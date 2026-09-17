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Známe vítěze a vítězky SDGs. Kdo si odnesl ceny udržitelnosti?
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17. září 2026 v 14:05
Čas čtení 3:04
Anna-Marie Vondráková

Známe vítěze a vítězky SDGs. Kdo si odnesl ceny udržitelnosti?

Známe vítěze a vítězky SDGs. Kdo si odnesl ceny udržitelnosti?
Zdroj: SDGs/propagační materiál
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Summit Sustainability is not Dead ve čtvrtek 17. září předal ocenění hned v šesti kategoriích.

Hlavním tématem summitu je udržitelnost, ale ne jen v klimatickém slova smyslu. Zpracovává jej s ohledem na každodenní život, lidská práva, zdraví, bezpečí, vztahy, demokracii i fungování společnosti. V rámci summitu proběhl v pražské Meet Factory i bohatý program.

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Ceny SDGs uděluje Asociace společenské odpovědnosti už od roku 2017, oceňuje projekty, které naplňují Cíle udržitelného rozvoje OSN a mají odvahu hledat řešení a otevírat nová témata. Letošní ročník nabídl hned šest kategorií.

Projekty byly zařazeny do sekcí Grrrls: Ženy a dívky, které mluví, jednají a iniciují změnu, Zdraví a kvalita života: Projekty zaměřené na fyzické i duševní zdraví a prevenci, Změna klimatu a ochrana přírody: Ochrana planety a konkrétní, měřitelná řešení, Inovace a technologie: Technologie, které mohou být game-changerem pro společnost, Demokracie a občanská angažovanost: Podpora demokratických principů, občanské aktivity a důvěry ve veřejnou debatu, Lidská práva, důstojnost a sociální spravedlnost: Projekty odstraňující předsudky a systémové bariéry. Kdo si letos ceny odnesl?

Martina Sihelská: Žena, která vyráží sama do Gobi za posledními divokými velbloudy

SDGs, Martina Sihelská
Zdroj: SDGs/propagační materiál

Terénní výzkumnice a studentka zoologie působící na Fakultě tropického zemědělství ČZU v Praze ovládla kategorii v rámci sekce Grrrls. Ve svém výzkumu se zaměřuje na etologii a sociální dynamiku velblouda divokého (Camelus ferus), jednoho z nejohroženějších velkých savců planety. Sama se vydala do pouště Gobi, kde zvíře zachraňovala. Co začalo jako diplomová práce, přerostlo v mezinárodní projekt, který mapuje chování tohoto ohroženého druhu a vytváří podklady pro jeho ochranu.

Kolektiv A.S.A.P. (Abortion Support Alliance Prague): Když je přístup k interrupci otázkou dostupnosti informací

SDGs, ASAP Prague
Zdroj: SDGs/propagační materiál

Nezávislá iniciativa zaměřená na zprostředkování ověřených informací, praktické pomoci a advokační činnosti v oblasti reprodukčních práv uspěla v kategorii Lidská práva, důstojnost a sociální spravedlnost. Dlouhodobě usiluje o to, aby bylo právo na přerušení těhotenství v České republice dostupné všem bez ohledu na sociální status, jazykovou bariéru či právní postavení.

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Kolektiv spustil první komplexní informační web bez stigmat a dezinformací, skrze sociální sítě organicky oslovuje až 100 tisíc lidí měsíčně a pořádá workshopy pro migrantky a migranty. V letech 2023 a 2024 navíc vydal první reporty mapující systémové bariéry v přístupu k interrupční péči v Česku.

Jetobased / Zavolíme!: Politika přímo do školních lavic

je to based, zavolíme, sdgs
Zdroj: SDGs/propagační materiál

Nezávislá mládežnická iniciativa zaměřená na rozvoj politické a mediální gramotnosti ovládla kategorii Demokracie a občanská angažovanost. Projekt učí mladé lidi kriticky myslet a přibližuje veřejné dění i politiku studentům srozumitelnou formou přímo přes kanály, které jsou jim nejbližší.

Předvolební debata k volbám 2025 zasáhla třetinu všech středních škol v Česku, jejich obsah na sociálních sítích nasbíral přes 1,3 milionu zhlédnutí a na kontě mají i historicky první společný rozhovor s prezidentským párem, díky čemuž úspěšně aktivizují mladou generaci.

Asociace pro mezinárodní otázky: Projekt evidence.ninja

SDGs, evidence ninja
Zdroj: SDGs/volně k použití

Inovační analytický nástroj vzniklý ve spolupráci analytického týmu AMO Klima a britské technologické platformy Discourselab.ai zabodoval v kategorii Změna klimatu a ochrana přírody. Projekt se zaměřuje na monitoring, kategorizaci a faktické ověřování klimatických tvrzení ve veřejném i mediálním prostoru.

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ComAp: Elektřina pro australskou obec i během bouře

SDGs/ComAp
Zdroj: SDGs/propagační materiál

Přední globální dodavatel chytrých řídicích systémů pro energetiku z České republiky zvítězil v kategorii Inovace a technologie. Společnost dodala vlastní řídicí systém InteliNeo 6000 pro mikrosíť v odlehlé australské obci Merriwa. Tento záložní systém s 252 solárními panely a velkokapacitní baterií zajistí obci elektřinu i při nejnáročnějších klimatických podmínkách – například při bouři obnovil dodávky energie během 20 minut a udržel klíčovou infrastrukturu v chodu nezávisle na hlavní síti.

BLURRED by Beat Sexism: Technologie a pomoc obětem drink spikingu

Beatsexism, blurred, SDGs
Zdroj: SDGs/propagační materiál

Iniciativa vzniklá pod hlavičkou organizace Beat Sexism pod vedením Blerty Sejdija a Veroniky Šimkové ovládla kategorii Zdraví a kvalita života. Jde o první českou platformu zaměřenou na systematické potírání drink spikingu, která propojuje krizovou podporu obětí, odborný sociologický výzkum, vzdělávání personálu v podnicích a vývoj biotechnologických detekčních metod ve spolupráci s VŠCHT Praha.

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Summit ale nebyl jen o vítězích a vítězkách, doprovázel jej i bohatý program, který propojil environmentální, společenská, politická i kulturní témata. Mezi hlavními řečníky vystoupily například britská feministická punkerka Ren Aldridge, autorky populárního podcastu Vyhonit ďábla nebo rabínka Kamila Kopřivová.

Hlavní program pak nabídl kromě vyhlášení Cen SDGs 2026 i Drag show v podání Just Karen nebo přednášky o umělé inteligenci, dezinformacích či přírodním pohřebnictví. Vše doplnila ranní Sober Rave Party, odpolední ziny a výroba punkových doplňků, ikonická toaleťáková instalace a večerní veganská grilovačka Grill Like a Grrrl s divadelním vystoupením Kuchyňské porno.

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Zdroj: SDGs propagační materiál
Náhledový obrázek: SDGs/propagační materiál
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