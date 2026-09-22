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Startuje 17. ročník Lunchmeatu, představí se rovnou na třech místech. Co si na festivalu nesmíš nechat ujít?
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dnes 22. září 2026 v 15:00
Čas čtení 1:44
Michal Drahný

Startuje 17. ročník Lunchmeatu, představí se rovnou na třech místech. Co si na festivalu nesmíš nechat ujít?

Startuje 17. ročník Lunchmeatu, představí se rovnou na třech místech. Co si na festivalu nesmíš nechat ujít?
Zdroj: Lunchmeat Festival / propagační materiál
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29 vystoupení, devět premiérových vystoupení světových umělců, šest projektů přesně na míru a tři venues! To představí festival nezávislé elektronické hudby a nových médií Lunchmeat od středy 23. do neděle 27. září.

Zorientovat se mezi tolika umělci, umělkyněmi a navíc mezi třemi místy se může zdát příliš náročné. Proto ti opět přinášíme naše festivalové tipy, které bys neměl*a prošvihnout.

Lunchmeat Festival Lunchmeat Festival Lunchmeat Festival Lunchmeat Festival
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Festival odstartuje již ve středu 23. září ve vršovickém klubu Ankali a večer vzniká ve spolupráci s festivalem MUTEK. Tati au Miel na něm představí tvorbu na pomezí noisu, post-rocku a dronu, kterou doplní dynamická elektronika Matthewa D. Gantta, a večer otevře DJ set 3C 273.

Kompletní lineup 17. ročníku festivalu Lunchmeat
Kompletní lineup 17. ročníku festivalu Lunchmeat Zdroj: Lunchmeat Festival / propagační materiál

Woesum & Guz Reichwald (čtvrtek 24. září, Veletržní palác)

„Beat maker supreme,“ jak popsali pořadatelé festivalu Woesuma, který produkoval hudbu například Yung Leanovi nebo Drain Gangu, spojil své síly s videografem Guzem Reichwaldem a do sklepů Veletržního paláce přivezou jedinečnou audiovizuální show.

Woesum
Woesum Zdroj: Lunchmeat Festival / propagační materiál

Bapari (čtvrtek 24. září, Veletržní palác)

Bapari je žánrově flexibilní DJ hvězda, která „ve svých živých vystoupeních nabírá dramaticky odlišný směr – díky silnému důrazu na kytaru, skladatelskou tvorbu a zpěv se z nich stává mnohem intimnější a zranitelnější zážitek,“ tvrdí pořadatelé. Bapari spolupracovali například s fka twigs nebo MHYSA a lákají na fresh live materiál a projekci od Anya Gta.

Bapari
Bapari Zdroj: Lunchmeat Festival / propagační materiál

Zora Jones (sobota 26. září, Veletržní palác)

Zora Jones na festivalu uvede své připravované album 50 Bullets To The Heart krátce po jeho premiéře na festivalu MUTEK Montréal. „Zatímco její předchozí tvorba jako spoluzakladatelky skupiny Fractal Fantasy vynikala audiovizuálním přístupem k vytváření světů a skladbami inspirovanými hymnickou, futuristickou a klubovou hudbou, v současné době se soustředí na svůj sólový projekt, v němž hraje ústřední roli její hlas.“

Zora Jones
Zora Jones Zdroj: Lunchmeat Festival / propagační materiál

Safety Trance presents Destrucción (sobota 26. září, Veletržní palác)

„Safety Trance přináší experimentální pojetí reggaetonu s občasným nádechem euforie, spolupracuje s producentkou Arcou, držitelkou ceny GRAMMY, a řadí se tak do čela nové vlny latinskoamerické experimentální elektronické hudby,“ lákají pořadatelé festivalu.

Safety Trance
Safety Trance Zdroj: Lunchmeat Festival / propagační materiál

Autechre (neděle 27. září, Veletržní palác)

A velice intenzivní zážitek přinese i úplné zakončení festivalu – vystoupení anglického dua Autechre. „Jsou známí tím, že vystupují v naprosté tmě, vtahují diváky do světa čistého, fyzického zvuku a rozšiřují smyslové dimenze živého vystoupení; jejich představení vytvářejí sochařská, neustále se měnící zvuková prostředí, která se nikdy neopakují.“

Autechre
Zdroj: Autechre/propagační materiál

PAST Studio presents Vanishing Flora (sobota a neděle 26. a 27. září, Planetárium Praha)

Pod 360stupňovou LED kupolí pražského Planetária představí španělské PAST Studio svou projekci Vanishing Flora se zhudebněnou básní o ohrožených rostlinách od Kara-Lis Coverdale. „Díky svému jemnému, meditativnímu tónu toto dílo vybízí diváky k zamyšlení nad krásou přírody a plynutím času. Díky využití technologie fulldome nabízí dílo „Vanishing Flora“ strhující pohlcující zážitek a zároveň zvyšuje povědomí o dopadu lidstva na planetu.“

Na jejich stránkách najdeš kompletní program s časy i vstupenky, ale moc neváhej. Festival se začíná blížit vyprodání.

 
 
 
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Příspěvek sdílený LUNCHMEAT FESTIVAL PRAGUE (@lunchmeatfestivalprague)

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