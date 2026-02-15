Menstruace, jedna z nejpřirozenějších věcí, které existují. V naší společnosti jde ale o tabu a téma, o kterém ženy poučují ti největší odborníci na ženský cyklus.
Ptáš se, kdo ví o menstruaci víc než ženy? No přece muži. A rádi ti v komentářích vysvětlí, proč by menstruující lidé měli být zticha a nemluvit o tom, co se během cyklu děje s jejich těly.
Vše odstartoval jednoduchý a upřímný výrok špičkové biatlonistky Dorothey Wierer. Ta po odjetém závodě řekla, že je její slabší výkon spojený s menstruací. „Mám menstruaci. Necítím se špatně, ale jsem jen trochu unavená,“ uvedla Wierer. „Proč by lidé neměli vědět, že nejste na 100 procent? To je nejnormálnější věc na světě. To je prostě koloběh života,“ dodala.
A reakce českých mužů na sebe nenechaly dlouho čekat. Myslíme, že tě následující výroky moc nepřekvapí, spíš v tobě vyvolají podobný rage jako u nás.
Proč si nevzala pilulku? Vždyť si to mohla zařídit
Prvním velmi podnětným doporučením bylo, že si měla Wierer menstruaci posunout pomocí hormonů. Tenhle názor vychází z představy, že je ženské tělo stroj, který stačí přeprogramovat pilulkou. Realita je samozřejmě mnohem komplexnější než názor muže středního věku, který nerozumí biologii, natož ženám.
Dlouhodobé nebo nárazové manipulace s cyklem zvyšují riziko tromboembolických příhod. A nabádat ženy, aby taková rizika podstupovaly jenom proto, aby nebylo pár mužů pohoršených zmínkou o krvi, je k smíchu.
Antikoncepce sice dokáže oddálit krvácení, ale mění chemii celého těla. Pro vrcholovou atletku může i mírná změna v hladině hormonů znamenat ztrátu dynamiky, jinou míru regenerace nebo změnu v metabolismu cukrů a tuků. A to jsme ještě nezmínili nadýmání, citlivost prsou, zadržování vody a špinění. To jsou stavy, které výkonu rozhodně nepomáhají.
A tvrdit, že je někdo „trapný“, protože pojmenuje svůj fyzický stav? To je jen další způsob, jak ženy nutit trpět v tichosti.
Debata o menstruaci, nebo lekce matematiky pro základní školy?
Velmi zajímavý byl komentář, který na výrok Wierer navázal lekcí matematiky. „To bude určitě jediná ženská, která tam na olympiádě má menstruaci... Bože bože... Pro méně chápavé: Statisticky vzato, jelikož únor má 28 dní, na té olympiádě zrovna menstruuje přesně jedna čtvrtina závodnic. Je to trošku trapné, když si na to stěžuje tahle jedna, která s tím chce být zajímavá. Menstruuje každá normální zdravá žena a musí s tím zvládat chodit do práce, ať je to dělnice u pásu, lékařka nebo strojvedoucí,“ napsal jeden ze čtenářů.
Vypadá to, že si autor komentáře plete matematický průměr s individuální realitou. Fakt, že menstruuje „každá čtvrtá“, neznamená, že každá z nich prožívá stejnou úroveň bolesti, únavy nebo křečí. U jedné atletky může jít o mírné nepohodlí, u druhé o stav, který ji objektivně limituje v boji o setiny sekundy.
Rovnost neznamená, že budou mít menstruující lidé zakázáno mluvit o svém cyklu výměnou za to, že budou mít stejné příležitosti jako muži.
Rovnost neznamená, že budou mít menstruující lidé zakázáno mluvit o svém cyklu výměnou za to, že budou mít stejné příležitosti jako muži.

A jsou to právě muži, kteří profitují z toho, když jsou ženy zticha.
Další čtenář Wierer radí, aby se pochlapila. „Tak jsme si rovný, nebo ne? Transgender sportovkyně se taky nestěžují na skříplá varlata... tak se, ženská precitlivělá, koukej pochlapit!“ Těžko říct, co si z toho odnést, ale chápeme, že autor cítil potřebu vyjádřit se.
Jenomže rovnost spočívá v rovných příležitostech a respektu. Rovnost neznamená, že budou mít menstruující lidé zakázáno mluvit o svém cyklu, výměnou za to, že budou mít stejné příležitosti jako muži.
Současně je zajímavé přirovnání pravidelného fyziologického procesu, který ovlivňuje hladinu energie, termoregulaci a metabolismus na celé dny, s mechanickým úrazem, jako jsou v tomto případě skříplá varlata, je dost nemístná. Menstruace není nehoda, je to cyklus.
Když tabu brání i samy ženy
Ozvalo se i několik žen, které pravděpodobně nemají zájem na tom, aby menstruace přestala být společenským tabu. „Proč má někdo důvod takovou věc zmiňovat? Zajímá to jen feministky, rádoby feministy a lidi, co se cítí méněcenné,“ napsala například jedna ze čtenářek.
Menstruace není ideologie ani politický nástroj feministek, je to biologický fakt, který ovlivňuje polovinu populace.
„Úplně nevím, jestli bylo nutné, aby celý svět věděl, kdy má Dorothea menzes. Za prvé jsou možnosti, jak cyklus oddálit a jistě nebyla ve startovním poli jediná,“ sekunduje jí další.
Právě takové postoje jasně odráží hluboce zakořeněnou představu, že jsou přirozené procesy ženského těla něčím nepatřičným, o čem se nesmí mluvit nahlas.
Wierer přitom neudělala nic jiného, než že upřímně odpověděla na otázku ohledně svého výkonu. Naznačovat, že by se měla raději dopovat hormony nebo mlčet, jen aby neurazila něčí citlivost, je absurdní. Menstruace není ideologie ani politický nástroj feministek, je to biologický fakt, který ovlivňuje polovinu populace.