pomůžou ti pochopit jejich i tvůj vlastní svět
17. 8. 2026 11:30
Olivie pomáhá ženám zlepšit sexuální život: Dvacátníci mají sex párkrát do roka, raději scrollují a sledují seriály
5. 7. 2026 7:00

Nejnovější

Lifestyle
Zpravodajství
Písničkami k ženskému empowermentu? „Není na škodu zatřást půdou pod nohama starým bílým mužům,“ říká zpěvačka kapely něco něco
Živě
Hudba
27. 5. 2026 13:30
Písničkami k ženskému empowermentu? „Není na škodu zatřást půdou pod nohama starým bílým mužům,“ říká zpěvačka kapely něco něco
27. 5. 2026 13:30
„Majonéza není žádný fine dining, ale pořádně přímočará deska.“ něco něco přichází se svým čtvrtým albem. O jeho vzniku, poselství i emancipaci promluvila zpěvačka Alžběta Tkáč Trusinová.
Brad Pitt se vrací v pokračování World War Z. Kdo se ujme režie?
Brad Pitt se vrací v pokračování World War Z. Kdo se ujme režie?
dnes v 15:30
FOTO: Pražská vila z 30. let vyhořela a léta chátrala. Podívej se, jak z ruiny architekti vytvořili bydlení jako z jiné dimenze
FOTO: Pražská vila z 30. let vyhořela a léta chátrala. Podívej se, jak z ruiny architekti vytvořili bydlení jako z jiné dimenze
dnes v 11:00
Rodinné překvapení v Kodani: Rihanna a Riot vystoupili na pódiu s A$AP Rockym
Rodinné překvapení v Kodani: Rihanna a Riot vystoupili na pódiu s A$AP Rockym
dnes v 10:36
Vědci po sto letech objevili nový druh kočky. Tilcayo žije vysoko v korunách stromů
Vědci po sto letech objevili nový druh kočky. Tilcayo žije vysoko v korunách stromů
včera v 17:00
Více
Nejčtenější
24 HODIN
7 DNÍ
30 DNÍ
FOTO: Pražská vila z 30. let vyhořela a léta chátrala. Podívej se, jak z ruiny architekti vytvořili bydlení jako z jiné dimenze
FOTO: Pražská vila z 30. let vyhořela a léta chátrala. Podívej se, jak z ruiny architekti vytvořili bydlení jako z jiné dimenze
dnes v 11:00
Akira je legenda české DJ scény: „Nemám děti a hudbě jsem obětoval zdraví. Dám až 130 setů ročně, moc nespím, ale neměnil bych“
Akira je legenda české DJ scény: „Nemám děti a hudbě jsem obětoval zdraví. Dám až 130 setů ročně, moc nespím, ale neměnil bych“
včera v 11:00
Tahle česká komedie vládne Oneplay už téměř dva měsíce. Představila plejádu oblíbených herců
Tahle česká komedie vládne Oneplay už téměř dva měsíce. Představila plejádu oblíbených herců
včera v 14:15
Joaquin Phoenix podle odborníků předvedl nejlepší mužský herecký výkon. V seriálové tvorbě excelovala Hra o trůny
Joaquin Phoenix podle odborníků předvedl nejlepší mužský herecký výkon. V seriálové tvorbě excelovala Hra o trůny
20. 1. 2020 15:21
Aneta strávila noc v domě Lizzie Borden, ve kterém údajně straší: Jednu entitu rozhněvalo, když jsme zjišťovali, kdo vraždil
Refresher Club
Aneta strávila noc v domě Lizzie Borden, ve kterém údajně straší: Jednu entitu rozhněvalo, když jsme zjišťovali, kdo vraždil
před 2 dny
Hygienický skandál na Hyroxu. Vítězka dokončila závod s výkaly na nohou, organizátoři mění pravidla
Hygienický skandál na Hyroxu. Vítězka dokončila závod s výkaly na nohou, organizátoři mění pravidla
před 3 dny
OKTAGON 93 otřásl Brnem. Padly tvrdé knockouty, v hlavním zápase Mågård uškrtil Roušala
OKTAGON 93 otřásl Brnem. Padly tvrdé knockouty, v hlavním zápase Mågård uškrtil Roušala
13. 9. 2026 9:00
KOMENTÁŘ: Není to „jen“ reklama. Sydney Sweeney posílá ženy ve sportu o 20 let zpátky
KOMENTÁŘ: Není to „jen“ reklama. Sydney Sweeney posílá ženy ve sportu o 20 let zpátky
14. 9. 2026 16:00
Natočil útok na Dvojčata, z nahrávky zbohatl. Dnes by autor videa spíše utíkal, než natáčel
Refresher Club
Natočil útok na Dvojčata, z nahrávky zbohatl. Dnes by autor videa spíše utíkal, než natáčel
11. 9. 2026 10:00
Tohle jsou nejlepší filmy a seriály o 11. září. Pochopíš díky nim, co se ten den skutečně stalo
Tohle jsou nejlepší filmy a seriály o 11. září. Pochopíš díky nim, co se ten den skutečně stalo
11. 9. 2026 13:00
ŽEBŘÍČEK: Toto je 10 nejkrásnějších hradů a zámků na světě. Vítěz je hned vedle Česka
ŽEBŘÍČEK: Toto je 10 nejkrásnějších hradů a zámků na světě. Vítěz je hned vedle Česka
5. 9. 2026 17:13
Hygienický skandál na Hyroxu. Vítězka dokončila závod s výkaly na nohou, organizátoři mění pravidla
Hygienický skandál na Hyroxu. Vítězka dokončila závod s výkaly na nohou, organizátoři mění pravidla
před 3 dny
Z Česka k moři za necelých šest hodin. Tohle město tě nadchne a zároveň nezruinuje rozpočet
Z Česka k moři za necelých šest hodin. Tohle město tě nadchne a zároveň nezruinuje rozpočet
30. 8. 2026 13:00
2
Andrea a Denisa přerušily kontakt s rodiči: Dětství bylo peklo, v Chorvatsku mě máma zmlátila a vyhodila nahou z apartmánu
Refresher Club
Andrea a Denisa přerušily kontakt s rodiči: Dětství bylo peklo, v Chorvatsku mě máma zmlátila a vyhodila nahou z apartmánu
27. 8. 2026 7:00
Natočil útok na Dvojčata, z nahrávky zbohatl. Dnes by autor videa spíše utíkal, než natáčel
Refresher Club
Natočil útok na Dvojčata, z nahrávky zbohatl. Dnes by autor videa spíše utíkal, než natáčel
11. 9. 2026 10:00