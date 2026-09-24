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Hollywoodského producenta odsoudili na 15 let za sexuální napadení
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dnes 24. září 2026 v 13:31
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Radoslava Juračková/refresher.sk

Hollywoodského producenta odsoudili na 15 let za sexuální napadení

. Zdroj: FLICKR
Zdroj: FLICKR
Zdroj: WIKIMEDIA COMMONS
Bývalý producent se podle poroty dopustil trestného činu sexuálního zneužívání prvního stupně. Zdroj: WIKIMEDIA COMMONS
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Zdroj: refresher.sk
Doporučil/a: Radoslava Juračková/refresher.sk
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