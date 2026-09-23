„Nikdy jsem tě nemiloval,“ měl říct Charles princezně Dianě. Její bratr v memoárech popisuje zákulisí královské rodiny

Kolem královské rodiny je rušno. Tentokrát za to ale nemůže Meghan, ale Dianin bratr Charles. Ten téměř tři dekády po její smrti vydal memoáry, ve kterých vzpomíná na období po princeznině tragickém úmrtí.
„Charles Spencer is spilling the royal tea.“ Britská média zaujaly hlavně kapitoly, kde se vrací k manželství prince Charlese a Diany. Server Page Six doslova cituje největší bomby, které Spencer v memoárech nechal bouchnout.
I Vanity Fair uvádí, že Charles měl Dianě říct, že ji nikdy nemiloval. Byl prý rád, že se vzali, láska to ale prý nebyla. Tím ale třaskavé informace v knize zdaleka nekončí.
Spencer se v knize vrací také do společného dětství se svou sestrou. Tvrdí, že je dvě z jejich chův fyzicky trestaly. Výraznou část memoárů věnuje také období kolem Dianiny smrti a reakcím členů královské rodiny. Nejpropíranější část knihy tvoří ale vzpomínky na období kolem princeznina předčasného odchodu. A nutno říct, že královskou rodinu nešetřil.
Spencer vzpomíná, že Charles působil „podivně věcně“, když mu sdělil, že už informoval své a Dianiny děti, tedy prince Williama a prince Harryho, o její smrti, cituje knihu Page Five.
„Když se na to teď dívám zpětně, mám podezření, že princovou první reakcí muselo být spíše uvažování o tom, jak by mu tato událost mohla umožnit oženit se s ženou, kterou miloval, než aby si uvědomil ztrátu té, kterou nemiloval,“ píše Spencer s odkazem na nynější královnu Camillu, kterou si Charles vzal v roce 2005.
Chladně měla reagovat i královna. Její první reakcí na Dianinu dopravní nehodu prý byla otázka: „Co zase vyvádí?“ Královna se údajně v době, kdy tuto poznámku pronesla, ještě nedozvěděla, že Diana zemřela.
Královský palác se ke knize a tvrzením v ní vyjádřil už minulý týden. „Ačkoli se z principu obecně ke knihám nevyjadřujeme, Jeho Veličenstvo si je vědomo, že bolest ztráty sourozence může zastínit rozum, ovlivnit úsudek a zkreslit vzpomínky způsobem, který ostatní nepoznají, a to i mnoho let po takové ztrátě,“ citovalo prohlášení BBC.