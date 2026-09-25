Spadnul do kanálu a nevěděl, co je to padel – charakteristika, která nemůže sedět na nikoho jiného. Johnny v sobě ale skrývá mnohem víc. Čemu se chce věnovat a proč není otevřený poznávání se?
Povedlo se mu něco, co jen málokomu, hned v první epizodě nejpopulárnější dating show na sebe účastník Johnny upozornil tak, že se na internetu strhla obrovská lavina reakcí, memů a názorů jako snad nikdy předtím. Někteří ho považovali za hloupého, jiní mu fandili. Přestože vypadl jako úplně první, zanechal za sebou nesmazatelnou stopu.
Překvapuje Johnny ostatní takhle vždy? Vyzkoušel už padel? A co říká na názor, že se do show přišel jen ukázat a reálně se o nikoho nezajímal? O tom se nám rozpovídal v novém díle Close Friends.