Fanoušci a fanynky Seleny Gomez chtějí, aby vypadala jako v roce 2016. Zpěvačka jim poslala jasný vzkaz

Na TikToku se neustále víří videa o tom, že si zpěvačka není podobná a fanoušci si přejí, aby se vrátila do své ikonické éry. Jak na to reaguje Selena?
V rozhovoru pro časopis People se Gomez vyjádřila k fotografiím z doby, kdy jí bylo kolem pětadvaceti a které dodnes kolují na internetu. Fanoušci a fanynky často vzpomínají především na její tehdejší výrazné líčení ve stylu smoky eyes. „Často žertuji, že mě lidé chtějí v čase zmrazit v tom konkrétním období mého života,“ řekla Gomez. „Mám pocit, že lidé chtějí, abych pořád vypadala stejně, ale to se nestane.“
Gomez se podle svých slov nebojí ani přirozeného stárnutí. „Stárnutí je skvělá věc. Vůbec se toho nebojím. Stárnutí miluju,“ uvedla. „Ano, věci se mění a kůže může povolit, ale to je život.“
Zakladatelka Rare Beauty dnes dává přednost přirozenějšímu vzhledu a nesnaží se vracet k vizáži, kterou měla před deseti lety. „Lidem se někdy přirozený vzhled nelíbí,“ řekla, „ale pro mě je to teď v podstatě součást mé identity.“
Od své mladší verze se ostatně vzdaluje i profesně. V srpnu definitivně uzavřela kapitolu seriálu Wizards Beyond Waverly Place, v němž jako Alex Russoová hrála poprvé už v roce 2007. „Tohle je konec. Opravdu konec,“ prohlásila tehdy.