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Velký test nových škodovek: Obří Peaq je jako wellness na kolech, jak dopadla novinka Epiq?
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dnes 21. září 2026 v 7:00
Čas čtení 4:23

Velký test nových škodovek: Obří Peaq je jako wellness na kolech, jak dopadla novinka Epiq?

Velký test nových škodovek: Obří Peaq je jako wellness na kolech, jak dopadla novinka Epiq?
Zdroj: Škoda Auto/propagační materiál
Michal Maliarov
Michal Maliarov
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Škoda to letos rozjela naostro. Dvěma premiérami naráz zdvojnásobila svou plně elektrickou nabídku a nám dovolila obě auta osobně prohnat z mnichovského letiště až do rakouského Tyrolska.

Peaq je nová vlajková loď, největší SUV, jaké kdy mladoboleslavská značka postavila. Epiq je pravý opak: nejmenší, nejdostupnější, nejhbitější vstupenka do světa EV. Jedna trasa, ale dvě naprosto odlišné filozofie. A my jsme si po pár stech kilometrech srovnali, komu která sedí.

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Peaq: mohutný zvenku, jemný za volantem

První dojem z Peaqu je čirá masa. S délkou 4 874 mm a rozvorem téměř tří metrů (2 965 mm) je to opravdu největší SUV, jaké kdy Škoda vyrobila, a na silnici to podle toho i vypadá, mohutně a bytelně. Jenže pak sešlápneš pedál a ovládání je neuvěřitelně jemné, až má člověk pocit, že po vozovce spíš plachtí, než jede. Je znát, že tady bylo pohodlí na prvním místě, dynamika ustoupila maximální kontrole.

Škoda Peaq Škoda Peaq Škoda Peaq Škoda Peaq
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A to platí i o zrychlení. Peaq není auto, které by tě zamáčklo do sedačky – i v režimu Sport zůstává všechno plynulé a jemné. V tomhle autě se prostě nespěchá. Dává to smysl: i vrcholný Peaq 90x zvládne stovku za 6,7 sekundy, což je slušné číslo, ale ladění celého vozu tě nikdy nenutí ho vytáčet. Radši si to užij.

Kabina, kterou nechceš opustit

Vevnitř na tebe dýchne nový vizuální jazyk kabiny – svěží, čistý, všechno tak nějak na svém místě. Potěší svisle orientovaný 13,6palcový displej (mimochodem první vertikálně posazený displej v historii Škody), který navíc jde otočit. Velký vděk si Škoda zaslouží za to, že ponechala část fyzických tlačítek: kolečko na hlasitost a toggly na klimatizaci na středové konzoli. Kdo někdy za jízdy hledal teplotu v podmenu dotykového displeje, ví, o čem mluvím.

Škoda Peaq
Škoda Peaq Zdroj: Škoda Auto/propagační materiál

Bezdrátové nabíjení na středové konzoli pojme rovnou dva telefony a díky integrovaným magnetům (Qi2, až 25 W na telefon) při zrychlení nic nelítá po kabině. Telefon drží jako přibitý.

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A pak jsou tu sedadla. Neuvěřitelně pohodlná, obzvlášť ta v rámci Relax Package, která řidiče i spolujezdce krásně obepnou. Nechybí polštářek pod krk a funkce masáže – a ta není na oko. Je intenzivní a viditelně snižuje únavu. Ne nadarmo se Peaqu přezdívá „wellness na kolech". Jako spolujezdec jsem měl chvílemi pocit, že ležím u maséra a odpočívám. Na dlouhé cesty ideální a Relax Package to celé korunuje ještě ergonomickými opěrkami lýtek a zvukem od Sonosu (16 reproduktorů, 755 W).

Škoda Peaq
Škoda Peaq Zdroj: Michal Maliarov/Refresher

Odpovídá tomu i prostorný kokpit a všemožné „simply clever" prvky – sklopný stolek v Jumbo Boxu mezi předními sedadly, koš na odpadky a další drobnosti. V tomhle autě si klidně uděláš i piknik. A pokud jedeš v sedmimístné konfiguraci, pořád ti zbyde 299 litrů kufru; v pětimístné verzi dokonce 935 litrů, nejvíc z celé nabídky Škody.

Škoda Peaq Škoda Peaq Škoda Peaq Škoda Peaq
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Alpy bez jediné zastávky u nabíječky

Tady přišlo příjemné překvapení, i když o dojezdu mluvila Škoda skoro na každém kroku. Na trase z mnichovského letiště přes Tegernsee až do tyrolských Alp jsme nemuseli nabíjet ani jednou. Reálný dojezd se pohyboval kolem hranice 500 km a u vrcholných verzí a opatrné jízdy jde tuhle hranici ještě posunout. Papírově Peaq 90 zvládne přes 640 km WLTP, Peaq 60 něco přes 450 km – takže naše číslo z reálného provozu (klimatizace, hudba a plné auto) sedí přesně tam, kde má. Když už na nabíječku dojede, natáhne se z 10 na 80 % za cca 27–28 minut.

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Epiq: malý rychlík, který drží jako přibitý

Přesednout z Peaqu do Epiqu je jako přehodit výhybku. Zatímco Peaq plachtí, Epiq je neuvěřitelně hbitý, malý a pohyblivý. Ideální entry point pro zákazníky, kteří chtějí EV, ale nechtějí zbytečně přeinvestovat – v základní verzi se v mnoha zemích cenově vyrovná spalovacímu Kamiqu.

Škoda Epiq Škoda Epiq Škoda Epiq Škoda Epiq
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A že je to rošťák, jsme si ověřili na alpských serpentinách. Ve sportovním režimu je to řádně agresivní jízda a Epiq drží jako přibitý, stejně tak sportovní sedadla, která tě při ostrých zatáčkách nepustí. Oproti Peaqu má výrazně agresivnější akceleraci, což vzhledem k propastnému rozdílu v hmotnosti a velikosti dává perfektní smysl: Epiq váží kolem 1 542 kg proti více než dvěma tunám Peaqu. Vrcholný Epiq 55 posílá 155 kW na přední kola a stovku má za 7,1 s – v malém a lehkém autě to působí mnohem živěji než čísla napovídají.

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Jistota známého designu

Uvnitř Epiq zůstává věrný osvědčenému designu, a to není výtka. Znamená to jistotu a praktické rozložení všech prvků, vyladěné mnohaletými zkušenostmi výrobce. Kabina je přehledná, jednoduchá a zase – nechybí fyzické klávesy na ovládání toho nejpodstatnějšího. Displej je tu 13palcový. Přes kompaktní rozměry Epiq nabídne 475litrový kufr, jeden z největších ve třídě.

Škoda Epiq
Škoda Epiq Zdroj: Michal Maliarov/Refresher

Kde Epiq vůbec neslevuje, je vzhled. Zvenku drží jednotný design nové generace ruku v ruce s Peaqem: ostré hrany, světla do „Téčka" (nová světelná signatura, kterou Epiq jako první sériová Škoda vůbec uvedl), agresivní styl předku s černým Tech-Deck Face a celkově velmi sportovně laděná karoserie. Postavíš je vedle sebe a je jasné, že jsou to sourozenci, jen jeden je klidný obr a druhý neposedný benjamínek.

A dojezd? Na město i výlet do hor bohatě stačí

Epiq hraje jinou ligu než Peaq. Vrcholný Epiq 55 s větší 55 kWh baterií (NMC) urazí podle WLTP až 441 km, základní verze 35 a 40 s menší 38,5 kWh baterií (LFP) něco přes 310 km. V praxi na alpských serpentinách a ve sportovním režimu jsme samozřejmě žádné rekordy v dojezdu nelámali – ale o to u tohohle auta ani nejde. Epiq je stavěný hlavně na město a kratší výlety a k tomu mu jeho čísla bohatě stačí. Kdo nejezdí denně stovky kilometrů, nabíjet bude jednou za čas.

Škoda Epiq Škoda Epiq Škoda Epiq Škoda Epiq
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A když dojde na nabíječku, je to rychlé: Epiq 55 se z 10 na 80 procent dobije za 24 minut, doma pak přes 11 kW střídavou nabíječku doplní baterku přes noc. Bonusem je obousměrné nabíjení (V2L i V2H) – Epiq umí posloužit i jako pojízdná zásuvka pro elektrokolo nebo spotřebiče, případně přes certifikovaný wallbox napájet domácnost.

Parametr Škoda Peaq 90 Škoda Epiq 55
Maximální rychlost 180 km/h 160 km/h
Pohon Zadní kola (1 elektromotor) Přední kola (1 elektromotor APP 290)
Systémový výkon 210 kW (286 k) 155 kW (211 k)
Baterie 91 / 86 kWh (NMC) 55 / 52 kWh (NMC)
Dojezd přes 640 km až 441 km
Spotřeba WLTP 15,0 kWh/100 km 13,7 kWh/100 km
Max. nabíjecí výkon 199 kW 105 kW
Nabíjení 10 - 80 procent 28 min 24 min
Objem kufru 935 l (299 l u 7místné verze) 475 l
Frunk 37 l 25 l
Pohotovostní hmotnost 2 309–2 432 kg 1 542 kg

Komu co?

Po dvou dnech v Alpách je verdikt jednoduchý. Peaq je auto na dálnici, na dlouhé rodinné i pracovní cesty, kde chcete dojet odpočatí. Reklamy nelhaly, je to wellness na kolech. Epiq je městský rošťák a zábavný parťák do zatáček, který dokazuje, že vstup do elektromobility nemusí být nuda ani drahá záležitost. Jsou to dvě auta a dost široký krok, kterým Škoda zdvojnásobila svou elektrickou nabídku a otevřela dveře více řidičům. 

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ŽEBŘÍČEK: Toto je 10 nejkrásnějších hradů a zámků na světě. Vítěz je hned vedle Česka
ŽEBŘÍČEK: Toto je 10 nejkrásnějších hradů a zámků na světě. Vítěz je hned vedle Česka
5. 9. 2026 17:13
Z Česka k moři za necelých šest hodin. Tohle město tě nadchne a zároveň nezruinuje rozpočet
Z Česka k moři za necelých šest hodin. Tohle město tě nadchne a zároveň nezruinuje rozpočet
30. 8. 2026 13:00
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Hygienický skandál na Hyroxu. Vítězka dokončila závod s výkaly na nohou, organizátoři mění pravidla
Hygienický skandál na Hyroxu. Vítězka dokončila závod s výkaly na nohou, organizátoři mění pravidla
16. 9. 2026 10:14
Andrea a Denisa přerušily kontakt s rodiči: Dětství bylo peklo, v Chorvatsku mě máma zmlátila a vyhodila nahou z apartmánu
Refresher Club
Andrea a Denisa přerušily kontakt s rodiči: Dětství bylo peklo, v Chorvatsku mě máma zmlátila a vyhodila nahou z apartmánu
27. 8. 2026 7:00