Kdo nahradí Forejta a Kašpárka? Tohle má být nový porotce Masterchefa

Do MasterChefa má zamířit šéfkuchař Jan Knedla z restaurace Papilio. Známý podnik nedaleko Prahy jako první v Česku získal dvě michelinské hvězdy.
Informaci ještě Nova oficiálně nepotvrdila, zvěsti přineslo Extra.cz. Už dříve tento server napsal, že má show opustit i Přemek Forejt. Ještě předtím svůj konec potvrdil jeho kolega Jan Punčochář.
Kdo bude soutěžící kulinářské show hodnotit, tak není jasné. Expres totiž spekuluje i o konci posledního z původní trojice, Radku Kašpárkovi.
Zástupce televize podrobnosti redaktorovi zmíněného serveru nesdělil, protože MasterChef poběží nejdříve v příštím kalendářním roce a podrobnosti chtějí tvůrci odhalovat postupně.
Michelin nedaleko Prahy
Zda se tak porotcem opravdu stane Knedla, zjistíme až za několik měsíců. Jisté ale je, že kdyby na porotcovské křeslo přeci jen usedl, soutěžící by hodnotil člověk na svém místě. Sedmatřicetiletý rodák z Jeseníku šéfuje restauraci kousek od návsi středočeské vesnice Vysoký Újezd nedaleko Prahy.
Papillio, jak se podnik jmenuje, navíc loni slavilo mimořádný úspěch. Jako jediný v zemi totiž získal dvě michelinské hvězdy. Nejde navíc o Knedlovu jedinou pracovní zkušenost s takto oceněným podnikem, dříve působil v L’Atelier Joëla Robuchona, italském Rossellinis nebo hongkongském Amber.