„Zrovna když jste si mysleli, že už to nemůže být horší,“ řekla britská OnlyFans modelka Bonnie Blue. V posledních dnech sdílela sérii tří bizarních videí – v jednom uvedla, že se rozhodla vydražit jméno svého dítěte.
„Moje aukce skončila a za 1,2 milionu se moje miminko jmenuje BetBolt,“ prozradila Bonnie. „Budu přes hřiště křičet ‚BetBolte‘.“ Vítězem aukce se tak stalo online casino a stránka pro sportovní sázení BetBolt.com, které si za 1,2 milionu dolarů vydražilo i nejbizarnější reklamu roku.
Do aukce se navzdory velkému mediálnímu zájmu zapojilo pouze 23 účastníků a mezi navrhovanými jmény nechyběly bizarní možnosti. Na druhém místě skončil Grok s nabídkou o 100 tisíc dolarů nižší. V aukci byl příhoz zaregistrován pod jménem Elon Musk, není ale ověřené, jestli za ním skutečně stál miliardář a majitel společnosti xAI.
Mezi dalšími návrhy se objevila jména Clavicular, Prophet Muhammed, Group Project nebo Mixed Nuts. Poslední dvě odkazovala na okolnosti údajného početí dítěte. Bonnie Blue totiž tvrdí, že otcem může být kterýkoliv ze stovek mužů, se kterými měla začátkem letošního roku nechráněný sex.
„Otěhotněla jsem s cizím člověkem a teď ho smí cizí člověk pojmenovat,“ uvedla Bonnie Blue v prvním videu. Sedmadvacetiletá tvůrkyně obsahu na OnlyFans, vlastním jménem Tia Billinger, na sebe začala výrazněji upozorňovat kontroverzním obsahem v roce 2023. Později uspořádala natáčenou akci, při které podle svých slov měla za 12 hodin sex s 1 057 muži.