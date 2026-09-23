Maxo z Love Islandu: „Píše mi překvapivě hodně zadaných žen. Některé posílají i odvážné fotky“

O tom, co ho po návratu z vily překvapilo, koho by si dnes vybral do Hideaway a co mu po show začalo chodit do zpráv.
Maxo patřil mezi původní kluky šesté série Love Island Česko & Slovensko, jeho cesta ve vile ale skončila poměrně brzy. Po návratu domů si už stihl zhlédnout odvysílané epizody a přiznává, že na některé situace se dnes dívá úplně jinak.
V rozhovoru prozradil, s kým si ve vile rozuměl nejvíce, proč po zhlédnutí dílů změnil názor na Nelu, kolik nových followerů od show očekával nebo jaké zprávy mu po návratu začaly chodit od žen.
Jaké byly tvoje první pocity, když jsi definitivně opustil vilu?
Upřímně, už jsem se trochu těšil domů. Když jsem byl ve vile, soustředil jsem se pouze na život tam a moc jsem nepřemýšlel nad tím, co se děje doma. Když jsem vypadl, hned jsem si představil svého psa Hektora, jak se ke mně rozběhne a bude se těšit. Bylo příjemné přijít domů, setkat se s kamarády, sednout si, popovídat si a dát si pivo.
Po delší době jsi dostal zpět telefon. Co jsi udělal jako první?
Nejdřív jsem zavolal mámě. Chtěl jsem vědět, jak se má ona i babička. Potom jsem byl samozřejmě zvědavý i na Instagram.
Jak moc ti po Love Islandu nabyly sociální sítě?
Měl jsem tam asi o čtyři tisíce followerů víc. S Matesem jsme byli celkem překvapení, protože jsme čekali víc. Já jsem si myslel, že přibude alespoň 10 tisíc followerů, Mates mluvil o 15 tisících. Čekali jsme tedy o něco větší nárůst.
Když Love Island sleduješ doma, život ve vile působí poměrně bezstarostně. Jaké to bylo ve skutečnosti?
Když to člověk sleduje, má pocit, že se tam jenom opalujeme, hrajeme hry a jsme s holkami. Ve skutečnosti bylo dost náročné natáčet celé dny. Bylo tam velké horko a člověk si musel zvyknout na kamery i na tu nervozitu. Já jsem si na to postupně zvykl a užíval jsem si to. Pro mne to byla super zkušenost.
S kým sis ve vile vytvořil nejlepší vztah?
My původní pět kluků jsme si podle mě sedli všichni. Každý byl jiný, ale fungovalo nám to. Největší komedie jsem asi zažíval s Jakubem. S ním jsme se fakt hodně nasmáli.
Byl tam někdo, s kým sis úplně nesedl?
Z původních pěti nikdo. Pak přišel Matouš a ze začátku mi nebyl moc sympatický. Připadalo mi, že byl vulgární a urážel dívky. Postupně se to trochu zlepšilo, ale kdybych měl říct jedno jméno, byl by to on.
Po vypadnutí jsi ještě říkal, že bys Nele možná napsal. Platí to i po tom, co jsi si zhlédl další díly?
Ne. Hned po vypadnutí to bylo celé velmi čerstvé a emotivní. Při loučení byly mezi námi pohledy a měl jsem pocit, že jsem k ní možná začal něco cítit. Když jsem si však doma zhlédl další díly, dost mě překvapilo, jak se Nela v některých situacích chovala a co říkala, když jsem u toho nebyl. Viděl jsem i její jinou stránku a měl jsem pocit, že ke mně nebyla ve všem úplně upřímná.
Kdybys dnes dostal možnost vybrat si znovu, koho bys zvolil?
Amálku. Až poslední den před jejím vypadnutím jsem si všiml, jak je opravdu krásná a inteligentní. Kdybych dnes dostal možnost jít s někým do Hideaway, vybral bych si ji.
To je docela obrat, když ve vile jsi šel spíše po brunetkách...
Ano, což mě překvapilo, protože celý život se mi líbily blondýnky. Naty jsem si vybral hlavně proto, že na mě házela flirtující pohledy a líbila se mi vzhledově.
Naty na začátku zkoušela najít jiskru s více kluky. Jak to působilo přímo na vás ve vile?
Podle mě byla spíše nerozhodná. Říkala, že potřebuje čas, než si někoho pustí k sobě. Hledala tu jiskru, kterou tam všichni stále zmiňují. Zkoušela to se mnou, pak s Tomášem, pak znovu se mnou a později i s dalšími. Byla podle mě hlavně nerozhodná.
Když už Love Island sleduješ i zvenku, kterému páru věříš nejvíc?
Nejvíc věřím Honzovi a Viki. Jim to podle mě klaplo už od začátku. Když jsem si po návratu zhlédl další díly, působilo to mezi nimi upřímně a držím jim palce i po skončení show.
Věříš i ostatním vztahům, které aktuálně jsou ve vile? Například Cynthii a Kubovi či Natálii a Matoušovi?
Cynthii a Kubovi ten vztah věřím. Už když jsem tam byl, bylo vidět, že si k sobě začínají vytvářet něco víc a líbilo se mi i to, jak se k ní Kubo choval. Myslím si však, že po skončení show to pro ně může být náročné, kvůli vzdálenosti a tomu, že on se živí rukama a ona je influencerka. Při Natálii a Matoušovi jsem byl ze začátku skeptičtější. Když jsem byl ve vile, často se dohadovali a Nati mu dokonce řekla, že není ani její podprůměr, takže mě dost překvapilo, kam se jejich vztah posunul. Na druhou stranu, hrát něco před kamerami 24/7 by bylo velmi náročné. Buď jsou tedy opravdu dobří herci, nebo si nakonec sedli mnohem víc, než se na začátku zdálo.
Po návratu ti určitě začalo chodit i více zpráv. Co tě v DMs překvapilo nejvíc?
Mám jich opravdu hodně, přes tisíc. Nejvíc mě překvapilo, kolik mi píše zadaných dívek. Mají na profilu fotky s přítelem nebo mužem a pak mi posílají pikantní zprávy. To mě celkem překvapilo.
Skončilo se to pouze u zpráv nebo přišly i odvážnější fotky?
Ano, přišly i nějaké fotky. Dívky mi píšou například, že se do mě zamilovaly nebo že jsem úžasný chlap. Je to celkem vtipné, ale zároveň člověka potěší, když si něco takového přečte.
Takže pokud se někomu líbíš, má šanci i tehdy, když ti napíše jako první?
Určitě. Pokud by mě něčím zaujala, klidně bychom se mohli domluvit a setkat se. Nejsem ale typ kluka, který si bude dlouho vypisovat. Raději mám, když se s někým seznámím osobně. I já, když mě nějaká dívka zaujme, nemám problém ji oslovit.
Nevadí ti tedy, když první krok udělá žena?
Vůbec ne. Já to sice beru tak, že chlapi jsou dominantnější a měli by ženu dobývat, ale když se jí líbím, proč by mi nemohla napsat? Záleží spíše na tom, jakým způsobem to udělá a co mi napíše.
Love Island ti přinesl nové followery i pozornost. Chceš tuto vlnu teď využít?
Já se nepovažuju za influencera. Chci se dál věnovat hlavně podnikání. Kdybych měl například 25 až 30 tisíc followerů, určitě se s tím už dá nějak pracovat a i něco vydělat. Teď mám kolem osmi tisíc. Chci točit nějaká videa, ale jen věci, které mě budou bavit. Například vaření. Nechci dělat hlouposti jen kvůli číslům.
Takže podnikání zůstává i po Love Islandu prioritou?
Určitě. Penzion je moje priorita. Apartmány se pronajímají, chceme tam dělat různé akce a tomu se chci dál věnovat. Sociální sítě beru spíše jako zábavu a možná vedlejší práci.
Řešil jsi před vstupem do Love Islandu i to, jak může účast v reality show působit při kandidatuře?
Někteří lidé, kteří mě předtím neznali, si na mě po show vytvořili názor. Z reakcí, které jsem zatím dostal, mi lidé říkali, že je překvapilo, jak jsem se ve vile choval. Samozřejmě, některé starší lidi mohla samotná účast v takovém formátu pohoršit. Jak se to projeví dál, teď nevím říct.
Během Love Islandu se na sociálních sítích objevila i tvrzení tvé bývalé partnerky o dluzích a penězích. Jak na ně reaguješ?
Ona tvrdí, že jsem podvodník a dlužník. Jediný dluh, který mám, je hypotéka na můj penzion, a kromě toho nikomu nedlužím ani euro. Chci k tomu vydat i samostatné vyjádření a ukázat věci, které umím doložit. Je tam například i rozhodnutí soudu související s naším majetkovým vypořádáním po společném bydlení. Ona stále tvrdí opak, takže ať si pak lidé udělají názor sami.
Když se za celou zkušeností ohlédneš, co ti Love Island reálně dal a co ti naopak vzal?
Vzal mi určitě část soukromí. Na druhou stranu jsme tam 24 hodin denně řešili vztahy, pocity a emoce. Myslím si, že jsem se díky tomu trochu zlepšil v komunikaci a více poznal sám sebe. Než jsem Love Island znal, měl jsem úplně jiný názor. Teď jsem rád, že jsem tam byl. Byla to super zkušenost.
Kdyby po Love Islandu přišla nabídka stát se Zanílcem, lákalo by tě to?
Upřímně ne. Vůbec mě to neláká.
A co jiná reality show? Dokážeš si po této zkušenosti představit, že bys do něčeho podobného šel znovu?
Možná Survivor by mě dokázal zaujmout, ale momentálně se chci soustředit hlavně na podnikání, být trochu doma a věnovat se sám sobě.