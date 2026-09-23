Čtyřdílná série potěší především milovníky klasických záhad ve stylu Sherlocka Holmese nebo Agathy Christie.
Na Netflixu se již v pátek 25. září objeví nová španělská detektivka Poslední případ (El problema final), která se odehrává na jaře roku 1959 a je na motivy stejnojmenné knihy od Artura Pérez-Reverteho.
Třináct lidí kvůli silné bouři uvízne na malém ostrově poblíž Mallorcy a zůstane odříznuto od okolního světa. V hotelu je následně nalezena mrtvá britská turistka Elisa Manderová. Ačkoli její smrt zprvu vypadá jako sebevražda, pak ale vyjde najevo, že byla zavražděna.
Vyšetřování se chopí pohasínající herecká hvězda Basil v podání Josého Coronado, který se v minulosti proslavil jako představitel Sherlocka Holmese. Své zkušenosti ze ztvárňování slavného detektiva využije při pátrání společně s mladým autorem thrillerů Foxáem, kterého si zahrál Martiño Rivas. Podezřelí jsou hosté i personál.
Pérez-Reverte při psaní čerpal z tradice klasických detektivek, zejména z příběhů Sherlocka Holmese od Arthura Conana Doyla a románů Agathy Christie. Už samotný název odkazuje na Doylovu povídku Poslední případ.