Bolt a Lucid spojí síly. V Evropě chtějí nasadit 25 tisíc autonomních vozů

Bolt a americký výrobce elektromobilů Lucid Group oznámili strategické partnerství, v jehož rámci chtějí v Evropě vyvíjet a postupně zavádět služby autonomní mobility.
Bolt plánuje během několika let nasadit více než 25 000 plně autonomních vozů Lucid s technologií NVIDIA Hyperion.Vozidla vzniknou na připravované platformě Lucid Midsize a budou určena pro provoz v evropských městech.
Bolt se do vývoje zapojí od začátku a bude určovat požadavky na vůz, software, bezpečnost i komfort cestujících. Zároveň zajistí provozní zázemí včetně nabíjení, údržby, vzdálené asistence a zákaznické podpory. Flotilu chce vlastnit a provozovat sám.
„Autonomní řízení v Evropě vyžaduje, aby data, software, vozidla i provoz fungovaly jako jeden systém vytvořený pro evropské cesty a evropskou regulaci,“ uvedl Markus Villig, zakladatel a generální ředitel společnosti Bolt.
Vozy mají být připraveny pro autonomní řízení úrovně 4 podle standardů SAE, tedy bez nutnosti, aby člověk vůz během jízdy ovládal. Jejich nasazování bude probíhat postupně podle místní legislativy, schválení úřadů a připravenosti jednotlivých měst. Autonomní vozy navíc budou na platformě Bolt ještě dlouho fungovat vedle těch s řidiči.
Partnerství s Lucidem navazuje na další spolupráce Boltu v oblasti autonomní mobility, například se společnostmi Stellantis, Pony.ai a NVIDIA. Bolt zároveň usiluje o to, aby do roku 2035 fungovalo na jeho platformě 100 000 autonomních vozů.