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Kultuře Workation odzvonilo? Proč mladí lidé mění práci z pláže za absolutní digitální detox
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Tento článek je PR zpráva společnosti Getfound.
dnes 21. září 2026 v 11:30
Čas čtení 2:48
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Kultuře Workation odzvonilo? Proč mladí lidé mění práci z pláže za absolutní digitální detox

Kultuře Workation odzvonilo? Proč mladí lidé mění práci z pláže za absolutní digitální detox
Zdroj: Freepik.com
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Ještě nedávno vypadal absolutní vrchol osobního i kariérního úspěchu celkem jednoznačně. Byla to fotka rozevřeného notebooku na pláži na Bali nebo u bazénu v jižním Španělsku doplněná o popisek oslavující takzvaný workation.

Možnost pracovat odkudkoliv na světě a spojit zaměstnání s cestováním byla vysněným cílem celé generace. Jenže po několika letech praxe přichází vystřízlivění a zjištění, že ti na pláži v reálu jen svítí slunce do monitoru, písek se zadírá do klávesnice a pracovní e-maily tě stíhají i ve chvíli, kdy chceš vypnout. Místo nekončící pohody ti takový životní styl jen smaže hranice mezi prací a soukromím, takže se nakonec cítíš v jednom kuse na pokraji sil.

Iluze neustálé produktivity na cestách

Dnešní dvacátníci*dvacátnice a třicátníci*třicátenice vyrůstali v prostředí, které neustále oslavovalo takzvanou hustle culture, tedy kult mít pořád plný kalendář, pracovat na několika projektech najednou a proměnit každý svůj koníček v potenciální zdroj příjmů. Sociální sítě tě dlouho přesvědčovaly o tom, že pokud zrovna necestuješ a zároveň u toho nevyděláváš peníze, nevyužíváš svůj potenciál naplno. Výsledkem tohoto neustálého tlaku na výkon je však všudypřítomný pocit, že vlastně nikdy doopravdy neodpočíváš. I na těch nejkrásnějších místech světa ti totiž v hlavě pořád běží seznam úkolů a upozornění z firemního chatu.

 

Stále více lidí si proto začíná uvědomovat, že neustálá dostupnost na telefonu a odpovědi na e-maily během víkendů ti kvalitu života nezvýší, ale naopak zničí schopnost se hluboce soustředit. Když se neustále vystavuješ proudu informací, notifikací a krátkých videí, tvoje mysl přichází o schopnost regenerovat. Správně nastavená mentální hygiena a psychická pohoda se tak stává novým luxusem, který už nespočívá v tom, kolik zemí stihneš navštívit s notebookem v batohu, ale v tom, zda dokážeš být hodinu v klidu bez potřeby zkontrolovat displej.

Návrat k absolutnímu vypnutí a samotě

Jako přirozená reakce na tuhle digitální přeplněnost vzniká zcela nový přístup k cestování, který staví na přesném opaku. Namísto dlouhodobého pobytu v rušných zahraničních destinacích se stal hitem takzvaný micro-dosing přírody. Jde o krátké jednodenní nebo víkendové úniky z města, během kterých vědomě necháš pracovní povinnosti doma, přepneš telefon do režimu letadlo a vyhledáš místa, kde je signál slabý nebo rovnou žádný. Cílem už není udělat si hezkou fotku na sociální sítě, ale prožít přítomný okamžik bez nutnosti cokoliv dokumentovat pro ostatní.

 

Tento posun v myšlení výrazně proměňuje i to, jaké typy ubytování budeš při cestování vyhledávat. Doby, kdy byl hlavním kritériem výběru hotelu nejrychlejší bezdrátový internet na pokoji, postupně střídá touha po samotě, tichu a architektuře citlivě zasazené do krajiny. Stále populárnější jsou útulné lesní chatky, maringotky nebo stylové ubytování v přírodě pro nerušený odpočinek, kde se ráno probudíš s výhledem do zeleně a večer pozoruješ hvězdy bez světelného smogu velkoměsta.

Minimalismus v balení a návrat k funkčnosti

Změna přístupu k cestování s sebou přirozeně nese i proměnu toho, co si zabalíš s sebou. Pryč jsou doby, kdy bylo potřeba převážet kufry plné outfitů na každý den jen kvůli pózování před památkami. Dnešní trend velí zabalit se úsporně, funkčně a vyrazit na lehko. Když jedeš na víkend vypnout do přírody, nepotřebuješ desítky zbytečností, ale pár kvalitních a univerzálních kousků, na které se můžeš spolehnout za každého počasí.

Základem každé takové výpravy je kvalitní zavazadlo, do kterého se přehledně vejde všechno potřebné bez nutnosti tahat s sebou těžké kufry. Odolné městské i cestovní batohy ti dají absolutní svobodu. Nahodíš je na záda, máš volné ruce a můžeš změnit plán ze vteřiny na vteřinu. Neméně důležitou součástí výbavy je také obuv, která zvládne jak městskou dlažbu, tak nezpevněnou lesní pěšinu. Správně zvolené pohodlné tenisky a sportovní boty ti zajistí maximální komfort během celodenního chození a dovolí ti objevovat nová místa bez zbytečných puchýřů.

Autentické zážitky jako hlavní priorita

Tento trend ukazuje širší proměnu v myšlení mladé generace. Smysl cestování už se neměří počtem procestovaných kilometrů ani razítek v pasu, ale hloubkou prožitku a tím, jak se po návratu domů cítíš. Místo povrchního odškrtávání turistických atrakcí podle průvodců roste touha po autentickém poznávání lokální kultury, gastronomie a přírodních krás bez spěchu. Pokud hledáš inspiraci, kam vyrazit příště, mrkni na cestovatelské trendy a tipy, jak si zpříjemnit každou výpravu za poznáním.

 

Nemusíš ze dne na den zahodit telefon do řeky a předstírat, že žiješ v devatenáctém století. Často stačí jen naučit se říkat ne neustálému cinkání zpráv a dopřát si aspoň víkend bez displeje. Jakmile dáš mozku chvíli pauzu od nekončícího scrollování, zjistíš, že tvé nápady i chuť do života byly jen schované pod hromadou zbytečného šumu.

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