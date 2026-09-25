Hudebník Adam Vopička, který částečně přišel o sluch, během pěšího putování do španělského Santiaga de Compostela potkal napůl slepého Američana. Spřátelili se a probrali, co by udělali jako první, kdyby si spolu své smysly mohli vyměnit.
Video rozhovor dvojice, který Adam Vopička nahrál na Instagram, získal během pouhých dvou dní přes 330 tisíc zhlédnutí a 23 tisíc likes. Náhodné setkání na cestách je tak pobavilo, že se ho rozhodli zvěčnit i pro veřejnost a podělit se o to, co jim kvůli jejich handicapům nejvíce chybí.
Pro mnohé běžné věci, pro ně nedosažitelné vzpomínky
„Svou manželku a dcery jsem pořádně neviděl pět let,“ odpovídá Adamu Vopičkovi Američan Chris na otázku, co by jako první udělal, kdyby opět dobře viděl. Stýská se mu také třeba po čtení papírových knih. Hudební producent by zase rád po 10 letech slyšel šepot nebo zvuk ptáků v lese.
Podívej se na celé dojemné video níže: