Jak si uchovat vzpomínky a zpomalit vnímání času? Tohle doporučuje neurochirurg

Máš pocit, že týdny, měsíce a roky utíkají čím dál rychleji? Podle emeritního neurochirurga Briana Hoeflingera může být jedním z důvodů příliš stereotypní život.
„Když každý den vypadá stejně, váš mozek nevnímá čas tak jako hodiny. Vnímá změny,“ vysvětlil Hoeflinger. Opakující se dny se proto mohou v paměti slévat a zpětně působit kratší. Tento jev označuje jako „kompresi času“.
Pomoci může především novost. Nemusíš přitom dělat nic radikálního, stačí změnit cestu do práce, vyzkoušet novou restauraci, začít s koníčkem nebo třeba pracovat z kavárny místo z domova. Právě neobvyklé zážitky si mozek snáze zapamatuje, takže při zpětném pohledu máme pocit, že se toho během dne či roku odehrálo více.
Záleží na intenzitě prožitku
Podle odborníka na psychologii a vědy o mozku Tima Bona z Washingtonovy univerzity navíc pomáhá soustředit se na přítomný okamžik. Když například při večeři s přáteli neustále nekontrolujeme telefon, vytváříme si výraznější vzpomínku.
Změnit skutečné tempo času samozřejmě nedokážeme. Můžeme ale ovlivnit, jak intenzivně jednotlivé dny prožíváme a jak na ně později vzpomínáme. Proto odborníci doporučují čas od času vystoupit z rutiny, věnovat se lidem kolem sebe a neodkládat zážitky, na které se pořád chystáme.