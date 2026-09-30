Feed Explore
Feed Explore Profil
Jakub staví filmové světy pro Disneyland Paris: „Netušil jsem, že něco takového může být skutečná práce“
1
1
0
dnes 30. září 2026 v 16:00
Čas čtení 7:36

Jakub staví filmové světy pro Disneyland Paris: „Netušil jsem, že něco takového může být skutečná práce“

Jakub staví filmové světy pro Disneyland Paris: „Netušil jsem, že něco takového může být skutečná práce“
Zdroj: Se svolením Jakuba Jílka
Markéta Princová
Markéta Princová
Diskutovat
Uložit Uložené
Musíš být přihlášený/á, abys mohl/a uložit článek.
Přihlásit se
Zrušit
Nepodařilo se uložit změny. Zkus se nově přihlásit a zopakovat akci.

V případě že problémy přetrvávají, kontaktuj prosím administrátora.
OK

Profesní deformace mu zážitek nekazí. Naopak mu dovoluje vidět Disneyland úplně jinýma očima.

Ještě před pár lety pracoval v gastru. Dnes se podílí na vytváření světů, ve kterých ožívají Disney příběhy. Do Disneylandu Paris se přitom Jakub Jílek nedostal podle žádného předem nalinkovaného plánu. Stačila jedna zpráva od kamarádky a odvaha zkusit něco, co mu do té doby připadalo nereálné.

V rozhovoru nám český Imagineer popsal, jaké je to pracovat pro nejnavštěvovanější zábavní park v Evropě, proč jsou při tvorbě důležité i ty nejmenší detaily a jaké je sledovat tisíce lidí, kteří se díky jeho práci na chvíli ocitnou uprostřed fiktivních světů.

Ještě před pár lety pracoval v gastru, dnes se podílí na vytváření světů v Disneyland Paris. Jeho práce začíná tam, kde návštěvník přestává vnímat kulisy a začne věřit příběhu. Jakub Jílek pracuje jako Imagineer pro Disneyland Paris. I svět superhrdinů je výsledkem stovek detailů, které musí fungovat jako jeden celek.
Zobrazit galerii
(8)

Jak ses dostal k práci pro Disneyland Paris? Byla to cesta, za kterou jsi cíleně šel?

Nevím, jestli je úplně správné začínat rozhovor větami o štěstí, ale musím říct, že jsem ho před dvěma a půl lety opravdu měl.

V předchozí práci jsem skončil po skoro sedmi letech. Pracoval jsem v Ambiente, které bylo obrovskou srdcovkou. Vedle gastra jsem se postupně dostal také k péči o hosty a sociálním sítím.

Doporučeno
Pacienti na ARO začali bez vysvětlení krvácet. Řádění heparinového vraha před 20 lety šokovalo Česko Pacienti na ARO začali bez vysvětlení krvácet. Řádění heparinového vraha před 20 lety šokovalo Česko 28. září 2026 v 13:00

A pak jsem měl kliku. Disney zrovna otevřel novou pozici a upozornila mě na ni kamarádka z Ameriky, která pracuje pro Walt Disney World na Floridě. Poslala mi ji se zprávou: „Hej, tohle je přesně pro tebe. Musíš to zkusit.“ Tak jsem to zkusil.

S jakými pocity jsi tu přihlášku tehdy odesílal?

Byl jsem vyděšený a vůbec jsem si nedokázal představit, že bych za pár měsíců mohl pracovat na svém prvním projektu pro Disneyland Paris.

Při odesílání přihlášky jsem si vzpomněl na větu Walta Disneyho: „It’s kind of fun to do the impossible.“ Dnes ji mám vytetovanou na ruce. Čím jsem starší, tím víc věřím tomu, že na světě není zase tolik věcí nemožných, když má člověk správný směr a dost píle na to, aby u něj vydržel.

Ještě před pár lety pracoval v gastru, dnes se podílí na vytváření světů v Disneyland Paris.
Ještě před pár lety pracoval v gastru, dnes se podílí na vytváření světů v Disneyland Paris. Zdroj: Se svolením Jakuba Jílka
Přidej se do Refresher Clubu
Základní
125 Kč
Účtuje se jednou za 4 týdny
31,25 Kč / Týden
Přístup k exkluzivnímu obsahu
Přístup k benefitům (150 kreditů)
Méně reklam
Benefity ve formě slev na beauty, fashion nebo sport
Vstupenky na koncerty nebo do kina
PPV kódy
Půlroční - 23 %
812,5 Kč 625 Kč
Účtuje se každých 6 měsíců
24,04 Kč / Týden
Přístup k exkluzivnímu obsahu
Přístup k benefitům (900 kreditů)
Méně reklam
Benefity ve formě slev na beauty, fashion nebo sport
Vstupenky na koncerty nebo do kina
PPV kódy
Sdílení obsahu kámošům a kámoškám
Roční - 23 %
1 625 Kč 1 250 Kč
Účtuje se jednou za rok
24,04 Kč / Týden
Přístup k exkluzivnímu obsahu
Přístup k benefitům (2 000 kreditů)
Úplně bez reklam
Benefity ve formě slev na beauty, fashion nebo sport
Vstupenky na koncerty nebo do kina
PPV kódy
Sdílení obsahu kámošům a kámoškám
Všechny možnosti členství Mám slevový kód
Dokončením souhlasím s pravidly a podmínkami portálu Refresher.
Přidej se do Refresher Clubu

Co se dozvíš po odemknutí?

  • Jak vypadá jeho denní práce v Disneylandu?
  • Co přesně pro něj tato práce vlastně znamená?
  • Na jakých konkrétních částech parku pracoval?
  • Jak hodnotí zpětně svoji cestu z gastra až do Disneylandu?
  • K jaké atrakci má osobní pouto?
  • Co by doporučil lidem, kteří by chtěli zkusit něco podobného?
Dočíst článek
Máš již členství?
Přihlásit se
Dočíst článek
Poslat sms
Pošli SMS na 90211 s textem FRESH 211269 a aktivuj si členství na celý měsíc.
Cena SMS členství je 125 Kč s DPH. Jak to funguje?
Odemknutí přes SMS
Všechny články za měsíc
POSLAT SMS Jak to funguje?
Přidej se do Clubu a získej
Refresher bez reklam
Přístup k exkluzivnímu obsahu (články, videa)
Benefity ve formě slev na beauty, fashion nebo sport
Vstupenky na koncerty, festivaly nebo do kina
PPV kódy
Možnost sdílet obsah kámošům a kámoškám
Zobrazit všechny
Doporučil bys článek ostatním?
1
Upozornit na chybu - pokud spatřuješ v článku nedostatek nebo máš připomínky, dej nám vědět.
Uložit Uložené
Musíš být přihlášený/á, abys mohl/a uložit článek.
Přihlásit se
Zrušit
Nepodařilo se uložit změny. Zkus se nově přihlásit a zopakovat akci.

V případě že problémy přetrvávají, kontaktuj prosím administrátora.
OK
Náhledový obrázek: Se svolením Jakuba Jílka
Co si o článku myslíš?
Přihlas se a dej vědět do komentáře!
Nepodarilo sa načítať dáta pre diskusiu. Skúste znova načítať stránku.
0 komentářů
Seřadit od
nejoblíbenějších
nejnovějších
Musíš být přihlášený/á, abys mohl/a přidat komentář.
Přihlásit se
Zrušit
Musíš být přihlášený/á, abys mohl/a ohodnotit komentář.
Přihlásit se
Zrušit
Abys mohl přidat komentář, musíš mít aktivní členství Refresher Club.
Členství
Zrušit
Komentář, který si přidal, vidíš zatím jen ty. Pro zobrazení komentářů ostatním uživatelům je třeba ověřit tvůj účet.
Ověřit účet
Zrušit
Opravdu chceš odstranit svůj komentář?
Odstranit
Zrušit
Opravdu chceš zablokovat tento komentář?
Zablokovat
Zrušit
Opravdu chceš odblokovat tento komentář?
Odblokovat
Zrušit
Opravdu chceš nahlásit tento komentář?
Nahlásit
Zrušit
Děkujeme, komentář byl nahlášen.
OK
OK
ROZHOVORY ČEŠI V ZAHRANIČÍ DISNEY SILNÉ PŘÍBĚHY ŽIVOT V ZAHRANIČÍ
Doporučujeme
Přišla jsem si jako ve Švýcarsku. Nový hotel v Mariánských Lázních má menu na polštáře a pramen v lobby
Sponzorovaný obsah
Přišla jsem si jako ve Švýcarsku. Nový hotel v Mariánských Lázních má menu na polštáře a pramen v lobby
dnes v 09:30
KVÍZ: Jaké místo v Rakousku je pro tebe jako stvořené? Doporučíme ti ideální výlet
Sponzorovaný obsah
KVÍZ: Jaké místo v Rakousku je pro tebe jako stvořené? Doporučíme ti ideální výlet
před 2 dny
1
Kristýna (25) je projektová manažerka: „Být nejmladší v místnosti je denní chleba, smazala jsem si mentální hranice“
Sponzorovaný obsah
Kristýna (25) je projektová manažerka: „Být nejmladší v místnosti je denní chleba, smazala jsem si mentální hranice“
včera v 13:30
Pacienti na ARO začali bez vysvětlení krvácet. Řádění heparinového vraha před 20 lety šokovalo Česko
Refresher Club
Pacienti na ARO začali bez vysvětlení krvácet. Řádění heparinového vraha před 20 lety šokovalo Česko
před 2 dny
Doba influencerů teprve začíná. Po Kardashiankách ovládla televizi nová rodina
Refresher Club
Doba influencerů teprve začíná. Po Kardashiankách ovládla televizi nová rodina
dnes v 07:00
Jakub staví filmové světy pro Disneyland Paris: „Netušil jsem, že něco takového může být skutečná práce“
Refresher Club
Jakub staví filmové světy pro Disneyland Paris: „Netušil jsem, že něco takového může být skutečná práce“
před 32 minutami
Storky
Kylie Jenner se svlékla do plavek v nejžhavější letní kolekci
Kylian Mbappé představil vlastní sluneční brýle v collabu s Oakley
Brad Pitt se svou přítelkyní jsou Instagram official
Zendaya na premiérách Odyssey servíruje haute couture inspirovanou řeckou mytolo...
Bitvy šampionů i česká hvězda. OKTAGON 91 láká na strhující zápasy
Beats for Love 2026: Nad festivalem létal party balon s djkou
Sponzorovaný obsah
Xbox masivně propouští. Zbavuje se známých studií a skončí tisíce zaměstnanců
Konec jedné éry. Cristiano Ronaldo potvrdil, že MS 2026 je jeho poslední
Beats for Love úspěšně oslavil rekordní ročník. Fanouškům žehnal i papež
Divoké publikum a set v oblacích. Beats for Love slaví rekordní dny
SKIMS přichází s nejodvážnější kolekcí. Kim Kardashian vsadila na miniaturní prá...
Tohle jsou první dojmy kritiků z Enoly Holmes 3. Jak u nich pochodila Millie Bob...
New Balance představuje nový model 950 s Cooperem Flaggem
Backrooms se vrací do kin. S 15 minutami nových záběrů
Jedinečná šance pro fanoušky. OKTAGON tě nechá rozhodnout o hlavním zápase
Tom Hardy překvapil fanoušky. Vydává rapové album s legendami hip-hopu
KCD 2 teď koupíš za pár korun. Hra má i novou aktualizaci a slaví další milník
Oslík ze Shreka bude mít vlastní film. Kdy se ho dočkáš v kině?
Škoda odhalila své největší auto v historii. Kolik elektrický kolos Peaq stojí?
Yungbludův festival Bludfest vypukne v Hradci už za pár dnů. Co tě na něm čeká?
Lifestyle news
Proběhne dnes poprava? Christa Pike v 18 letech brutálně zavraždila dívku, 31 let čeká na trest smrti
dnes v 11:34
Netflix se pokusí o svoje vlastní Heated Rivalry. Enemies to lovers v něm dostane nový rozměr
dnes v 08:03
Třetí dítě Brada Pitta oficiálně droplo slavné příjmení svého otce. Jméno Zahara Jolie potvrdil soud
včera v 13:47
Zloděje v noci naháněl Batman i Poison Ivy. Scéna jako z komiksu baví internet
včera v 08:06
Zneužití a manipulace v dětském oddíle. Nový seriál České televize získal cenu na festivalu Serial Killer
před 2 dny
VIDEO: Trailer, který možná nedokoukáš. Robert Eggers představil děsivého Werwulfa
před 2 dny
České tenistky Muchová a Nosková ovládly BJK Cup! Ve finále porazily Ukrajinu
před 3 dny
ŽEBŘÍČEK: V těchto 10 destinacích zažiješ tu nejšťastnější dovolenou. Všechny až na jednu jsou v Evropě
před 3 dny
Muradov vyzve Jotka v O2 areně. OKTAGON míří také do Rakouska a na stadion pro 60 tisíc diváků
26. 9. 2026 15:24
VIDEO: „Já jsem napůl hluchej. A já jsem napůl slepej.“ Setkání českého hudebníka s Američanem dojímá internet
25. 9. 2026 17:27
Zpravodajství
Policie Politika Slovensko Česko
Více
„Odebírat práva druhým není kvalifikace.“ Organizace chtějí, aby Babiš zrušil jmenování Kříže, Blacka a Kuchařové
před hodinou
„Byli jsme si jistí, že zemřeme.“ Letadlo do Tel Avivu začalo mířit k zemi, mělo dojít k potyčce mezi piloty
před 2 hodinami
Do Česka míří tisíce lidí na nelegální sraz tuningových aut. Policie připravuje rozsáhlá opatření
dnes v 10:40

Více z tématu Rozhovory

Všechno
Jan Špaček v Close Friends: „Nemám strach z žádné veřejné osobnosti ani politika, kromě jedné, a to je tato osoba“
Refresher Club
Jan Špaček v Close Friends: „Nemám strach z žádné veřejné osobnosti ani politika, kromě jedné, a to je tato osoba“
23. 8. 2026 11:00
Veronika fotí mužské akty: „Nejvíce se za své tělo stydí muži, kteří vypadají jako Adonis. Mnozí focení tají před partnerkami“
Refresher Club
Veronika fotí mužské akty: „Nejvíce se za své tělo stydí muži, kteří vypadají jako Adonis. Mnozí focení tají před partnerkami“
31. 8. 2026 7:00
2
Tereza vyměnila práci v korporátu za život v karavanu na severu Norska: „Nestydím se za to, že umývám záchody“
Refresher Club
Tereza vyměnila práci v korporátu za život v karavanu na severu Norska: „Nestydím se za to, že umývám záchody“
16. 8. 2026 7:00
Natočil útok na Dvojčata, z nahrávky zbohatl. Dnes by autor videa spíše utíkal, než natáčel
Refresher Club
Natočil útok na Dvojčata, z nahrávky zbohatl. Dnes by autor videa spíše utíkal, než natáčel
11. 9. 2026 10:00
Akira je legenda české DJ scény: „Nemám děti a hudbě jsem obětoval zdraví. Dám až 130 setů ročně, moc nespím, ale neměnil bych“
Akira je legenda české DJ scény: „Nemám děti a hudbě jsem obětoval zdraví. Dám až 130 setů ročně, moc nespím, ale neměnil bych“
18. 9. 2026 11:00
19letý realitní makléř Jakub: „Zatímco spolužáci chodili na praxi, já už prodával nemovitosti. První provize byla 36 tisíc korun“
Refresher Club
19letý realitní makléř Jakub: „Zatímco spolužáci chodili na praxi, já už prodával nemovitosti. První provize byla 36 tisíc korun“
26. 8. 2026 10:00
Více z tématu Fashion Všechno
New Balance představuje nový lifestyle model 983
New Balance představuje nový lifestyle model 983
9. 9. 2026 15:00
Syn ikonického basketbalisty Shareef O'Neil přichází s vlastní řadou tenisek pro Shaq Brand
18. 9. 2026 13:06
To nejlepší z WE’RE NEXT: Jak vypadá budoucnost české i světové fashion?
14. 9. 2026 11:00
Více z tématu Gastro Všechno
Mezi nejlepší sýry světa, které jsou bohaté na bílkoviny, se dostala i kontroverzní česká pochoutka
Mezi nejlepší sýry světa, které jsou bohaté na bílkoviny, se dostala i kontroverzní česká pochoutka
3. 8. 2026 15:51
ŽEBŘÍČEK: Tohle jsou nejlepší piva v Evropě podle turistů. Česko zabodovalo, první místo tě ale možná překvapí
20. 9. 2026 17:00
1
Vyzkoušeli jsme pět bizarních receptů na grilovačku. Tohle musíš ochutnat
4. 8. 2026 13:30
Více z tématu Showbyznys & Zábava Všechno
KVÍZ: Poznáš česká města podle náměstí? Málokdo získá plný počet
KVÍZ: Poznáš česká města podle náměstí? Málokdo získá plný počet
12. 9. 2026 13:30
Lady Gaga se stala maminkou. Ukázala se na veřejnosti s novorozeným dítětem
12. 9. 2026 10:32
Millie Bobby Brown adoptovala druhé dítě. Ukázala ho
18. 9. 2026 10:05

Nejnovější

Lifestyle
Zpravodajství
Písničkami k ženskému empowermentu? „Není na škodu zatřást půdou pod nohama starým bílým mužům,“ říká zpěvačka kapely něco něco
Živě
Hudba
27. 5. 2026 13:30
Písničkami k ženskému empowermentu? „Není na škodu zatřást půdou pod nohama starým bílým mužům,“ říká zpěvačka kapely něco něco
27. 5. 2026 13:30
„Majonéza není žádný fine dining, ale pořádně přímočará deska.“ něco něco přichází se svým čtvrtým albem. O jeho vzniku, poselství i emancipaci promluvila zpěvačka Alžběta Tkáč Trusinová.
GTA VI má venku nové screenshoty. Na co se můžeš těšit?
GTA VI má venku nové screenshoty. Na co se můžeš těšit?
před minutou
Jakub staví filmové světy pro Disneyland Paris: „Netušil jsem, že něco takového může být skutečná práce“
Refresher Club
Jakub staví filmové světy pro Disneyland Paris: „Netušil jsem, že něco takového může být skutečná práce“
před 30 minutami
Chystá se nový film ze světa Hry o trůny. Vyjde v roce 2029
Chystá se nový film ze světa Hry o trůny. Vyjde v roce 2029
před hodinou
CANDY AS F®CK: Česká značka FURIOSA® uvádí kolekci s influencerkou a zpěvačkou Sharlotou
PR zpráva
CANDY AS F®CK: Česká značka FURIOSA® uvádí kolekci s influencerkou a zpěvačkou Sharlotou
před hodinou
Více
Nejčtenější
24 HODIN
7 DNÍ
30 DNÍ
ŽEBŘÍČEK: Tohle je 11 nejděsivějších ostrovů světa. Na jednom leží milion mrtvých, jiný ukrývá radioaktivní hrobku
ŽEBŘÍČEK: Tohle je 11 nejděsivějších ostrovů světa. Na jednom leží milion mrtvých, jiný ukrývá radioaktivní hrobku
včera v 10:00
Proběhne dnes poprava? Christa Pike v 18 letech brutálně zavraždila dívku, 31 let čeká na trest smrti
Proběhne dnes poprava? Christa Pike v 18 letech brutálně zavraždila dívku, 31 let čeká na trest smrti
dnes v 11:34
Emma Drobná o tom, co jí na showbyznysu vadí nejvíce a jak vznikají její songy
Sponzorovaný obsah
Refresher Club
Emma Drobná o tom, co jí na showbyznysu vadí nejvíce a jak vznikají její songy
11. 9. 2026 18:30
Přišla jsem si jako ve Švýcarsku. Nový hotel v Mariánských Lázních má menu na polštáře a pramen v lobby
Sponzorovaný obsah
Přišla jsem si jako ve Švýcarsku. Nový hotel v Mariánských Lázních má menu na polštáře a pramen v lobby
dnes v 09:30
Nový beef na české rapové scéně? Ektor se vyjádřil k životním koncertům Yzomandiase v O2 areně
Nový beef na české rapové scéně? Ektor se vyjádřil k životním koncertům Yzomandiase v O2 areně
před 2 dny
OKTAGON 94: Karlos Vémola naprosto zbil německou hvězdu, před limitem zvítězil i David Kozma
OKTAGON 94: Karlos Vémola naprosto zbil německou hvězdu, před limitem zvítězil i David Kozma
před 4 dny
Petr Pavel se v New Yorku opět potkal s hollywoodským hercem Keanu Reevesem
Petr Pavel se v New Yorku opět potkal s hollywoodským hercem Keanu Reevesem
24. 9. 2026 9:15
Emma Drobná o tom, co jí na showbyznysu vadí nejvíce a jak vznikají její songy
Sponzorovaný obsah
Refresher Club
Emma Drobná o tom, co jí na showbyznysu vadí nejvíce a jak vznikají její songy
11. 9. 2026 18:30
ŽEBŘÍČEK: V těchto 10 destinacích zažiješ tu nejšťastnější dovolenou. Všechny až na jednu jsou v Evropě
ŽEBŘÍČEK: V těchto 10 destinacích zažiješ tu nejšťastnější dovolenou. Všechny až na jednu jsou v Evropě
před 3 dny
ŽEBŘÍČEK: Toto je 10 evropských měst s nejvyšší kvalitou života. Jak si v porovnání s nimi vede Praha?
ŽEBŘÍČEK: Toto je 10 evropských měst s nejvyšší kvalitou života. Jak si v porovnání s nimi vede Praha?
25. 9. 2026 17:00
ŽEBŘÍČEK: Tohle jsou nejlepší piva v Evropě podle turistů. Česko zabodovalo, první místo tě ale možná překvapí
ŽEBŘÍČEK: Tohle jsou nejlepší piva v Evropě podle turistů. Česko zabodovalo, první místo tě ale možná překvapí
20. 9. 2026 17:00
1
ŽEBŘÍČEK: Toto je 10 nejkrásnějších hradů a zámků na světě. Vítěz je hned vedle Česka
ŽEBŘÍČEK: Toto je 10 nejkrásnějších hradů a zámků na světě. Vítěz je hned vedle Česka
5. 9. 2026 17:13
Hygienický skandál na Hyroxu. Vítězka dokončila závod s výkaly na nohou, organizátoři mění pravidla
Hygienický skandál na Hyroxu. Vítězka dokončila závod s výkaly na nohou, organizátoři mění pravidla
16. 9. 2026 10:14
Natočil útok na Dvojčata, z nahrávky zbohatl. Dnes by autor videa spíše utíkal, než natáčel
Refresher Club
Natočil útok na Dvojčata, z nahrávky zbohatl. Dnes by autor videa spíše utíkal, než natáčel
11. 9. 2026 10:00
OKTAGON 94: Karlos Vémola naprosto zbil německou hvězdu, před limitem zvítězil i David Kozma
OKTAGON 94: Karlos Vémola naprosto zbil německou hvězdu, před limitem zvítězil i David Kozma
před 4 dny