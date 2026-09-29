Anglické město Norwich zažilo o víkendu scénu jako vystřiženou z komiksů od DC.
Pětadvacetiletý Sonni Mason zrovna v převleku Batmana slavil narozeniny svého kamaráda, když se stal svědkem krádeže dámské kabelky. Neváhal ani vteřinu, společně s přáteli v dalších superhrdinských kostýmech začal pachatele pronásledovat. Nakonec kvůli vykonání spravedlnosti neváhal vylézt na vysokou zeď.
K incidentu došlo letos v září před jedním z místních nočních klubů. Mladík si všiml, že „někdo na ulici ukradl někomu tašku jen kvůli krabičce cigaret.“ Neváhal ani chvíli a v kostýmu temného rytíře se za ním okamžitě rozběhl.
Záda mu mezitím kryli přátelé v převlecích komiksových postav Poison Ivy a Mistera Fantastica. Během honičky stihla skupina upozornit i kolemjedoucí policisty. Když ale podezřelého nakonec dostihli, ukradenou tašku už u sebe neměl.
Díky tipu od svědků se tým přesunul k asi tři sta metrů vzdálené zdi u norwichské katedrály. Pokusy získat tašku pomocí improvizovaného přitahovacího háku z ruličky toaletního papíru sice selhaly, Batman vzal ale situaci nakonec pevně do svých rukou. Sám zručně vyšplhal na zeď a kabelku se všemi cennostmi zachránil.
„Nečekal jsem, že budu muset lézt po zdech,“ okomentoval situaci pětadvacetiletý mladík s tím, že doufá v inspiraci pro ostatní. „Doufám, že to lidi inspiruje k tomu, aby udělali to samé, když uvidí, že je někdo okraden nebo se cítí nepříjemně. K tomu by přece neměl být potřeba superhrdinský kostým,“ dodal zachránce.