Na hudbě k připravovanému seriálu z dílny HBO pracuje skladatel Hans Zimmer.
Původní filmy ze série Harry Potter jsou kromě jiného známé i díky nezapomenutelné hudbě. Tu pro originální zpracování složil John Williams, nového zpracování se však ujme jiný skladatel. Hans Zimmer nedávno v rozhovoru pro Collider upřesnil, na co se můžeme těšit.
„Nepíšu jako John Williams, ale i kdybych uměl, snažil bych se od něj držet co nejdál a být originální,“ popsal. Studio samozřejmě neponechalo nic náhodě a na přípravu hudby k jednomu z nejočekávanějších seriálů tohoto roku najalo zkušeného skladatele. Zimmer má na svém kontě ikonické soundtracky k filmům jako Interstellar, Dune, The Lion King či Gladiator.
Žezlo po Williamsovi už navíc v minulosti přebíral. Již dříve složil hudbu k filmu Zacka Snydera Man of Steel z roku 2013, který vypráví o Supermanovi, a to poté, co Williams složil hudbu k filmu Superman z roku 1978 a k jeho pokračování z roku 1980.
„Když jsem dělal na Man of Steel, tři měsíce jsem pobíhal kolem a říkal si: ‚Já nevím. To nedám. To prostě nedám, protože tohle je John Williams! A John Williams... to je absolutní genialita! Genialita!‘“ vzpomínal Hans Zimmer.
Zimmer dále vysvětlil, že Christopher Nolan, který u Muže z oceli působil jako producent, tehdy tlačil na režiséra Zacka Snydera, aby zjistil, jak Zimmer pokračuje.
„Zack mi zavolal a ptá se: ‚Můžu se stavit?‘ Odpověděl jsem: ‚Vlastně ještě nic nemám,‘ a on na to: ‚Tak jo, v úterý jsem u tebe.‘ Takže jsem sice nějakou melodii vymyslel, ale pořád jsem z toho měl obrovské obavy.“
V tu chvíli ale zasáhl režisér. „Zack mi řekl tu nejjednodušší věc na světě. Řekl: ‚Hansi, tenkrát to byl jenom film. A tohle je taky jenom film.‘ A to pro mě byla obrovská úleva. Je to prostě jenom film. A můj život je o psaní hudby k filmům, což dělám proto, že to miluju. Miluju filmy a baví mě se tím bavit.“
Soundtrack k novému seriálu na motivy knižní série J. K. Rowling tak bude nejspíše hodně odlišný. Zda se vyrovná tomu původnímu, jehož Hedwig’s Theme je mnohými považován za jednu z nejlepších filmových skladeb všech dob, se dozvíme už brzy. Nový seriál totiž dorazí na HBO už 25. prosince.