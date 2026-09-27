Český tým vedený kapitánkou Barborou Strýcovou zvládl finále BJK Cupu bez nutnosti závěrečné čtyřhry.
O úvodní bod se postarala Karolína Muchová, která si poradila s Anhelinou Kalininovou. Česká hráčka zvítězila za hodinu a deset minut 6:2, 6:3 a během celého utkání nepovolila soupeřce jediný brejkbol. Pomohla si také osmi esy.
Ve druhé dvouhře nastoupila Linda Nosková, která po razila Elinu Svitolinovou poměrem 6:3 a 7:6, a Češky se tak mohly radovat z celkového vítězství.
Incredible return to win the set 💥— Billie Jean King Cup (@BJKCup) September 27, 2026
Linda Noskova goes ahead against Elina Svitolina and Czechia are one set away from history 🇨🇿#BJKCup pic.twitter.com/JEwjgxc6J1
Český tým se do finále týmové soutěže probojoval poprvé od roku 2018, kdy získal poslední titul. Letos postupně porazil Velkou Británii a Španělsko, v obou případech poměrem 2:0.
Ukrajinky hrají finále BJK Cupu vůbec poprvé v historii. Češky naopak získaly už o dvanáctý triumf v týmové soutěži.