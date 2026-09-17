Dvojnice Jennifer Lopez skončila za mřížemi. Jejich podoba tě bude šokovat

Pětatřicetiletá Američanka jako by z oka vypadla slavné zpěvačce.
V Minnesotě se šíří mugshot ženy jménem Cyrena Anne Quast a je z toho absolutní virál. Velmi totiž připomíná Jennifer Lopez. Reakce lidí většinou odkazovaly na Lopezinu nejslavnější píseň Jenny From The Block, ovšem tentokrát s vězeňským blokem – Jenny From The Cellblock.
„JENNIFER, JESTLI SI HNED NEPŘIJDEŠ PRO SVOJI SESTRU A NEUDĚLÁŠ TEN DNA TEST, TAK UŽ FAKT NEVÍM! Udělej to kvůli nám. Tohle je tvoje ségra, holkaaaaa!“ zavtipkoval další z komentujících.
Hřešila už dříve
Podle trestního oznámení měla zadržená žena z obchodu v Monticellu ukrást dvě dvojbalení baterií do elektrického nářadí v hodnotě zhruba 580 dolarů (v přepočtu 12 270 korun). Policisté ji zatkli na konci srpna a den poté byla propuštěna.
Záznamy uvádějí, že nešlo o její první střet se zákonem. Již dříve byla zatčena za řadu přestupků a trestných činů, včetně držení drog, řízení pod vlivem alkoholu, útěku před policií a uvedení falešných údajů o totožnosti, a to vedle několika dopravních přestupků.