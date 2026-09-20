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Ed Sheeran se vyjádřil ke kauze s Macklemorem ohledně podpory Palestiny. „Nechci zklamat své fanoušky,“ omlouvá se
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dnes 20. září 2026 v 10:51
Čas čtení 1:52
Lucie Novotná

Ed Sheeran se vyjádřil ke kauze s Macklemorem ohledně podpory Palestiny. „Nechci zklamat své fanoušky,“ omlouvá se

Ed Sheeran se vyjádřil ke kauze s Macklemorem ohledně podpory Palestiny. „Nechci zklamat své fanoušky,“ omlouvá se
Zdroj: Getty Images/Jeff Spicer
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Kontroverzní kauza mezi Macklemorem a Edem Sheeranem pokračuje, anglický zpěvák konečně promluvil.

Pár dní poté, co Macklemore oznámil, že ho tým Eda Sheerana vyřadil z turné Loop Tour kvůli hlasité podpoře Palestiny během koncertů, se ke kauze vyjádřil i sám Sheeran, informuje Deadline.

Amerického rappera byl „donucen“ ze svého turné stáhnout zejména kvůli nesouhlasu Roberta Krafta, majitele stadionu Gillette v Massachusetts, kde spolu měli Macklemore a Sheeran hrát, ale Kraft na svém stadionu odmítal jakékoli propalestinské aktivity. Stejně se k rapperovi stavěli na dalších plánovaných zastávkách turné, což Sheerana postavilo do nelehké situace.

Nikdy jsem nechtěl být hudebníkem-aktivistou.

Ze solidarity k Macklemorovi a Palestině Sheeranovo turné opustili i ostatní předkapely Finneas, Aaron Rowe a Lukas Graham, spolu se Sheeranovou doprovodnou kapelou Beoga.

Macklemore edsheeran Lukas Graham Finneas
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Politika přesahuje hudbu

V sobotu na stadionu Lincoln Financial Field ve Filadelfii se čtyřnásobný držitel ceny Grammy omluvil za své „chyby“. Před filadelfskou arénou se v době koncertu shromáždili protestující.

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„Než dnes večer zahraji pár písní, doufám, že mi dovolíte říct pár slov k tomu, co se dělo minulý týden. Jsem zvyklý, že je kritizována má hudba. Tuto kritiku vždy rád přijímám, protože mám štěstí. Mnoha lidem se má tvorba líbí a upřímně řečeno mě nepřekvapuje, že jiným ne. To je normální,“ začal Ed Sheeran svůj koncert. „Ale tento týden se kritika týkala něčeho mnohem důležitějšího. Musel jsem čelit těžkým rozhodnutím a činit je a dělám chyby a omlouvám se,“ pokračoval.

Během své kariéry jsem se vždy snažil vyhnout roli politického komentátora, protože chci, aby má vystoupení byla o jednotě, nikoli o rozdělování, a o lidskosti, nikoli o politice.

„Nechci zklamat své fanoušky a nikdy jsem nechtěl být hudebníkem-aktivistou, ale tato situace mě postavila doprostřed důležité a vášnivé debaty o svobodě slova a o tom nejsložitějším politickém problému na světě,“ popsal. „Mé koncerty byly vždy bezpečným prostorem pro všechny a na tom mi nesmírně záleží,“ vysvětlil.

Ed Sheeran prý podpoří Palestinu

Sheeran řekl, že ho „hluboce znepokojuje představa, že by pořadatelé či provozovatelé koncertních prostorů měli předem schvalovat obsah vystoupení“ a že by se to ve svobodném světě nemělo nikdy dít, i přesto se to však na mnoha místech, kde hraje, děje.

Toto je humanitární otázka a já už nemohu skrývat, co k ní cítím.

Dále zpěvák vyjádřil svůj postoj k situaci v Izraeli a Palestině. „Situace v Gaze je katastrofální, neospravedlnitelná a nepřiměřená. Srdce nám pukají při pohledu na rozsah zkázy a ztráty životů civilistů, životů dětí,“ řekl. Uvedl, že hovoří s lidmi „napříč názorovým spektrem“ a hledá způsob, jak „pomoci obětem této hrozné doby“. Prohlásil také, že „naslouchá a učí“ se, protože „toho zatím neví dost“.

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„Upřímně jsem vděčný, že tu dnes večer jste se mnou. Tento koncert je místem, kde je každý vítán a kde mohou vedle sebe stát lidé s opačnými názory či lidé, kteří se ve všem neshodnou. Všichni se však dokážou shodnout během zpívání těchto písní, které jsou o lásce, naději a jednotě,“ zakončil Sheeran.

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Zdroj: instagram.com, deadline.com
Náhledový obrázek: Getty Images/Jeff Spicer
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