Feed Explore
Feed Explore Profil
FOTO: Pražská vila z 30. let vyhořela a léta chátrala. Podívej se, jak z ruiny architekti vytvořili bydlení jako z jiné dimenze
1
1
0
dnes 19. září 2026 v 11:00
Čas čtení 2:22
Richard Balog/refresher.sk

FOTO: Pražská vila z 30. let vyhořela a léta chátrala. Podívej se, jak z ruiny architekti vytvořili bydlení jako z jiné dimenze

FOTO: Pražská vila z 30. let vyhořela a léta chátrala. Podívej se, jak z ruiny architekti vytvořili bydlení jako z jiné dimenze
Zdroj: BoysPlayNice/se svolením
Diskutovat
Uložit Uložené
Musíš být přihlášený/á, abys mohl/a uložit článek.
Přihlásit se
Zrušit
Nepodařilo se uložit změny. Zkus se nově přihlásit a zopakovat akci.

V případě že problémy přetrvávají, kontaktuj prosím administrátora.
OK

Průhled z chodby na Porsche a krb z mědi. Zchátralá funkcionalistická vila prošla okouzlující rekonstrukcí.

České studio TUNICATE představuje sebevědomý, vizuálně přitažlivý a moderní domov pro 21. století, který v minulosti zasáhl devastující požár.

Vila M“ v Praze, původně navržená Arnoštem Mühlsteinem a Victorem Fürthem v letech 1937–1938, prošla po letech opuštění nekompromisní rekonstrukcí pod taktovkou architektů Jana Roučka a Dany Szabó ve spolupráci s Vítem Košťálem ze studia KST architekti.

Výsledkem je dokonalé spojení historického dědictví stavby, surových materiálů a čistého, sofistikovaného designu, který bude působit nadčasově i po letech.

Pokud tě baví články o zajímavé architektuře a interiérovém designu, nezapomeň sledovat toto téma, abys neprošvihnul*a žádné nové projekty z domova ani ze zahraničí.
Praha, TUNICATE
Zdroj: BoysPlayNice

Minimalistický exteriér a velkolepý interiér

Bílá, geometricky členěná fasáda vily, která stojí na pozemku s výměrou téměř 2 000 čtverečních metrů, působí z ulice introvertně a tajemně. Minimalistická okna a průhledy přes stěny vytvářejí dojem bezpečného útočiště před ruchem města.

Doporučeno
Pětičlenná rodina žije v pražském bytě o výměře 37,5 m²: „Děti byly od začátku součástí rozhodování, udělali jsme z toho hru“ Pětičlenná rodina žije v pražském bytě o výměře 37,5 m²: „Děti byly od začátku součástí rozhodování, udělali jsme z toho hru“ 16. září 2026 v 9:00

Překvapení však přichází hned po překročení prahu. Průhledy skrz černý perforovaný kov na zaparkované Porsche v garáži okamžitě naznačují, že architekti dotáhli práci do nejmenších detailů.

Srdcem je otevřený prostor, kde se hladké cementové podlahy setkávají s hřejivým dřevem. Architekti navrhli variabilní systém posuvných dřevěných stěn z subtilních latěk, díky čemuž se dokáže prostor v mžiku proměnit – z jednoho vzdušného loftu na intimnější části, které neubírají ani kapku z elegance.

Dispozice s velkorysou užitkovou plochou 655 čtverečních metrů přirozeně navazuje na logiku původního domu. Přízemí je koncipováno jako otevřený společenský prostor pro setkání s přáteli a rodinný život, zatímco horní patro tvoří noční část ložnic pro maximální klid. Suterén zase šikovně kombinuje technické zázemí a wellness část s bazénem.

Praha, TUNICATE
Zdroj: BoysPlayNice

Detaily v nejvyšší kvalitě

Vizuální dominantou hlavního společenského prostoru je masivní krbové těleso obložené patinovanou mědí z dílny značky Duro Design. Svou teplou, téměř sochařskou texturou vytváří dokonalý kontrast k monolitickému vzhledu cementových stěrek. Druhý krb se nachází v patře a oba prvky doplňují subtilní kovové konstrukce, které reagují na tvarové poměry prostoru.

Doporučeno
„Člověk tomu musí dát všechno.“ Český pár si koupil a zrekonstruoval starý mlýn z 18. století „Člověk tomu musí dát všechno.“ Český pár si koupil a zrekonstruoval starý mlýn z 18. století 6. září 2026 v 7:00

Designovou odvahu v obývací části podtrhují i pečlivě vybrané solitérní prvky. Organicky tvarované křeslo Up5 od B&B Italia v hluboké petrolejové barvě okamžitě upoutá pozornost a dodává hravost. V jídelní části dominuje subtilní černý stůl na pletených kovových nohách, doplněný elegantními židlemi a průmyslově laděným kolejničkovým osvětlením na stropě.

Praha, TUNICATE
Zdroj: BoysPlayNice

Dialog kovu, skla a dřeva

Architekti se nenechali omezit členitostí ani různými výškovými úrovněmi původní stavby z 30. let minulého století.

Vše propojili do plynulého toku prostoru. Původní členité schodiště sjednotil monolitický cementový povrch, doplněný o zábradlí z černých perforovaných plechů a jemné obloukové výřezy ve stěnách. Objevený architektonický poklad – skleněná luxferová stěna na schodišti – byla precizně obnovena jako replika původní okenní výplně a dodnes propouští dovnitř měkké, rozptýlené světlo. Vestavěné šatní skříně a obklady z přírodního dubu přinášejí do techničtějších zón architektury řemeslnou estetiku.

Doporučeno
Zakladatel Amazing Places Petr Kotík: „Začátek byl punk. Dnes odmítáme devět z deseti míst, která se k nám hlásí“ Zakladatel Amazing Places Petr Kotík: „Začátek byl punk. Dnes odmítáme devět z deseti míst, která se k nám hlásí“ 20. srpna 2026 v 7:00

Rozsáhlá materiálová paleta funguje v absolutní harmonii. Travertinové obklady a dlažby dodávají hlavní koupelně a fasádě nadčasový náboj, zatímco bazénová hala zaujme dřevěnými rastrovými obklady s integrovaným nábytkem. V TV místnosti zase patinované malby na žebrovém stropě a stěně vnášejí do večerního relaxu nečekanou vizuální hloubku.

Praha, TUNICATE
Zdroj: BoysPlayNice

Zahrada jako plynulé pokračování

Příběh uzavírá bezprostřední vztah interiéru s exteriérem. Široké prosklené HS portály plynule stírají hranici mezi vnitřním luxusem a zahradou od studia Atelier Flera. Rozsáhlý pozemek se tak stává přirozeným prodloužením obytného prostoru, kde čisté linie architektury postupně přecházejí do zeleně a nabízejí majitelům dokonalý únik od městského tempa.

Doporučeno
Poznej Prahu novýma očima: Tři tajná místa, kolem kterých každý den chodíš, ale neznáš jejich historii a význam Poznej Prahu novýma očima: Tři tajná místa, kolem kterých každý den chodíš, ale neznáš jejich historii a význam 3. srpna 2026 v 9:30

„Vila M“ není jen běžnou rekonstrukcí. Je to perfektní lekce toho, jak pracovat s historickou architekturou – bez kýče, s respektem k proporcím a s nekompromisním smyslem pro materiál, světlo a detail. Takto si představujeme promyšlenou práci.

Prohlédni si galerii od BoysPlayNice a pro více projektů s rukopisem architektů TUNICATE, sleduj jejich Instagram.

Praha, TUNICATE Praha, TUNICATE Praha, TUNICATE Praha, TUNICATE
Zobrazit galerii
(25)
Doporučeno
ŽEBŘÍČEK: Toto je 10 nejkrásnějších hradů a zámků na světě. Vítěz je hned vedle Česka ŽEBŘÍČEK: Toto je 10 nejkrásnějších hradů a zámků na světě. Vítěz je hned vedle Česka 5. září 2026 v 17:13
Doporučeno
„Koně mi ukázali, kdo opravdu jsem.“ Šperkařka Martina Rozenberg Šmíra představuje svoji dosud nejosobnější kolekci Palomino „Koně mi ukázali, kdo opravdu jsem.“ Šperkařka Martina Rozenberg Šmíra představuje svoji dosud nejosobnější kolekci Palomino 9. září 2026 v 10:00
Doporučeno
Akira je legenda české DJ scény: „Nemám děti a hudbě jsem obětoval zdraví. Dám až 130 setů ročně, moc nespím, ale neměnil bych“ Akira je legenda české DJ scény: „Nemám děti a hudbě jsem obětoval zdraví. Dám až 130 setů ročně, moc nespím, ale neměnil bych“ 18. září 2026 v 11:00
Doporučil bys článek ostatním?
1
Upozornit na chybu - pokud spatřuješ v článku nedostatek nebo máš připomínky, dej nám vědět.
Uložit Uložené
Musíš být přihlášený/á, abys mohl/a uložit článek.
Přihlásit se
Zrušit
Nepodařilo se uložit změny. Zkus se nově přihlásit a zopakovat akci.

V případě že problémy přetrvávají, kontaktuj prosím administrátora.
OK
Zdroj: refresher.sk
Doporučil/a: Richard Balog/refresher.sk
Náhledový obrázek: BoysPlayNice/se svolením
Co si o článku myslíš?
Přihlas se a dej vědět do komentáře!
Nepodarilo sa načítať dáta pre diskusiu. Skúste znova načítať stránku.
0 komentářů
Seřadit od
nejoblíbenějších
nejnovějších
Musíš být přihlášený/á, abys mohl/a přidat komentář.
Přihlásit se
Zrušit
Musíš být přihlášený/á, abys mohl/a ohodnotit komentář.
Přihlásit se
Zrušit
Abys mohl přidat komentář, musíš mít aktivní členství Refresher Club.
Členství
Zrušit
Komentář, který si přidal, vidíš zatím jen ty. Pro zobrazení komentářů ostatním uživatelům je třeba ověřit tvůj účet.
Ověřit účet
Zrušit
Opravdu chceš odstranit svůj komentář?
Odstranit
Zrušit
Opravdu chceš zablokovat tento komentář?
Zablokovat
Zrušit
Opravdu chceš odblokovat tento komentář?
Odblokovat
Zrušit
Opravdu chceš nahlásit tento komentář?
Nahlásit
Zrušit
Děkujeme, komentář byl nahlášen.
OK
OK
DESIGN & ART & KULTURA ARCHITEKTURA
Doporučujeme
Aneta strávila noc v domě Lizzie Borden, ve kterém údajně straší: Jednu entitu rozhněvalo, když jsme zjišťovali, kdo vraždil
Refresher Club
Aneta strávila noc v domě Lizzie Borden, ve kterém údajně straší: Jednu entitu rozhněvalo, když jsme zjišťovali, kdo vraždil
před 2 dny
Emma Drobná o tom, co jí na showbyznysu vadí nejvíce a jak vznikají její songy
Refresher Club
Sponzorovaný obsah
Emma Drobná o tom, co jí na showbyznysu vadí nejvíce a jak vznikají její songy
11. 9. 2026 18:30
Michala radí vedení největší české banky. „Nečekejte, až vám někdo potvrdí, že už jste dost dobré,“ říká
Sponzorovaný obsah
Michala radí vedení největší české banky. „Nečekejte, až vám někdo potvrdí, že už jste dost dobré,“ říká
včera v 10:30
Storky
Kylie Jenner se svlékla do plavek v nejžhavější letní kolekci
Kylian Mbappé představil vlastní sluneční brýle v collabu s Oakley
Brad Pitt se svou přítelkyní jsou Instagram official
Zendaya na premiérách Odyssey servíruje haute couture inspirovanou řeckou mytolo...
Bitvy šampionů i česká hvězda. OKTAGON 91 láká na strhující zápasy
Beats for Love 2026: Nad festivalem létal party balon s djkou
Sponzorovaný obsah
Xbox masivně propouští. Zbavuje se známých studií a skončí tisíce zaměstnanců
Konec jedné éry. Cristiano Ronaldo potvrdil, že MS 2026 je jeho poslední
Beats for Love úspěšně oslavil rekordní ročník. Fanouškům žehnal i papež
Divoké publikum a set v oblacích. Beats for Love slaví rekordní dny
SKIMS přichází s nejodvážnější kolekcí. Kim Kardashian vsadila na miniaturní prá...
Tohle jsou první dojmy kritiků z Enoly Holmes 3. Jak u nich pochodila Millie Bob...
New Balance představuje nový model 950 s Cooperem Flaggem
Backrooms se vrací do kin. S 15 minutami nových záběrů
Jedinečná šance pro fanoušky. OKTAGON tě nechá rozhodnout o hlavním zápase
Tom Hardy překvapil fanoušky. Vydává rapové album s legendami hip-hopu
KCD 2 teď koupíš za pár korun. Hra má i novou aktualizaci a slaví další milník
Oslík ze Shreka bude mít vlastní film. Kdy se ho dočkáš v kině?
Škoda odhalila své největší auto v historii. Kolik elektrický kolos Peaq stojí?
Yungbludův festival Bludfest vypukne v Hradci už za pár dnů. Co tě na něm čeká?
Lifestyle news
Seriálový Harry Potter přinese další velkou změnu. Hudba bude úplně odlišná než ve filmech, říká Hans Zimmer
dnes v 11:23
Bolt a Lucid spojí síly. V Evropě chtějí nasadit 25 tisíc autonomních vozů
včera v 18:15
Fanoušci a fanynky Seleny Gomez chtějí, aby vypadala jako v roce 2016. Zpěvačka jim poslala jasný vzkaz
včera v 15:15
Tahle česká komedie vládne Oneplay už téměř dva měsíce. Představila plejádu oblíbených herců
včera v 14:15
Jak si uchovat vzpomínky a zpomalit vnímání času? Tohle doporučuje neurochirurg
před 2 dny
Dvojnice Jennifer Lopez skončila za mřížemi. Jejich podoba tě bude šokovat
před 2 dny
ChatGPT skrývá vlastní chyby. Společnost OpenAI o problému nyní promluvila
před 2 dny
Známe vítěze a vítězky SDGs. Kdo si odnesl ceny udržitelnosti?
před 2 dny
Zemřela bývalá fotbalistka Slovácka. Byla těhotná
před 2 dny
V MasterChefovi se již neobjeví Punčochář, Kašpárek ani Forejt. Televize chystá změny
před 2 dny
Zpravodajství
Politika Rusko Zahraničí Policie
Více
Refresher míří s prezidentem do USA. Co bys měl*a vědět o OSN a programu české delegace?
dnes v 17:00
Odvedla dceru do školky a pak se po ní slehla zem. Police pátrá po ženě z Prahy, může být v ohrožení života
dnes v 16:21
Elektronické hlasování v Moskvě se mělo stát terčem „masivnímu útoku“. Hackeři upozorňují na netransparentní systém
dnes v 14:25

Více z tématu Design & Art & Kultura

Všechno
ŽEBŘÍČEK: Toto je 10 nejkrásnějších hradů a zámků na světě. Vítěz je hned vedle Česka
ŽEBŘÍČEK: Toto je 10 nejkrásnějších hradů a zámků na světě. Vítěz je hned vedle Česka
5. 9. 2026 17:13
KVÍZ: Vyznáš se v umění? Plný počet bodů dá jen opravdový znalec*znalkyně uměleckých děl
Sponzorovaný obsah
KVÍZ: Vyznáš se v umění? Plný počet bodů dá jen opravdový znalec*znalkyně uměleckých děl
2. 9. 2026 9:30
1
Pětičlenná rodina žije v pražském bytě o výměře 37,5 m²: „Děti byly od začátku součástí rozhodování, udělali jsme z toho hru“
Pětičlenná rodina žije v pražském bytě o výměře 37,5 m²: „Děti byly od začátku součástí rozhodování, udělali jsme z toho hru“
před 3 dny
ŽEBŘÍČEK: Historický hrad v Irsku nebo brutalistická stavba uprostřed islandské přírody. Toto je 11 nejkrásnějších hotelů Evropy
ŽEBŘÍČEK: Historický hrad v Irsku nebo brutalistická stavba uprostřed islandské přírody. Toto je 11 nejkrásnějších hotelů Evropy
před 3 dny
„Módu neberu přehnaně vážně.“ Cindy K mění grafiku ve svetry, sklo i oblečení, které má lidem zlepšit den
„Módu neberu přehnaně vážně.“ Cindy K mění grafiku ve svetry, sklo i oblečení, které má lidem zlepšit den
3. 9. 2026 10:00
Signal Festival letos poprvé zamíří do Dejvic. Jeho součástí bude i zóna mladých tvůrců z ČVUT a VŠCHT
Signal Festival letos poprvé zamíří do Dejvic. Jeho součástí bude i zóna mladých tvůrců z ČVUT a VŠCHT
2. 9. 2026 16:39
Více z tématu Vzdělání & Kariéra Všechno
ŽEBŘÍČEK: Tohle je 50 nejlepších škol v Česku. Je mezi nimi i ta tvoje?
ŽEBŘÍČEK: Tohle je 50 nejlepších škol v Česku. Je mezi nimi i ta tvoje?
16. 8. 2026 13:03
2
KVÍZ: Nejvýznamnější ženy českých dějin. Jak dobře znáš naše národní hrdinky?
28. 7. 2026 16:00
KVÍZ: Zpátky do lavic. Jak dobře si pamatuješ učivo základní školy?
1. 9. 2026 13:00
Více z tématu Tech & Gaming Všechno
VIDEO: Viděli jsme gameplay GTA VI na Netflixu. Čím nás hra překvapila?
VIDEO: Viděli jsme gameplay GTA VI na Netflixu. Čím nás hra překvapila?
27. 8. 2026 20:30
VIDEO: Blizzard oznámil termín vydání Diablo V, střílečku Starcraft a nálož dalších novinek
13. 9. 2026 13:18
Travis Scott, PinkPantheress nebo Yung Lean. Kdo pracoval na soundtracku k GTA VI?
před 3 dny
Více z tématu Zdraví Všechno
Nejhorších 8 parazitů, které si můžeš přivézt z dovolené. Někteří se ti zavrtají až do žaludku
Nejhorších 8 parazitů, které si můžeš přivézt z dovolené. Někteří se ti zavrtají až do žaludku
1. 8. 2026 7:00
Eliška žije s lupusem: „Nemohla jsem si ani otevřít láhev. Každé ráno řeším, jestli se dokážu postavit a fungovat“
4. 8. 2026 7:00
Tichý zabiják: Pasivní kouření ročně zabije 1,7 milionu lidí, trpí zejména děti a ženy
12. 9. 2026 8:30

Nejnovější

Lifestyle
Zpravodajství
Písničkami k ženskému empowermentu? „Není na škodu zatřást půdou pod nohama starým bílým mužům,“ říká zpěvačka kapely něco něco
Živě
Hudba
27. 5. 2026 13:30
Písničkami k ženskému empowermentu? „Není na škodu zatřást půdou pod nohama starým bílým mužům,“ říká zpěvačka kapely něco něco
27. 5. 2026 13:30
„Majonéza není žádný fine dining, ale pořádně přímočará deska.“ něco něco přichází se svým čtvrtým albem. O jeho vzniku, poselství i emancipaci promluvila zpěvačka Alžběta Tkáč Trusinová.
Brad Pitt se vrací v pokračování World War Z. Kdo se ujme režie?
Brad Pitt se vrací v pokračování World War Z. Kdo se ujme režie?
dnes v 15:30
FOTO: Pražská vila z 30. let vyhořela a léta chátrala. Podívej se, jak z ruiny architekti vytvořili bydlení jako z jiné dimenze
FOTO: Pražská vila z 30. let vyhořela a léta chátrala. Podívej se, jak z ruiny architekti vytvořili bydlení jako z jiné dimenze
dnes v 11:00
Rodinné překvapení v Kodani: Rihanna a Riot vystoupili na pódiu s A$AP Rockym
Rodinné překvapení v Kodani: Rihanna a Riot vystoupili na pódiu s A$AP Rockym
dnes v 10:36
Vědci po sto letech objevili nový druh kočky. Tilcayo žije vysoko v korunách stromů
Vědci po sto letech objevili nový druh kočky. Tilcayo žije vysoko v korunách stromů
včera v 17:00
Více
Nejčtenější
24 HODIN
7 DNÍ
30 DNÍ
FOTO: Pražská vila z 30. let vyhořela a léta chátrala. Podívej se, jak z ruiny architekti vytvořili bydlení jako z jiné dimenze
FOTO: Pražská vila z 30. let vyhořela a léta chátrala. Podívej se, jak z ruiny architekti vytvořili bydlení jako z jiné dimenze
dnes v 11:00
Akira je legenda české DJ scény: „Nemám děti a hudbě jsem obětoval zdraví. Dám až 130 setů ročně, moc nespím, ale neměnil bych“
Akira je legenda české DJ scény: „Nemám děti a hudbě jsem obětoval zdraví. Dám až 130 setů ročně, moc nespím, ale neměnil bych“
včera v 11:00
Tahle česká komedie vládne Oneplay už téměř dva měsíce. Představila plejádu oblíbených herců
Tahle česká komedie vládne Oneplay už téměř dva měsíce. Představila plejádu oblíbených herců
včera v 14:15
Joaquin Phoenix podle odborníků předvedl nejlepší mužský herecký výkon. V seriálové tvorbě excelovala Hra o trůny
Joaquin Phoenix podle odborníků předvedl nejlepší mužský herecký výkon. V seriálové tvorbě excelovala Hra o trůny
20. 1. 2020 15:21
Aneta strávila noc v domě Lizzie Borden, ve kterém údajně straší: Jednu entitu rozhněvalo, když jsme zjišťovali, kdo vraždil
Refresher Club
Aneta strávila noc v domě Lizzie Borden, ve kterém údajně straší: Jednu entitu rozhněvalo, když jsme zjišťovali, kdo vraždil
před 2 dny
Hygienický skandál na Hyroxu. Vítězka dokončila závod s výkaly na nohou, organizátoři mění pravidla
Hygienický skandál na Hyroxu. Vítězka dokončila závod s výkaly na nohou, organizátoři mění pravidla
před 3 dny
OKTAGON 93 otřásl Brnem. Padly tvrdé knockouty, v hlavním zápase Mågård uškrtil Roušala
OKTAGON 93 otřásl Brnem. Padly tvrdé knockouty, v hlavním zápase Mågård uškrtil Roušala
13. 9. 2026 9:00
KOMENTÁŘ: Není to „jen“ reklama. Sydney Sweeney posílá ženy ve sportu o 20 let zpátky
KOMENTÁŘ: Není to „jen“ reklama. Sydney Sweeney posílá ženy ve sportu o 20 let zpátky
14. 9. 2026 16:00
Natočil útok na Dvojčata, z nahrávky zbohatl. Dnes by autor videa spíše utíkal, než natáčel
Refresher Club
Natočil útok na Dvojčata, z nahrávky zbohatl. Dnes by autor videa spíše utíkal, než natáčel
11. 9. 2026 10:00
Tohle jsou nejlepší filmy a seriály o 11. září. Pochopíš díky nim, co se ten den skutečně stalo
Tohle jsou nejlepší filmy a seriály o 11. září. Pochopíš díky nim, co se ten den skutečně stalo
11. 9. 2026 13:00
ŽEBŘÍČEK: Toto je 10 nejkrásnějších hradů a zámků na světě. Vítěz je hned vedle Česka
ŽEBŘÍČEK: Toto je 10 nejkrásnějších hradů a zámků na světě. Vítěz je hned vedle Česka
5. 9. 2026 17:13
Hygienický skandál na Hyroxu. Vítězka dokončila závod s výkaly na nohou, organizátoři mění pravidla
Hygienický skandál na Hyroxu. Vítězka dokončila závod s výkaly na nohou, organizátoři mění pravidla
před 3 dny
Z Česka k moři za necelých šest hodin. Tohle město tě nadchne a zároveň nezruinuje rozpočet
Z Česka k moři za necelých šest hodin. Tohle město tě nadchne a zároveň nezruinuje rozpočet
30. 8. 2026 13:00
2
Andrea a Denisa přerušily kontakt s rodiči: Dětství bylo peklo, v Chorvatsku mě máma zmlátila a vyhodila nahou z apartmánu
Refresher Club
Andrea a Denisa přerušily kontakt s rodiči: Dětství bylo peklo, v Chorvatsku mě máma zmlátila a vyhodila nahou z apartmánu
27. 8. 2026 7:00
Natočil útok na Dvojčata, z nahrávky zbohatl. Dnes by autor videa spíše utíkal, než natáčel
Refresher Club
Natočil útok na Dvojčata, z nahrávky zbohatl. Dnes by autor videa spíše utíkal, než natáčel
11. 9. 2026 10:00