Kde se místním žije nejlépe? Analytici srovnali města po celém světě, v tomto žebříčku se však podíváme výhradně na evropské metropole.
Analytici ze společnosti Oxford Economics v rámci Global Cities Index srovnali tisíc největších měst světa podle pěti kategorií. Hodnotili příjmovou rovnost, výši mezd, náklady na bydlení, naději dožití i možnosti trávení volného času a kulturní vyžití. Posuzovali silné a slabé stránky jednotlivých měst i jejich potenciál do budoucna a seřadili je do žebříčku.
Tři evropské země se v žebříčku opakují
Městem s oficiálně nejvyšší kvalitou života je celosvětově australská Canberra, která získala sto bodů ze sta možných. Hned na druhé příčce se umístilo severoevropské město a třetí skončil Singapur s 91,6 body. Praha obsadila 18. příčku.
V tomto článku se zaměříme právě na evropská města. Podívej se na top desítku:
10. Linec, Rakousko
Top desítku měst s nejvyšší kvalitou života v Evropě otevírá menší rakouské město vzdálené jen zhruba 30 kilometrů od českých hranic. Linec se podle analýzy umístil celosvětově na 12. příčce, a to díky silné ekonomice, spolehlivé hromadné dopravě i blízkosti přírody.
9. Basilej, Švýcarsko
První (a spoiler, ne poslední) zástupce Švýcarska v top desítce. Basilej se rozkládá na obou březích Rýna a nachází se přímo na hranicích s Francií a Německem. Dopravní dostupnost, dobře placená pracovní místa a kulturní scéna z města činí jedno z nejlepších míst pro život.