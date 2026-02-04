Hlavní témata
včera 4. února 2026 v 17:00
Čas čtení 1:53

Režisér Jan Strach po roce znovu stanul před soudem. Podle žaloby měl Železnému způsobit PTSD

Režisér Jan Strach po roce znovu stanul před soudem. Podle žaloby měl Železnému způsobit PTSD
Zdroj: Jan Strach / volně k užití
Lucie Novotná
Lucie Novotná
Marie Valentová
Marie Valentová
Po roce se k soudu vrací kauza známého českého režiséra a podnikatele Jana Stracha a několika dalších lidí. Ti se měli podle obžaloby dopustit loupeže a vyhrožování, za což jim hrozí trest pěti až dvanácti let odnětí svobody.

Případ se řeší od loňského února a týká se události z 27. března 2024. Obžaloba tvrdí, že ten večer majitelé média The Mag Jan Strach a Petr Žižka spolu s rapperem s francouzskými kořeny Lboyem (vlastním jménem Lukas Milan Emilio Nárovec) a Ahmadem Al-Mahdawim vylákali ven Denise Železného alias Aciese.

Z čeho je obžalovaný Jan Strach?

Poté ho měli odvézt do Holešovic k Libeňskému mostu, dát mu několik facek, vydírat ho a vylákat z něj přihlašovací údaje k instagramovému účtu The Capp (@thecappcz). Ten byl totiž parodií The Mag a získal si značné publikum.

Železný tvrdí, že ho událost traumatizovala. Vyvinula se u něj posttraumatická stresová porucha na tři měsíce, způsobila mu komplikace ve škole a potřeboval terapie. „Hned druhý den, jak se to stalo, jsem to šel oznámit na policii a podat žalobu. Byl jsem z toho dost traumatizovaný,“ uvedl Železný minulý rok, kdy se případ dostal poprvé k soudu.

Zároveň mu odebrání účtu The Capp způsobilo finanční újmu a požaduje odškodnění ve výši 3,5 milionu korun. Případ nyní projednává Městský soud v Praze jako trestný čin loupeže a vydírání. Během prvního únorového týdne vyslechl všechny obžalované. Také prošel fotografie, videa a jiné dokumenty, které slouží jako důkazní materiál.

Jan Strach (vlevo) a Petr Žižka, zakladatelé projektu The Mag. Denis Železný, který vystupuje pod uměleckým pseudonymem Acies Clair. Rapper Lboy, celým jménem Lukas Nárovec.
Zobrazit galerii
(3)

Strach tvrdí: Takto se to nestalo

Obhajoba Stracha, Nárovce, Žižky a Al-Mahdawiho však tvrdí, že události proběhly jinak. Podle nich to byl naopak Železný, který jim uškodil prodejem merche a parazitováním na jejich projektu.

SHOWBIZ & ZÁBAVA DOMÁCÍ KRIMI KRIMI A TRUE CRIME OSOBNOSTI SHOWBIZ & ZÁBAVA
