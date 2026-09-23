Pouštíš si v MHD hudbu nahlas? V Singapuru za to nově hrozí pokuta až 500 dolarů

Pití, jezení, znečišťování autobusů, ale i pouštění hlasitého audia nebo nohy na lavičkách – to vše může být v Singapuru nově pokutováno až 500 singapurskými dolary, což je v přepočtu přibližně 8 360 korun českých.
„Tyto změny přispějí k bezpečnějšímu, ohleduplnějšímu a příjemnějšímu prostředí ve veřejné dopravě pro všechny,“ uvedl singapurský úřad Land Transport Authority (LTA). Podle něj je veřejná doprava sdíleným prostorem, ve kterém by každý měl myslet i na ostatní cestující. Nová pravidla oznámená v pondělí navazují na ta, která už platí v singapurském metru Mass Rapid Transit (MRT).
S novými pravidly přicházejí také vyšší pokuty. Za závažný přestupek se bude považovat například ohrožování bezpečnosti, blokování pohybu na autobusových terminálech nebo znečišťování vozidel a stanic. Pokuta se může vyšplhat až na 5 000 singapurských dolarů.
Singapur přitom není jediným místem, kde se úřady snaží udělat cestování hromadnou dopravou o něco příjemnější. Podobná pravidla zavedl začátkem roku například polský Krakov. Pokud tam cestující obtěžuje ostatní hlasitou hudbou nebo jiným zvukem z telefonu či dalšího zařízení, může dostat pokutu až 200 zlotých (přibližně 52 dolarů).
Na hlasité spolucestující myslí také pravidla ve Spojeném království. Tamní předpisy zakazují ve vlacích a na nádražích mimo jiné pouštět hudbu nebo jiný zvuk způsobem, který obtěžuje ostatní. Singapur se tak přidává k místům, která se snaží zakročit proti jednomu z častých nešvarů veřejné dopravy. Hlasité video z TikToku nebo hudba puštěná z reproduktoru tak může být nejen otravná pro lidi okolo, ale v některých městech se také pořádně prodražit.