Když se řekne víkendový getaway, možná si představíš letenky, kufr a minimálně půl dne na cestě. Někdy ale stačí dvě hodiny autem z Prahy, abys aspoň na pár dnů zapomněl*a, kolik položek máš na to-do listu.
Já osobně jsem během třídenního pobytu ve Swissôtelu v Mariánských Lázních chvilkami zapomínala i na to, že jsem nepřekročila hranice a vážně se nenacházím v luxusním švýcarském resortu. A to i přesto, že se jednalo o teambuilding, takže mě kromě relaxu ve wellness čekala i nějaká ta práce. Podělím se s tebou o svoje dojmy i doporučení, jak si takový únik z reality užít naplno.
První dojmy
Wow efekt se dostavil hned po vstupu do hotelu. Už samotné lobby je místo, které člověka automaticky donutí trochu zpomalit. Potřebuješ se totiž na chvíli zastavit, abys dokázal*a vnímat všechny promyšlené detaily. Obří skleněný lustr, který je dominantou prostoru, dekorativní bazének, exotické rostliny nebo podsvícené schody – to všechno zvlášť i dohromady dělá velký dojem. Přímo v lobby se také nachází minerální pramen. Chtěla jsem si sednout a na chvilku to všechno jenom pozorovat.
Zajímavé je i samotné místo, na kterém hotel stojí. Swissôtel totiž nevznikl jako jedna novostavba. Propojuje pět historických budov z 19. století, které doplňuje nová přístavba s moderním proskleným atriem. Každá z těch budov má přitom vlastní příběh. Jedná se například o bývalý penzion Apollo z roku 1864, lázeňský dům Evropa nebo historické budovy Fortuna a Waldheim.
Pokoj, ve kterém se chceš ráno zdržet déle
V pětihvězdičkovém hotelu se nachází celkem 125 pokojů a apartmá. Na svůj pokoj se dostaneš hned po tom, co ti recepční vysvětlí, jakým konkrétně výtahem a do jakého patra, případně mezipatra musíš jet. Je důležité, abys to dodržel*a. Ubytovací část totiž spojuje designové schodiště, které nejen působí, jako by vypadlo z nejslavnější kouzelnické školy, ale pár z nás je dodnes přesvědčených, že tak i funguje.
Ani po vstupu do pokoje jsem rozhodně nebyla zklamaná. Co mě překvapilo, byla jeho velikost. Součástí je předsíň, která poslouží v podstatě jako šatna. V pokoji se jsem měla i posezení s křesílkem a stolečkem a balkon s výhledem na historické budovy.
Pohodlnou postel jsem čekala, ale že si budu moct vybrat z menu polštářů, to jsem viděla poprvé. Hotel nabízí možnost výběru z několika druhů, od zdravotních až po takové, které voní dřevem. Nejvíc jsem si ale zamilovala koupelnu. Minimalistický design s jemným podsvícením se mi přesně trefil do vkusu.
Kvůli wellness se mi nechtělo odjet
Nebudeme si nic nalhávat, nejvíc jsme se všichni těšili na wellness. Pürovel Spa & Sport nabízí dvě bazénové zóny, bio a finskou saunu, hammam (turecká lázeň, pozn. red.), solnou jeskyni a relaxační prostory, kam si můžeš po proceduře lehnout s teplým jasmínovým čajem a kochat se výhledem na centrum města. Kdyby nás netlačil čas, strávili bychom tam doslova celý den. V hotelu je také fitko, takže jsme se došly napřed trochu protáhnout a sauna pak byla ještě větší odměna.
Pětihvězdičková kuchyně
Co zpravidla přichází po kvalitním wellness? Hlad samozřejmě. Hlavní restaurace 105 Dining Lounge staví na moderní, lehké kuchyni a lokálních surovinách, takže se dobře najíš, ale zároveň nemáš pocit, že jediné, co po dezertu zvládneš, je odvalit se na pokoj. Příjemné je, že nabízí i bezlepkové a veganské možnosti. Obsluha byla moc milá a snažila se nám vyhovět ohledně potravinových alergií i preferencí.
Možná nebudu stoprocentně objektivní, protože jsem největší milovnice snídaní pod sluncem, ale za mě to byla nejlepší část dne. Nabízí bufet i snídaně á la carte, v rámci kterého ti připraví třeba vejce Benedikt nebo avokádový toast.
Přes den si můžeš zaskočit na kávičku a zákusek do Swiss Café, které je součástí hotelu a večer si dát drink v Bohemian Baru přímo v lobby. Hotel má i střešní bar pod oblaky s výhledem na Mariánské Lázně, je ale otevřený jen přes léto.
Nezapomeň prozkoumat město
Možná tě to bude svádět strávit celý čas jen v hotelu. Je to samozřejmě varianta, ale Mariánské Lázně jsou krásné město zapsané v Seznamu světového kulturního a přírodního dědictví UNESCO, takže by byla škoda nevidět alespoň část z toho, co nabízí. Hotel je přímo u kolonády, proto je ideální procházku začít tam a ochutnat léčivé prameny, případně si počkat na zpívající fontánu. Pak můžeš projít buď parkem, nebo podél silnice v podstatě celou Hlavní třídu (doporučuju jít jednou cestou tam a druhou zpět, ať vidíš všechno). Pokud tě láká spíš pohyb, v okolí najdeš spoustu možností, od cyklistiky přes golf až po procházky a výšlapy. Oblíbená je třeba Mecséryho vyhlídka nebo rozhledna Hamelika.
Mariánské Lázně jsou podle mě ten typ místa, kam můžeš vyrazit na víkend i na týden. A to samé platí o Swissôtelu. Do detailu jsou tam vyladěné i pracovní koutky, takže se budeš cítit dobře, i když si s sebou povezeš nějaké povinnosti. Ale jestli nemusíš a můžu ti poradit, nech je doma. Dovol si aspoň na pár dnů všechno odložit na později a vypnout, protože tohle místo je k tomu jako stvořené.