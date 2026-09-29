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Zloděje v noci naháněl Batman i Poison Ivy. Scéna jako z komiksu baví internet
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dnes 29. září 2026 v 8:06
Čas čtení 0:55
Anna-Marie Vondráková

Zloděje v noci naháněl Batman i Poison Ivy. Scéna jako z komiksu baví internet

Zloděje v noci naháněl Batman i Poison Ivy. Scéna jako z komiksu baví internet
Zdroj: Warner Bros. Pictures / propagační materiál
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Anglické město Norwich zažilo o víkendu scénu jako vystřiženou z komiksů od DC.

Pětadvacetiletý Sonni Mason zrovna v převleku Batmana slavil narozeniny svého kamaráda, když se stal svědkem krádeže dámské kabelky. Neváhal ani vteřinu, společně s přáteli v dalších superhrdinských kostýmech začal pachatele pronásledovat. Nakonec kvůli vykonání spravedlnosti neváhal vylézt na vysokou zeď.

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K incidentu došlo letos v září před jedním z místních nočních klubů. Mladík si všiml, že „někdo na ulici ukradl někomu tašku jen kvůli krabičce cigaret.“ Neváhal ani chvíli a v kostýmu temného rytíře se za ním okamžitě rozběhl.

Záda mu mezitím kryli přátelé v převlecích komiksových postav Poison Ivy a Mistera Fantastica. Během honičky stihla skupina upozornit i kolemjedoucí policisty. Když ale podezřelého nakonec dostihli, ukradenou tašku už u sebe neměl.

@redknightcreations Solving real crimes 🤣 Be kind, be selfless, be brave, be Batman… 🦇 #batman #batsuit #batmancosplay #thebatman #vigilante ♬ original sound - abby ᖭི༏ᖫྀ🌀

Díky tipu od svědků se tým přesunul k asi tři sta metrů vzdálené zdi u norwichské katedrály. Pokusy získat tašku pomocí improvizovaného přitahovacího háku z ruličky toaletního papíru sice selhaly, Batman vzal ale situaci nakonec pevně do svých rukou. Sám zručně vyšplhal na zeď a kabelku se všemi cennostmi zachránil.

„Nečekal jsem, že budu muset lézt po zdech,“ okomentoval situaci pětadvacetiletý mladík s tím, že doufá v inspiraci pro ostatní. „Doufám, že to lidi inspiruje k tomu, aby udělali to samé, když uvidí, že je někdo okraden nebo se cítí nepříjemně. K tomu by přece neměl být potřeba superhrdinský kostým,“ dodal zachránce. 

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Zdroj: dexerto.com, theguardian.com, tiktok.com
Náhledový obrázek: TikTok/redknightcreations
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