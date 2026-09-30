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GTA VI má venku nové screenshoty. Na co se můžeš těšit?
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včera 30. září 2026 v 16:30
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GTA VI má venku nové screenshoty. Na co se můžeš těšit?

GTA VI Zdroj: ROCKSTAR GAMES/PROPAGAČNÍ MATERIÁL
GTA VI Zdroj: ROCKSTAR GAMES/PROPAGAČNÍ MATERIÁL
GTA VI Zdroj: ROCKSTAR GAMES/PROPAGAČNÍ MATERIÁL
GTA VI Zdroj: ROCKSTAR GAMES/PROPAGAČNÍ MATERIÁL
GTA VI Zdroj: ROCKSTAR GAMES/PROPAGAČNÍ MATERIÁL
GTA VI Zdroj: ROCKSTAR GAMES/PROPAGAČNÍ MATERIÁL
GTA VI Zdroj: ROCKSTAR GAMES/PROPAGAČNÍ MATERIÁL
GTA VI Zdroj: ROCKSTAR GAMES/PROPAGAČNÍ MATERIÁL
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Náhledový obrázek: Rockstar Games/propagační materiál
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