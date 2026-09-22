dnes 22. září 2026 v 16:30
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Seriál Monstrum by mohl mít 10 sérií, prozradil tvůrce. V plánu byl i příběh Luigiho Mangioneho
Zdroj: NETFLIX / PROPAGAČNÍ MATERIÁL
Zdroj: NETFLIX / PROPAGAČNÍ MATERIÁL
Zdroj: NETFLIX / PROPAGAČNÍ MATERIÁL
Zdroj: NETFLIX / PROPAGAČNÍ MATERIÁL
Zdroj: NETFLIX / PROPAGAČNÍ MATERIÁL
Zdroj: NETFLIX / PROPAGAČNÍ MATERIÁL
Zdroj: NETFLIX / PROPAGAČNÍ MATERIÁL
Zdroj: NETFLIX / PROPAGAČNÍ MATERIÁL
Zdroj: WIKIMEDIA COMMONS / STATE ARCHIVES OF FLORIDA
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