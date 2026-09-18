Feed Explore
Feed Explore Profil
Michala radí vedení největší české banky. „Nečekejte, až vám někdo potvrdí, že už jste dost dobré,“ říká
2
2
0
Tento článek je sponzorovaný obsah společnosti Česká spořitelna.
včera 18. září 2026 v 10:30
Čas čtení 5:59
Sponzorovaný obsah

Michala radí vedení největší české banky. „Nečekejte, až vám někdo potvrdí, že už jste dost dobré,“ říká

Michala radí vedení největší české banky. „Nečekejte, až vám někdo potvrdí, že už jste dost dobré,“ říká
Zdroj: Michala Stupková / osobní archiv
Diskutovat
Uložit Uložené
Musíš být přihlášený/á, abys mohl/a uložit článek.
Přihlásit se
Zrušit
Nepodařilo se uložit změny. Zkus se nově přihlásit a zopakovat akci.

V případě že problémy přetrvávají, kontaktuj prosím administrátora.
OK

S Michalou jsme si povídali o tom, jaké to je, pracovat s vedením České spořitelny a co potřebuje mladý člověk k tomu, aby dokázal uspět v mnohdy výkonově zaměřeném prostředí.

Michala Stupková sice vystudovala práva, ale nakonec ji zlákal svět financí a technologií. Pracovala na Ministerstvu financí, v OECD a dnes přináší své zkušenosti s fintechovými inovacemi do největší banky v Česku.

Ve svých 29 letech má za sebou řadu kariérních úspěchů, na které mnozí lidé čekají několik let. Přesto přiznává, že když se jí občas něco nepovede, cítí se zklamaná a naštvaná. A že mezi meetingy, strategiemi a dalšími povinnostmi je to holka, která se snaží najít balanc a nezapomínat žít.

Kdyby ses měla představit ve třech větách, které tě vystihují v aktuální fázi tvého života, co bys o sobě řekla?Dělám práci, která mi dává smysl, která mě baví, a u které vidím skutečný dopad, protože jenom tak mám pocit, že jsem spokojená pracovně i v životě. A i když mám ráda ambiciózní cíle, čím dál víc si hlídám, aby vedle nich zůstal prostor i na lidi a aktivity, které jsou pro mě důležité, a díky kterým se cítím naživu. Stále se učím hledat ten správný balanc mezi prací a životem.

Co sis o své budoucnosti myslela v osmnácti a jak moc ses spletla?Popravdě jsem v osmnácti vůbec nevěděla, co chci dělat. A vlastně mi to přijde úplně v pořádku. Místo hledání jedné vysněné profese jsem se snažila nasbírat co nejvíc zkušeností. Chodila jsem na stáže, měla různé brigády, zkoušela různé oblasti a postupně vylučovací metodou zjišťovala, co mě baví, kde se cítím užitečná a při čem mám pocit, že jsem opravdu ve flow. Dnes je pro mě mnohem důležitější vědět, kam chci dlouhodobě směřovat. Samotná cesta se může několikrát změnit.

Future Mindset Board Future Mindset Board Future Mindset Board Future Mindset Board
Zobrazit galerii
(4)

Kdybys měla vybrat jedno rozhodnutí, které nejvíc ovlivnilo tvou kariéru, jaké to bylo?Bylo to rozhodnutí nepřipoutat se ke své původní profesní identitě. Šest let jsem studovala práva, ale uvědomila jsem si, že nejcennější nejsou znalosti práv, ale schopnosti, které mi studium dalo – analytické myšlení, orientace v komplexních systémech a hledání souvislostí. A pak jsem si dovolila jít za tím, co mě skutečně přitahovalo – technologie, business a finance. Čím víc jsem se těmto oblastem přibližovala, tím víc jsem cítila, že jsem ve svém přirozeném prostředí. Myslím, že jednou z nejdůležitějších schopností budoucnosti bude právě adaptabilita a schopnost propojovat různé disciplíny a kompetence.

Kdy sis poprvé uvědomila, že tě baví téma financí? Jak ses z právnické fakulty dostala do finančního sektoru?Vždycky, když jsem slyšela někoho mluvit o financích nebo technologiích, tak mě to fascinovalo. Chtěla jsem se dozvědět víc a všechno pochopit. Dostala jsem se do přirozené flow, ve které učení byla zábava. Sama jsem si bádala a zjišťovala všechno možné.

Na právnické fakultě mě pak začalo bavit finanční právo. Pracovala jsem na Ministerstvu financí, v OECD a následně v EY, kde jsem se věnovala hlavně finanční regulaci. Viděla jsem ale, jak technologie mění svět rychleji, než stíhá reagovat regulace. Postupně jsem se proto začala věnovat víc finančním inovacím a digitálním službám. Navíc jsem nechtěla jen navrhovat změny, chtěla jsem být součástí jejich realizace a nést odpovědnost za to, že se skutečně stanou. A právě to mě přivedlo do České spořitelny.

Čemu konkrétně se v České spořitelně věnuješ?

Dnes se věnuju strategii a transformaci korporátního bankovnictví, tedy bankovnictví pro firmy. Vedu tým Strategy and business performance, který reportuje přímo členovi nebo člence představenstva. Pomáháme nastavovat strategii a vizi pro další růst firemního bankovnictví. Společně s nejvyšším managementem také stanovujeme finanční i nefinanční cíle, rozvojové priority a sledujeme obchodní výsledky.

Future Mindset Board
Zdroj: Michala Stupková / osobní archiv

Změnil se díky práci v bance nějak tvůj vztah k penězům?Jsem proaktivnější v tom, jak se starám se o svoje příjmy a výdaje. Více plánuju a přemýšlím dlouhodoběji. Začala jsem pravidelně investovat. Uvědomila jsem si totiž, že každá koruna, kterou člověk rozumně investuje ve třiceti, může mít o několik desetiletí mnohem vyšší hodnotu. Zároveň jsem si ale uvědomila, že nechci být otrokem peněz a přespříliš se o ně strachovat. Utrácím hlavně za zážitky a toho nikdy nelituju.

Ty ses přihlásila do projektu Future Mindset Board, v rámci kterého Spořka umožňuje mladým lidem stínovat přímo vedení banky. Co jsi od toho čekala?Přihlásila jsem se, protože to byla unikátní příležitost skutečně nahlédnout do toho, jak se řídí jedna z největších firem v Česku, a zároveň do jejího rozhodování přinést perspektivu mladší generace.  Od začátku pro mě ale bylo důležité, aby Future Mindset Board nebyl jen hezký marketingový projekt. Chtěla jsem, abychom si tu příležitost opravdu odpracovali a zůstaly po nás konkrétní výsledky.

Co ti to nakonec přineslo?Především jsem získala mnohem realističtější představu o tom, jak vznikají rozhodnutí ve velké organizaci. Měla jsem možnost stínovat členy představenstva, spolupracovat s nimi na strategických tématech a vidět, jak se rozhoduje v situacích, kdy neexistuje jedna jednoznačně správná odpověď. Zároveň jsem si prohloubila svoje znalosti toho, jak funguje banka, ale I celý finanční sektor. Také mě to naučilo lépe pracovat s komplexitou, argumentovat před velmi zkušenými manažery a dělat rozhodnutí i ve chvíli, kdy nejsou k dispozici všechny informace.

Staň se součástí Future Mindset Board!

👉 Může šest lidí mezi dvaceti a třiceti lety pohnout bankou, která má více než 10 tisíc zaměstnanců a zaměstnankyň? Česká spořitelna to zkusila – a vyplatilo se. Zlevnila investice, vyhnala papíry z porad a změnila mindset banky. A v září hledá další šestici, která může využít tuhle kariérní příležitost. Přihlásíš se?

zjisti víc o future mindset board
Future Mindset Board
Zdroj: Michala Stupková / osobní archiv

Říkáš, že jsi musela argumentovat se zkušenými, často i staršími manažery a manažerkami. Máš nějaký tip, jak si získat respekt lidí, kteří jsou kariérně mnohem dál?

Vždycky se vyplatí být ten nejpřipravenější člověk v místnosti. Co ostatní nahnali zkušenostmi, vy můžete dohnat přípravou. Když něco neznám, nebo tomu nerozumím, tak si toho dopředu co nejvíc zjistím a nebo jdu přímo za lidmi, kteří to dělají. Potkám se s nimi, někdy s nimi strávím celý den a snažím se pochopit jejich práci i všechny souvislosti. Ptám se a pozoruju je při práci. Nečekám, až zkušenosti přijdou samy, ale chodím jim naproti. Z mojí zkušenosti je vždy, nehledě na věk, oceňovaná hlavně snaha, progres a výsledky. A toho může dosáhnout i mladý člověk a postupně tak získávat respekt starších a zkušenějších.

Podle čeho si vybíráš zkušenosti, kterým řekneš ano?Ptám se sama sebe, jestli mě daná zkušenost někam posune, jestli se díky ní něco nového naučím a jestli budu mít možnost něco skutečně ovlivnit. Přitahují mě hlavně věci, u kterých ještě přesně nevím, jestli je zvládnu. Zároveň se ale učím, že je v pořádku říct ne a že se nemusím rovnou bezhlavě pustit do všeho.

Dokázala bys říct, jaká tvoje vlastnost ti nejvíce pomohla dosáhnout tvých cílů?

Zvídavost spojená s ochotou převzít odpovědnost. Nestačí se hodně ptát a mít dobré nápady. Je potřeba být ochotný říct: Dobře, tak já to zkusím posunout a třeba se na tom i trochu spálit. Právě zkoušením a chybami se člověk nejvíc naučí. Mladým lidem bych proto doporučila nečekat, až budou stoprocentně připravení, ale jít to prostě zkusit. Ono to vždycky dopadne dobře – buď se to povede, nebo vás to něco naučí.

Jakou radu bys dala na základě svých prožitků konkrétně mladým ženám, které chtějí mít úspěšnou kariéru?Nečekejte, až budete splňovat sto procent požadavků nebo až vám někdo potvrdí, že už jste dost dobré. Nepodrývejte se tím, že se budete bát, jestli to, co říkáte, není hloupost a nestyďte se mluvit o svých úspěších. Buďte stručné, věcné a občas i rázné, pokud chcete uspět v mužském prostředí.

Future Mindset Board
Zdroj: Michala Stupková / osobní archiv

Všichni víme, že v práci ani v životě nejde vždycky všechno podle plánu. Jak ty sama pracuješ s neúspěchem nebo pocity selhání?

Neřekla bych, že jsem člověk, který neúspěch snáší snadno. Když dostanu kritickou zpětnou vazbu nebo se něco nepovede, první reakce je vždycky emocionální, a to je lidské. Jsem smutná, zklamaná, naštvaná nebo ve stresu. Postupně jsem se ale naučila, že není potřeba se té první reakce lekat. Přijmu ji, nechám ji odeznít a teprve s odstupem přemýšlím, co jsem mohla udělat jinak. Navíc neúspěch je přirozený – není úspěchu bez neúspěchu. Naopak odolnost je pro mě schopnost se z neúspěchu oklepat, poučit a jít dál.

V jakých chvílích máš pocit, že má tvoje práce skutečný smysl a dopad?Když vidím, že se něco skutečně změnilo, posunulo, vylepšilo. Když slyším od ostatních kolegů nebo klientů, že jim to ulehčilo život. Když pracuju na kreativních řešeních s chytrými lidmi, které baví jejich práce a navzájem se můžeme challengovat a posouvat. Když můj tým baví jejich práce a vidí v ní smysl. Když vidím kolegu, který přijde se skvělým nápadem a proaktivně ho jde realizovat. Když vidím skvělé výsledky Spořky, ať už finanční, klientské spokojenosti, nebo zaměstnanecké spokojenosti. Když jsem hrdá na to, co Spořka dělá za společensky přínosné aktivity.

Jakou jednou věc bys v Česku změnila, aby mladí měli silnější budoucnost?

Výrazně bych posílila finanční a ekonomické vzdělávání. Ne ve smyslu memorování definic, ale praktických schopností: jak fungují daně, úvěry, investování nebo dlouhodobé plánování. Silnější budoucnost přijde, když budeme lépe rozumět systému, ve kterém žijeme, a bude pro nás tak snazší se na budoucnost aktivně připravovat.

Co bys chtěla, aby jednou bylo napsané ve tvém medailonku na Wikipedii?Že jsem mohla se skvělými lidmi pracovat na skvělých a důležitých věcech a že jsem u toho nezapomněla doopravdy žít.

Doporučil bys článek ostatním?
2
Upozornit na chybu - pokud spatřuješ v článku nedostatek nebo máš připomínky, dej nám vědět.
Uložit Uložené
Musíš být přihlášený/á, abys mohl/a uložit článek.
Přihlásit se
Zrušit
Nepodařilo se uložit změny. Zkus se nově přihlásit a zopakovat akci.

V případě že problémy přetrvávají, kontaktuj prosím administrátora.
OK
Náhledový obrázek: Michala Stupková / osobní archiv
Co si o článku myslíš?
Přihlas se a dej vědět do komentáře!
Nepodarilo sa načítať dáta pre diskusiu. Skúste znova načítať stránku.
0 komentářů
Seřadit od
nejoblíbenějších
nejnovějších
Musíš být přihlášený/á, abys mohl/a přidat komentář.
Přihlásit se
Zrušit
Musíš být přihlášený/á, abys mohl/a ohodnotit komentář.
Přihlásit se
Zrušit
Abys mohl přidat komentář, musíš mít aktivní členství Refresher Club.
Členství
Zrušit
Komentář, který si přidal, vidíš zatím jen ty. Pro zobrazení komentářů ostatním uživatelům je třeba ověřit tvůj účet.
Ověřit účet
Zrušit
Opravdu chceš odstranit svůj komentář?
Odstranit
Zrušit
Opravdu chceš zablokovat tento komentář?
Zablokovat
Zrušit
Opravdu chceš odblokovat tento komentář?
Odblokovat
Zrušit
Opravdu chceš nahlásit tento komentář?
Nahlásit
Zrušit
Děkujeme, komentář byl nahlášen.
OK
OK
ROZHOVORY
Doporučujeme
Aneta strávila noc v domě Lizzie Borden, ve kterém údajně straší: Jednu entitu rozhněvalo, když jsme zjišťovali, kdo vraždil
Refresher Club
Aneta strávila noc v domě Lizzie Borden, ve kterém údajně straší: Jednu entitu rozhněvalo, když jsme zjišťovali, kdo vraždil
před 2 dny
Michala radí vedení největší české banky. „Nečekejte, až vám někdo potvrdí, že už jste dost dobré,“ říká
Sponzorovaný obsah
Michala radí vedení největší české banky. „Nečekejte, až vám někdo potvrdí, že už jste dost dobré,“ říká
včera v 10:30
Emma Drobná o tom, co jí na showbyznysu vadí nejvíce a jak vznikají její songy
Refresher Club
Sponzorovaný obsah
Emma Drobná o tom, co jí na showbyznysu vadí nejvíce a jak vznikají její songy
11. 9. 2026 18:30
Storky
Kylie Jenner se svlékla do plavek v nejžhavější letní kolekci
Kylian Mbappé představil vlastní sluneční brýle v collabu s Oakley
Brad Pitt se svou přítelkyní jsou Instagram official
Zendaya na premiérách Odyssey servíruje haute couture inspirovanou řeckou mytolo...
Bitvy šampionů i česká hvězda. OKTAGON 91 láká na strhující zápasy
Beats for Love 2026: Nad festivalem létal party balon s djkou
Sponzorovaný obsah
Xbox masivně propouští. Zbavuje se známých studií a skončí tisíce zaměstnanců
Konec jedné éry. Cristiano Ronaldo potvrdil, že MS 2026 je jeho poslední
Beats for Love úspěšně oslavil rekordní ročník. Fanouškům žehnal i papež
Divoké publikum a set v oblacích. Beats for Love slaví rekordní dny
SKIMS přichází s nejodvážnější kolekcí. Kim Kardashian vsadila na miniaturní prá...
Tohle jsou první dojmy kritiků z Enoly Holmes 3. Jak u nich pochodila Millie Bob...
New Balance představuje nový model 950 s Cooperem Flaggem
Backrooms se vrací do kin. S 15 minutami nových záběrů
Jedinečná šance pro fanoušky. OKTAGON tě nechá rozhodnout o hlavním zápase
Tom Hardy překvapil fanoušky. Vydává rapové album s legendami hip-hopu
KCD 2 teď koupíš za pár korun. Hra má i novou aktualizaci a slaví další milník
Oslík ze Shreka bude mít vlastní film. Kdy se ho dočkáš v kině?
Škoda odhalila své největší auto v historii. Kolik elektrický kolos Peaq stojí?
Yungbludův festival Bludfest vypukne v Hradci už za pár dnů. Co tě na něm čeká?
Lifestyle news
Seriálový Harry Potter přinese další velkou změnu. Hudba bude úplně odlišná než ve filmech, říká Hans Zimmer
dnes v 11:23
Bolt a Lucid spojí síly. V Evropě chtějí nasadit 25 tisíc autonomních vozů
včera v 18:15
Fanoušci a fanynky Seleny Gomez chtějí, aby vypadala jako v roce 2016. Zpěvačka jim poslala jasný vzkaz
včera v 15:15
Tahle česká komedie vládne Oneplay už téměř dva měsíce. Představila plejádu oblíbených herců
včera v 14:15
Jak si uchovat vzpomínky a zpomalit vnímání času? Tohle doporučuje neurochirurg
před 2 dny
Dvojnice Jennifer Lopez skončila za mřížemi. Jejich podoba tě bude šokovat
před 2 dny
ChatGPT skrývá vlastní chyby. Společnost OpenAI o problému nyní promluvila
před 2 dny
Známe vítěze a vítězky SDGs. Kdo si odnesl ceny udržitelnosti?
před 2 dny
Zemřela bývalá fotbalistka Slovácka. Byla těhotná
před 2 dny
V MasterChefovi se již neobjeví Punčochář, Kašpárek ani Forejt. Televize chystá změny
před 2 dny
Zpravodajství
Politika Rusko Zahraničí Policie
Více
Refresher míří s prezidentem do USA. Co bys měl*a vědět o OSN a programu české delegace?
dnes v 17:00
Odvedla dceru do školky a pak se po ní slehla zem. Police pátrá po ženě z Prahy, může být v ohrožení života
dnes v 16:21
Elektronické hlasování v Moskvě se mělo stát terčem „masivnímu útoku“. Hackeři upozorňují na netransparentní systém
dnes v 14:25

Více z tématu Rozhovory

Všechno
Akira je legenda české DJ scény: „Nemám děti a hudbě jsem obětoval zdraví. Dám až 130 setů ročně, moc nespím, ale neměnil bych“
Akira je legenda české DJ scény: „Nemám děti a hudbě jsem obětoval zdraví. Dám až 130 setů ročně, moc nespím, ale neměnil bych“
včera v 11:00
Jan Špaček v Close Friends: „Nemám strach z žádné veřejné osobnosti ani politika, kromě jedné, a to je tato osoba“
Refresher Club
Jan Špaček v Close Friends: „Nemám strach z žádné veřejné osobnosti ani politika, kromě jedné, a to je tato osoba“
23. 8. 2026 11:00
Veronika fotí mužské akty: „Nejvíce se za své tělo stydí muži, kteří vypadají jako Adonis. Mnozí focení tají před partnerkami“
Refresher Club
Veronika fotí mužské akty: „Nejvíce se za své tělo stydí muži, kteří vypadají jako Adonis. Mnozí focení tají před partnerkami“
31. 8. 2026 7:00
2
Tereza vyměnila práci v korporátu za život v karavanu na severu Norska: „Nestydím se za to, že umývám záchody“
Refresher Club
Tereza vyměnila práci v korporátu za život v karavanu na severu Norska: „Nestydím se za to, že umývám záchody“
16. 8. 2026 7:00
Katka testuje hotely po celém světě: „Za některé pobyty klienti zaplatí i miliony korun, luxus neznamená zlaté kohoutky“
Refresher Club
Katka testuje hotely po celém světě: „Za některé pobyty klienti zaplatí i miliony korun, luxus neznamená zlaté kohoutky“
11. 8. 2026 10:00
Natočil útok na Dvojčata, z nahrávky zbohatl. Dnes by autor videa spíše utíkal, než natáčel
Refresher Club
Natočil útok na Dvojčata, z nahrávky zbohatl. Dnes by autor videa spíše utíkal, než natáčel
11. 9. 2026 10:00
Více z tématu Silné příběhy Všechno
Martin začal mýt hovínka z pražských chodníků a Instagram ho miluje. Všechno dělá pro dobrou věc
Martin začal mýt hovínka z pražských chodníků a Instagram ho miluje. Všechno dělá pro dobrou věc
10. 5. 2026 7:00
Zavraždil svou rodinu, teď možná bude osvobozen. Kauza z dokumentu na Netflixu se znovu otevřela
14. 5. 2026 13:06
Tělo pod oknem, rozházené žiletky a tři neznámí muži: Smrt Jana Masaryka se řeší i po 78 letech
5. 9. 2026 16:00
Více z tématu Gastro Všechno
Velký test špekáčků: za ty vítězné tě budou u táboráku uctívat. Kousek za 14 korun nám chutnal víc než ten za 40
Refresher Club
Velký test špekáčků: za ty vítězné tě budou u táboráku uctívat. Kousek za 14 korun nám chutnal víc než ten za 40
14. 7. 2026 13:00
4
Mezi nejlepší sýry světa, které jsou bohaté na bílkoviny, se dostala i kontroverzní česká pochoutka
3. 8. 2026 15:51
Z virtuálního středověku rovnou za výčep. Představitel Jana Ptáčka z KCD otevírá v Praze vlastní hospodu
5. 8. 2026 16:33
Více z tématu Filmy & Seriály Všechno
Brad Pitt se vrací v pokračování World War Z. Kdo se ujme režie?
Brad Pitt se vrací v pokračování World War Z. Kdo se ujme režie?
dnes v 15:30
Tohle jsou nejlepší filmy a seriály o 11. září. Pochopíš díky nim, co se ten den skutečně stalo
11. 9. 2026 13:00
VIDEO: Nejočekávanější hororový seriál podzimu se představuje. Ikonická Carrie už brzy rozpoutá nové peklo
10. 9. 2026 13:30

Nejnovější

Lifestyle
Zpravodajství
Písničkami k ženskému empowermentu? „Není na škodu zatřást půdou pod nohama starým bílým mužům,“ říká zpěvačka kapely něco něco
Živě
Hudba
27. 5. 2026 13:30
Písničkami k ženskému empowermentu? „Není na škodu zatřást půdou pod nohama starým bílým mužům,“ říká zpěvačka kapely něco něco
27. 5. 2026 13:30
„Majonéza není žádný fine dining, ale pořádně přímočará deska.“ něco něco přichází se svým čtvrtým albem. O jeho vzniku, poselství i emancipaci promluvila zpěvačka Alžběta Tkáč Trusinová.
Brad Pitt se vrací v pokračování World War Z. Kdo se ujme režie?
Brad Pitt se vrací v pokračování World War Z. Kdo se ujme režie?
dnes v 15:30
FOTO: Pražská vila z 30. let vyhořela a léta chátrala. Podívej se, jak z ruiny architekti vytvořili bydlení jako z jiné dimenze
FOTO: Pražská vila z 30. let vyhořela a léta chátrala. Podívej se, jak z ruiny architekti vytvořili bydlení jako z jiné dimenze
dnes v 11:00
Rodinné překvapení v Kodani: Rihanna a Riot vystoupili na pódiu s A$AP Rockym
Rodinné překvapení v Kodani: Rihanna a Riot vystoupili na pódiu s A$AP Rockym
dnes v 10:36
Vědci po sto letech objevili nový druh kočky. Tilcayo žije vysoko v korunách stromů
Vědci po sto letech objevili nový druh kočky. Tilcayo žije vysoko v korunách stromů
včera v 17:00
Více
Nejčtenější
24 HODIN
7 DNÍ
30 DNÍ
FOTO: Pražská vila z 30. let vyhořela a léta chátrala. Podívej se, jak z ruiny architekti vytvořili bydlení jako z jiné dimenze
FOTO: Pražská vila z 30. let vyhořela a léta chátrala. Podívej se, jak z ruiny architekti vytvořili bydlení jako z jiné dimenze
dnes v 11:00
Akira je legenda české DJ scény: „Nemám děti a hudbě jsem obětoval zdraví. Dám až 130 setů ročně, moc nespím, ale neměnil bych“
Akira je legenda české DJ scény: „Nemám děti a hudbě jsem obětoval zdraví. Dám až 130 setů ročně, moc nespím, ale neměnil bych“
včera v 11:00
Tahle česká komedie vládne Oneplay už téměř dva měsíce. Představila plejádu oblíbených herců
Tahle česká komedie vládne Oneplay už téměř dva měsíce. Představila plejádu oblíbených herců
včera v 14:15
Joaquin Phoenix podle odborníků předvedl nejlepší mužský herecký výkon. V seriálové tvorbě excelovala Hra o trůny
Joaquin Phoenix podle odborníků předvedl nejlepší mužský herecký výkon. V seriálové tvorbě excelovala Hra o trůny
20. 1. 2020 15:21
Aneta strávila noc v domě Lizzie Borden, ve kterém údajně straší: Jednu entitu rozhněvalo, když jsme zjišťovali, kdo vraždil
Refresher Club
Aneta strávila noc v domě Lizzie Borden, ve kterém údajně straší: Jednu entitu rozhněvalo, když jsme zjišťovali, kdo vraždil
před 2 dny
Hygienický skandál na Hyroxu. Vítězka dokončila závod s výkaly na nohou, organizátoři mění pravidla
Hygienický skandál na Hyroxu. Vítězka dokončila závod s výkaly na nohou, organizátoři mění pravidla
před 3 dny
OKTAGON 93 otřásl Brnem. Padly tvrdé knockouty, v hlavním zápase Mågård uškrtil Roušala
OKTAGON 93 otřásl Brnem. Padly tvrdé knockouty, v hlavním zápase Mågård uškrtil Roušala
13. 9. 2026 9:00
KOMENTÁŘ: Není to „jen“ reklama. Sydney Sweeney posílá ženy ve sportu o 20 let zpátky
KOMENTÁŘ: Není to „jen“ reklama. Sydney Sweeney posílá ženy ve sportu o 20 let zpátky
14. 9. 2026 16:00
Natočil útok na Dvojčata, z nahrávky zbohatl. Dnes by autor videa spíše utíkal, než natáčel
Refresher Club
Natočil útok na Dvojčata, z nahrávky zbohatl. Dnes by autor videa spíše utíkal, než natáčel
11. 9. 2026 10:00
Tohle jsou nejlepší filmy a seriály o 11. září. Pochopíš díky nim, co se ten den skutečně stalo
Tohle jsou nejlepší filmy a seriály o 11. září. Pochopíš díky nim, co se ten den skutečně stalo
11. 9. 2026 13:00
ŽEBŘÍČEK: Toto je 10 nejkrásnějších hradů a zámků na světě. Vítěz je hned vedle Česka
ŽEBŘÍČEK: Toto je 10 nejkrásnějších hradů a zámků na světě. Vítěz je hned vedle Česka
5. 9. 2026 17:13
Hygienický skandál na Hyroxu. Vítězka dokončila závod s výkaly na nohou, organizátoři mění pravidla
Hygienický skandál na Hyroxu. Vítězka dokončila závod s výkaly na nohou, organizátoři mění pravidla
před 3 dny
Z Česka k moři za necelých šest hodin. Tohle město tě nadchne a zároveň nezruinuje rozpočet
Z Česka k moři za necelých šest hodin. Tohle město tě nadchne a zároveň nezruinuje rozpočet
30. 8. 2026 13:00
2
Andrea a Denisa přerušily kontakt s rodiči: Dětství bylo peklo, v Chorvatsku mě máma zmlátila a vyhodila nahou z apartmánu
Refresher Club
Andrea a Denisa přerušily kontakt s rodiči: Dětství bylo peklo, v Chorvatsku mě máma zmlátila a vyhodila nahou z apartmánu
27. 8. 2026 7:00
Natočil útok na Dvojčata, z nahrávky zbohatl. Dnes by autor videa spíše utíkal, než natáčel
Refresher Club
Natočil útok na Dvojčata, z nahrávky zbohatl. Dnes by autor videa spíše utíkal, než natáčel
11. 9. 2026 10:00