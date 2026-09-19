Průhled z chodby na Porsche a krb z mědi. Zchátralá funkcionalistická vila prošla okouzlující rekonstrukcí.
České studio TUNICATE představuje sebevědomý, vizuálně přitažlivý a moderní domov pro 21. století, který v minulosti zasáhl devastující požár.
„Vila M“ v Praze, původně navržená Arnoštem Mühlsteinem a Victorem Fürthem v letech 1937–1938, prošla po letech opuštění nekompromisní rekonstrukcí pod taktovkou architektů Jana Roučka a Dany Szabó ve spolupráci s Vítem Košťálem ze studia KST architekti.
Výsledkem je dokonalé spojení historického dědictví stavby, surových materiálů a čistého, sofistikovaného designu, který bude působit nadčasově i po letech.
Minimalistický exteriér a velkolepý interiér
Bílá, geometricky členěná fasáda vily, která stojí na pozemku s výměrou téměř 2 000 čtverečních metrů, působí z ulice introvertně a tajemně. Minimalistická okna a průhledy přes stěny vytvářejí dojem bezpečného útočiště před ruchem města.
Překvapení však přichází hned po překročení prahu. Průhledy skrz černý perforovaný kov na zaparkované Porsche v garáži okamžitě naznačují, že architekti dotáhli práci do nejmenších detailů.
Srdcem je otevřený prostor, kde se hladké cementové podlahy setkávají s hřejivým dřevem. Architekti navrhli variabilní systém posuvných dřevěných stěn z subtilních latěk, díky čemuž se dokáže prostor v mžiku proměnit – z jednoho vzdušného loftu na intimnější části, které neubírají ani kapku z elegance.
Dispozice s velkorysou užitkovou plochou 655 čtverečních metrů přirozeně navazuje na logiku původního domu. Přízemí je koncipováno jako otevřený společenský prostor pro setkání s přáteli a rodinný život, zatímco horní patro tvoří noční část ložnic pro maximální klid. Suterén zase šikovně kombinuje technické zázemí a wellness část s bazénem.
Detaily v nejvyšší kvalitě
Vizuální dominantou hlavního společenského prostoru je masivní krbové těleso obložené patinovanou mědí z dílny značky Duro Design. Svou teplou, téměř sochařskou texturou vytváří dokonalý kontrast k monolitickému vzhledu cementových stěrek. Druhý krb se nachází v patře a oba prvky doplňují subtilní kovové konstrukce, které reagují na tvarové poměry prostoru.
Designovou odvahu v obývací části podtrhují i pečlivě vybrané solitérní prvky. Organicky tvarované křeslo Up5 od B&B Italia v hluboké petrolejové barvě okamžitě upoutá pozornost a dodává hravost. V jídelní části dominuje subtilní černý stůl na pletených kovových nohách, doplněný elegantními židlemi a průmyslově laděným kolejničkovým osvětlením na stropě.
Dialog kovu, skla a dřeva
Architekti se nenechali omezit členitostí ani různými výškovými úrovněmi původní stavby z 30. let minulého století.
Vše propojili do plynulého toku prostoru. Původní členité schodiště sjednotil monolitický cementový povrch, doplněný o zábradlí z černých perforovaných plechů a jemné obloukové výřezy ve stěnách. Objevený architektonický poklad – skleněná luxferová stěna na schodišti – byla precizně obnovena jako replika původní okenní výplně a dodnes propouští dovnitř měkké, rozptýlené světlo. Vestavěné šatní skříně a obklady z přírodního dubu přinášejí do techničtějších zón architektury řemeslnou estetiku.
Rozsáhlá materiálová paleta funguje v absolutní harmonii. Travertinové obklady a dlažby dodávají hlavní koupelně a fasádě nadčasový náboj, zatímco bazénová hala zaujme dřevěnými rastrovými obklady s integrovaným nábytkem. V TV místnosti zase patinované malby na žebrovém stropě a stěně vnášejí do večerního relaxu nečekanou vizuální hloubku.
Zahrada jako plynulé pokračování
Příběh uzavírá bezprostřední vztah interiéru s exteriérem. Široké prosklené HS portály plynule stírají hranici mezi vnitřním luxusem a zahradou od studia Atelier Flera. Rozsáhlý pozemek se tak stává přirozeným prodloužením obytného prostoru, kde čisté linie architektury postupně přecházejí do zeleně a nabízejí majitelům dokonalý únik od městského tempa.
„Vila M“ není jen běžnou rekonstrukcí. Je to perfektní lekce toho, jak pracovat s historickou architekturou – bez kýče, s respektem k proporcím a s nekompromisním smyslem pro materiál, světlo a detail. Takto si představujeme promyšlenou práci.
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