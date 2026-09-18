KVÍZ: Jméno jako pro kosmickou loď. Uhádneš, jak netradičně pojmenovaly celebrity své děti?

Fantazii se meze nekladou. Popkulturní osobnosti sem tam umí přijít s opravdu nečekanými jmény svých dětí.
Hudební svět se nedávno dozvěděl šťastnou novinku – zpěvačka Lady Gaga a podnikatel Michael Polansky přivítali na svět své první dítě díky náhradní matce. Je to holčička a dostala neobvyklé jméno, což je ve světě slavných umělců poměrně běžné.
Ať už rodiče čerpají inspiraci z přírody, kalendáře nebo vybírají jména symbolicky, rozhodně dokážou zaujmout. Rozhodli jsme se proto udělat kvíz a zjistit, jestli znáš jména potomků známých osobností. Máš přehled?
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Uhádneš, jak netradičně pojmenovaly celebrity své děti? Některá jména se nedají ani vyslovit
Zdroj: Lady Gaga / osobní archiv
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Jak se jmenuje první dcera zpěvačky Lady Gagy a podnikatele Michaela Polansky?
Lily Pea
Rose Bean
Tulip Haze
Zdroj: Gwyneth Paltrow / osobní archiv
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Jak pojmenovali herečka Gwyneth Paltrow a frontman kapely Coldplay Chris Martin svou dceru?
Peach
Pear
Apple
Zdroj: Theo Wargo/Getty Images
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Elon Musk má celkem 14 dětí. S Grimes své tři potomky pojmenovali velmi neobvykle. Víš, jak jim říkají?
Techno Mechanicus, Exa Dark Sideræl a X Æ A-Xii
Sky Supernova, Azrael Kroncays XI993 a Dirtfuzgio
Technotron Electricus, Sirius Hens a XY ∂-bLi
Zdroj: Kim Kardashian / osobní archiv
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Klan Kardashianek má mnoho dětí. Vyber správná jména jednotlivých ratolestí slavných sester.
Blossom, Prince, Care, Holy
Cruise, Rey, King, Daisy
Saint, Dream, Rocky, True
Zdroj: Mariah Carey / osobní archiv
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Jak pojmenovala královna Vánoc Mariah Carrey a komik Nick Cannon své dvě děti?
Monroe a Moroccan
Costa a Scotland
Lady a Colombo
Zdroj: Netflix
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Dlouhosáhlé jméno obdržela dcera herečky Umy Thurman a finančníka Arpada Bussona. Víš, jak se jmenuje?
Cordelia Amara Celestine Ophelia Valentina
Rosalind Arusha Arkadina Altalune Florence
Seraphina Aurelia Marigold Evangeline Celeste
Zdroj: Instagram / Cardi B
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Jak se jmenuje dcera Cardi B a Offseta?
Kassia Rich
Karma Koa
Kulture Kiari
Zdroj: Flickr/volně k užití
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Jak se jmenuje syn herečky Kate Winslet a obchodníka Edwarda Abela Smitha?
Bear Blaze
Fox Storm
River Ryder
Zdroj: Flickr/prev news/volně k užití
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Herečka Megan Fox má s hudebníkem Machine Gun Kellym dceru. Jaké symbolické jméno jí dali?
Luna Storm
Saga Blade
Phoenix Wilde
Zdroj: Getty Images/Leon Bennett – Stringer
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Jak pojmenoval herec Nicolas Cage syna, kterého má s Alice King?
Sol-Kai
Kal-El
Kael-Zen