Fanoušci a fanynky formule 1 čeká tento víkend změna. Velká cena Ázerbájdžánu se totiž kvůli státnímu svátku pojede výjimečně už v sobotu.
Závod na městském okruhu v Baku byl původně naplánován na neděli 27. září. V Ázerbájdžánu ale na toto datum připadá Den památky, kterým si země každoročně připomíná vojáky padlé během druhé války o Náhorní Karabach z roku 2020. Tamní vláda a promotéři závodu proto podle ESPN už v loňském roce požádali vedení F1 a FIA o přesun celého závodního víkendu o den dopředu.
Jen pro připomenutí, o jaký konflikt se jedná. Boje mezi Ázerbájdžánem a Arménií o sporný region začaly 27. září 2020 a trvaly 44 dní, než bylo v listopadu téhož roku uzavřeno příměří. Ázerbájdžánský prezident Ilham Alijev už v prosinci roku 2020 podepsal nařízení, jímž stanovil 27. září jako každoroční den památky ázerbájdžánských vojáků, kteří během konfliktu zahynuli.
Přestože to pro diváky znamená nezvyklý harmonogram, stájím tato změna obrovsky pomůže. Závod totiž nečekaně startuje velmi náročný asijský trojboj. V červenci totiž vedení F1 oznámilo, že kvůli konfliktům v regionu zrušenou Velkou cenu Bahrajnu nahradí malajsijský Sepang.
Tento závod se tak vklínil přímo mezi Baku a Singapur, což pro týmy znamená obrovskou zátěž. Díky sobotnímu závodu v Ázerbájdžánu ale mají k dispozici jeden den navíc na to, aby se sbalily a urazily vzdálenost přibližně 5 500 kilometrů z Ázerbájdžánu do Malajsie, než v následující pátek začne trénink v Sepangu.
Jak vypadá nový harmonogram?
Celý víkend se posunul o den. Ve čtvrtek probíhají první dva tréninky, v pátek následuje třetí trénink a kvalifikace. Samotný závod o 51 kolech odstartuje v sobotu ve tři hodiny odpoledne místního času (jedna hodina odpoledne našeho času).
Sobotní závody přitom nejsou ve světě F1 naprostou novinkou. Například Velká cena Las Vegas se od svého zařazení do kalendáře F1 v roce 2023 koná vždy v sobotu večer, i když kvůli pozdnímu začátku v Nevadě se závod pro mnoho diváků v jiných částech světa odehrává v neděli ráno.
V roce 2024 se v sobotu konaly také Velké ceny Bahrajnu a Saúdské Arábie. Závod v Saúdské Arábii byl posunut na dřívější termín, aby se vyhnul kolizi se začátkem ramadánu, a závod v Bahrajnu byl následně posunut o jeden den dopředu, protože předpisy F1 vyžadovaly dodržení minimálního časového odstupu mezi těmito dvěma událostmi.