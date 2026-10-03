Česká modelka získala titul módní ikony. Iveta Maurerová ovládla newyorský Fashion Week

Česko oslavuje velký úspěch známé modelky.
Miss České republiky z roku 2018 a přítelkyně americké zpěvačky LP se nejen prošla po přehlídkovém mole na New York Fashion Weeku, ale zároveň také obdržela titul Fashion Icon of the Year 2026, který uděluje Art Estate Magazine ve spolupráci s Unique Fashion Shows. Cenu získávají osobnosti, které ve své tvorbě propojují módu s uměním a kulturou.
„Věděla jsem, že mě Art Estate Magazine nominoval. Jedná se o losangeleský časopis, který na internetu a sociálních sítích publikuje obsah z umělecké sféry, ať už jde o výtvarné umění, módu nebo film. Před pár měsíci mě požádali o rozhovor a v rámci toho bylo i velké focení. Vznikl z toho osmistránkový materiál v jejich magazínu a já byla za tuto spolupráci moc vděčná. O pár měsíců později mě kontaktovali znovu, tentokrát s tím, že mě nominovali na cenu Fashion Icon Of The Year. Už samotná nominace pro mě moc znamenala,“ uvedla Iveta Maurerová.
Módu považuje za možnost projevit to, kým doopravdy je, není pro ni jen o tom, co si oblékne. „Chodila jsem se vztyčenou hlavou, pyšná na svůj outfit. A takhle žiji dodnes,“ prozradila modelka, že tak k módě přistupovala už v dětství. Svého nového titulu si nesmírně váží a má pocit, že je pomyslným potvrzením směru, kterým se vydala. „Je to pro mě skoro ocenění za celý život. Je to pro mě takový výjimečný milník, že jsem na té cestě asi správně.“