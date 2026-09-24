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Proč je překližka všude? Materiál, který ovládl kavárny, byty i Instagram
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Tento článek je PR zpráva společnosti Reontech.
dnes 24. září 2026 v 13:30
Čas čtení 2:32
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Proč je překližka všude? Materiál, který ovládl kavárny, byty i Instagram

Proč je překližka všude? Materiál, který ovládl kavárny, byty i Instagram
Zdroj: Adobestock.com / timltv
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Ještě před pár lety patřila překližka do dílny nebo na stavbu. Dnes z ní jsou police v oblíbených kavárnách, postele ve vestavěných dodávkách i celé kuchyně. Co za tímhle trendem stojí a jak se z obyčejné desky stane designový kus nábytku?

Z dílny rovnou do obýváku

Překližka je vlastně jednoduchý materiál. Tvoří ji tenké vrstvy dřevěné dýhy slepené tak, že vlákna každé vrstvy vedou napříč té předchozí. Díky tomu je pevná, méně se kroutí a nepracuje tolik jako masivní dřevo. Dlouho ji ale nikdo nechtěl ukazovat. Schovávala se pod laminátem, za dvířky skříní nebo v zadních stěnách nábytku.

Pak přišla vlna skandinávského a minimalistického designu a s ní zásadní obrat. Vrstvená hrana, která dřív působila nedodělaně, se stala tím nejhezčím na celém kusu. Světlé proužky na boku desky jsou dnes poznávacím znamením moderního interiéru, a když projdeš Instagram pod hashtagy o bydlení, narazíš na ně skoro na každé druhé fotce.

Proč ji miluje designérstvo i obyčejní lidé

Prvním důvodem je poctivost. Překližka nic nepředstírá. Neimituje jiné dřevo ani kámen, ukazuje, z čeho je, a právě tahle „přiznaná“ estetika dnes táhne.

Druhým důvodem je poměr ceny a vzhledu. Kvalitní březová překližka vyjde výrazně levněji než masiv, a přitom působí teple, přírodně a čistě. Pro první vlastní byt nebo menší kavárnu je to ideální kompromis.

 

Třetím důvodem je lehkost při zachování pevnosti. Proto si ji tak oblíbili lidé, kteří si přestavují dodávky na obytné vozy. Každé kilo navíc se na cestách pozná, a překližka nabízí pevnou konstrukci bez zbytečné váhy.

Kde všude ji potkáš

Barové pulty, regály na kávu, lavice v coworkingových centrech, pop-up stánky na festivalech, dětské pokoje, pracovní stoly i celé kuchyňské linky. Architekti a architektky ji používají na obklady stěn, akustické panely i schodiště. A komunita vanlife z ní staví postele, úložné boxy i skládací stolky, které po rozložení drží jako skála.

Tajemství dokonalých hran: CNC frézování

Kdo někdy zkoušel řezat překližku ruční pilou, ví, že čistý řez je umění. Okraje se třepí, rohy nesedí a složitější tvary jsou skoro nemožné. Designové kusy, které obdivuješ na fotkách, proto většinou nevznikají ručně, ale na CNC frézce.

Postup je jednoduchý. Návrh se připraví v počítači, nejčastěji jako vektorový výkres, a stroj ho pak s přesností na desetiny milimetru vyfrézuje z celé desky. Díky tomu jdou vyrobit zaoblené rohy, otvory pro kabely, úchytky zapuštěné přímo do dvířek nebo spoje „na zámek“, které drží pohromadě i bez šroubů. A hlavně: deset kusů vypadá naprosto stejně jako ten první, což ocení každá kavárna nebo obchod, který potřebuje sérii stejných prvků.

 

S tímhle typem výroby pracuje například česká rodinná firma Reontech, která se CNC výrobě věnuje od roku 2014. Na svých strojích zpracovává díly až do velikosti 3100 × 2100 mm, takže zvládne i velkoformátové desky bez nutnosti je předem dělit. Pokud přemýšlíš o nábytku nebo interiérových prvcích na míru, vyplatí se podívat, jak funguje frézování dřeva a překližky u specializovaného výrobce.

Na co si dát pozor, když chceš překližkový nábytek

Nejdřív si ujasni typ překližky. Pro viditelné hrany a hezký vzhled se nejčastěji volí březová, do vlhkého prostředí, jako je koupelna nebo dodávka, se hodí překližka s vodovzdorným lepením.

Důležitá je i tloušťka. Na police a korpusy nábytku se běžně používají desky kolem 18 mm, na dvířka nebo lehčí prvky stačí tenčí. Nech si poradit, protože příliš tenká deska se může pod zátěží prohýbat.

Nepodceňuj povrchovou úpravu. Olej zvýrazní kresbu dřeva a působí přirozeně, lak lépe odolá vodě a běžnému opotřebení. Neošetřená překližka rychle chytá skvrny.

A nakonec podklady. Čím přesnější výkres výrobci dodáš, tím rychlejší a levnější výroba bude. Pokud návrh nakreslit neumíš, řada výrobců pomůže s úpravou nebo přípravou dat.

Trend, který jen tak nezmizí

Móda v interiérech se mění rychle, ale překližka má šanci vydržet. Spojuje dostupnou cenu, přírodní vzhled a moderní výrobní technologie, které umožňují tvořit kusy přesně podle představ. Ať už zařizuješ první byt, otevíráš kavárnu, nebo plánuješ cestu po Evropě v přestavěné dodávce, tahle nenápadná deska z vrstveného dřeva ti může posloužit líp, než bys čekal*a. A pokud Reontech a podobné české firmy něco dokazují, pak to, že nábytek na míru dnes není luxus jen pro pár vyvolených.

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