Kontroverzní kauza mezi Macklemorem a Edem Sheeranem pokračuje, anglický zpěvák konečně promluvil.
Pár dní poté, co Macklemore oznámil, že ho tým Eda Sheerana vyřadil z turné Loop Tour kvůli hlasité podpoře Palestiny během koncertů, se ke kauze vyjádřil i sám Sheeran, informuje Deadline.
Amerického rappera byl „donucen“ ze svého turné stáhnout zejména kvůli nesouhlasu Roberta Krafta, majitele stadionu Gillette v Massachusetts, kde spolu měli Macklemore a Sheeran hrát, ale Kraft na svém stadionu odmítal jakékoli propalestinské aktivity. Stejně se k rapperovi stavěli na dalších plánovaných zastávkách turné, což Sheerana postavilo do nelehké situace.
Nikdy jsem nechtěl být hudebníkem-aktivistou.
Ze solidarity k Macklemorovi a Palestině Sheeranovo turné opustili i ostatní předkapely Finneas, Aaron Rowe a Lukas Graham, spolu se Sheeranovou doprovodnou kapelou Beoga.
Politika přesahuje hudbu
V sobotu na stadionu Lincoln Financial Field ve Filadelfii se čtyřnásobný držitel ceny Grammy omluvil za své „chyby“. Před filadelfskou arénou se v době koncertu shromáždili protestující.
„Než dnes večer zahraji pár písní, doufám, že mi dovolíte říct pár slov k tomu, co se dělo minulý týden. Jsem zvyklý, že je kritizována má hudba. Tuto kritiku vždy rád přijímám, protože mám štěstí. Mnoha lidem se má tvorba líbí a upřímně řečeno mě nepřekvapuje, že jiným ne. To je normální,“ začal Ed Sheeran svůj koncert. „Ale tento týden se kritika týkala něčeho mnohem důležitějšího. Musel jsem čelit těžkým rozhodnutím a činit je a dělám chyby a omlouvám se,“ pokračoval.
Během své kariéry jsem se vždy snažil vyhnout roli politického komentátora, protože chci, aby má vystoupení byla o jednotě, nikoli o rozdělování, a o lidskosti, nikoli o politice.
„Nechci zklamat své fanoušky a nikdy jsem nechtěl být hudebníkem-aktivistou, ale tato situace mě postavila doprostřed důležité a vášnivé debaty o svobodě slova a o tom nejsložitějším politickém problému na světě,“ popsal. „Mé koncerty byly vždy bezpečným prostorem pro všechny a na tom mi nesmírně záleží,“ vysvětlil.
Ed Sheeran prý podpoří Palestinu
Sheeran řekl, že ho „hluboce znepokojuje představa, že by pořadatelé či provozovatelé koncertních prostorů měli předem schvalovat obsah vystoupení“ a že by se to ve svobodném světě nemělo nikdy dít, i přesto se to však na mnoha místech, kde hraje, děje.
Toto je humanitární otázka a já už nemohu skrývat, co k ní cítím.
Dále zpěvák vyjádřil svůj postoj k situaci v Izraeli a Palestině. „Situace v Gaze je katastrofální, neospravedlnitelná a nepřiměřená. Srdce nám pukají při pohledu na rozsah zkázy a ztráty životů civilistů, životů dětí,“ řekl. Uvedl, že hovoří s lidmi „napříč názorovým spektrem“ a hledá způsob, jak „pomoci obětem této hrozné doby“. Prohlásil také, že „naslouchá a učí“ se, protože „toho zatím neví dost“.
„Upřímně jsem vděčný, že tu dnes večer jste se mnou. Tento koncert je místem, kde je každý vítán a kde mohou vedle sebe stát lidé s opačnými názory či lidé, kteří se ve všem neshodnou. Všichni se však dokážou shodnout během zpívání těchto písní, které jsou o lásce, naději a jednotě,“ zakončil Sheeran.