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ŽEBŘÍČEK: Toto je 10 evropských měst s nejvyšší kvalitou života. Jak si v porovnání s nimi vede Praha?
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dnes 25. září 2026 v 17:00
Čas čtení 2:19
Lucie Novotná

ŽEBŘÍČEK: Toto je 10 evropských měst s nejvyšší kvalitou života. Jak si v porovnání s nimi vede Praha?

ŽEBŘÍČEK: Toto je 10 evropských měst s nejvyšší kvalitou života. Jak si v porovnání s nimi vede Praha?
Zdroj: Unsplash / Gokul / volně k užití
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Kde se místním žije nejlépe? Analytici srovnali města po celém světě, v tomto žebříčku se však podíváme výhradně na evropské metropole.

Analytici ze společnosti Oxford Economics v rámci Global Cities Index srovnali tisíc největších měst světa podle pěti kategorií. Hodnotili příjmovou rovnost, výši mezd, náklady na bydlení, naději dožití i možnosti trávení volného času a kulturní vyžití. Posuzovali silné a slabé stránky jednotlivých měst i jejich potenciál do budoucna a seřadili je do žebříčku.

Tři evropské země se v žebříčku opakují

Městem s oficiálně nejvyšší kvalitou života je celosvětově australská Canberra, která získala sto bodů ze sta možných. Hned na druhé příčce se umístilo severoevropské město a třetí skončil Singapur s 91,6 body. Praha obsadila 18. příčku.

V tomto článku se zaměříme právě na evropská města. Podívej se na top desítku:

10. Linec, Rakousko

Linec je hlavní město rakouské spolkové země Horní Rakousy.
Linec je hlavní město rakouské spolkové země Horní Rakousy. Zdroj: Unsplash / Matthias Mitterlehner / volně k užití

Top desítku měst s nejvyšší kvalitou života v Evropě otevírá menší rakouské město vzdálené jen zhruba 30 kilometrů od českých hranic. Linec se podle analýzy umístil celosvětově na 12. příčce, a to díky silné ekonomice, spolehlivé hromadné dopravě i blízkosti přírody.

Index kvality života: 88/100
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9. Basilej, Švýcarsko

Basilej je po Curychu a Ženevě třetím největším městem Švýcarska.
Basilej je po Curychu a Ženevě třetím největším městem Švýcarska. Zdroj: Unsplash / Claudio Schwarz / volně k užití

První (a spoiler, ne poslední) zástupce Švýcarska v top desítce. Basilej se rozkládá na obou březích Rýna a nachází se přímo na hranicích s Francií a Německem. Dopravní dostupnost, dobře placená pracovní místa a kulturní scéna z města činí jedno z nejlepších míst pro život.

Index kvality života: 88/100
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Zdroj: oxfordeconomics.com
Náhledový obrázek: Unsplash / Gokul / volně k užití
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