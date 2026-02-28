Hlavní témata
Aktuální témata
Zpravodajský portál pro moderní generaci, která se zajímá o aktuální dění.
Zajímá tě aktuální dění? Zprávy z domova i ze světa najdeš na zpravodajském webu. Čti reportáže, rozhovory i komentáře z různých oblastí. Sleduj Refresher News, pokud chceš být v obraze.
PŘEJÍT NA NEWS
Kliknutím na tlačítko tě přesměrujeme na news.refresher.cz
Tento článek je sponzorovaný obsah společnosti Kaufland.
28. února 2026 v 9:30
Čas čtení 3:24
Sponzorovaný obsah

Jak si najít dream job: Těchto šest kroků bys měl*a udělat, jestli chceš práci, kterou budeš milovat

Jak si najít dream job: Těchto šest kroků bys měl*a udělat, jestli chceš práci, kterou budeš milovat
Zdroj: Unsplash / Kyle Loftus & Dupe / Ayla Mourtada
Diskutovat
1
Uložit Uložené
Musíš být přihlášený/á, abys mohl/a uložit článek.
Přihlásit se
Zrušit
Nepodařilo se uložit změny. Zkus se nově přihlásit a zopakovat akci.

V případě že problémy přetrvávají, kontaktuj prosím administrátora.
OK

V práci strávíme přibližně třetinu života, takže dává smysl najít si takovou, ve které ti bude dobře. Jenže jak na to? Poradíme ti.

Při rozhodování o budoucí kariéře se občas necháváme ovlivnit očekáváním rodičů nebo tím, jakým směrem se vydají naši kamarádi a kamarádky. Ale je důležité, aby volba tvého povolání vycházela z tvých potřeb a přání. Zároveň je úplně v pohodě, že ve svých dvaceti nebo klidně i třiceti letech nevíš, jak by vlastně tvůj dream job měl vypadat. Naše preference se mění s věkem i životními zkušenostmi, takže co ti před časem vyhovovalo, se teď může zdát jako poslední možnost. Pojď zkusit najít cestu ke své vysněné práci pomocí následujících tipů.

Jak by měl vlastně vypadat „dream job“?

Nad touhle otázkou už se naštěstí už pár odborníků a odbornic zamyslelo, takže na ni dokážeme celkem konkrétně odpovědět. A není to, možná překvapivě, o penězích. Studie psychologa Daniela Kahnemana a ekonoma Anguse Deatona ukázala, že vyšší příjem sice zlepšuje hodnocení kvality života, ale nepřispívá k emočnímu well-beingu.

Podle platformy 80 000 Hours dělá z obyčejné práce dream job těchto šest faktorů:

  • 1) Dokáže tě vtáhnout – je strukturovaná, pestrá, dává ti svobodu v rozhodování a zpětnou vazbu.
  • 2) Pomáhá lidem a dává ti tak vyšší smysl.
  • 3) Jsi v tom dobrý*á a můžeš se dál zlepšovat a růst.
  • 4) Máš podporující kolegy, které můžeš požádat o pomoc, když potřebuješ.
  • 5) Nemá zásadní negativa, která by ji znepříjemňovala (např. neférové ohodnocení, dlouhá pracovní doba).
  • 6) Zapadá do tvého životního stylu a může se stát jeho přirozenou součástí.
práce, kariéra, dream job
Zdroj: Dupe / Racher Springer & The Blonde

Jak si dream job najít?

✔️ 1) Informuj se a hledej kontakty 

První bod je pro spoustu lidí vlastně ta nejtěžší část. Dream job si totiž nenajde tebe, pravděpodobně pro jeho získání budeš muset vyvinout úsilí. Důležité je aktivně hledat informace a ptát se.

Super příležitostí jsou kariérní veletrhy, kde můžeš získat pracovní nabídky, informovat se o aktuálních trendech na pracovním trhu a setkat se s kariérními poradci a poradkyněmi. Už 4. a 5. března se v pražském O2 universu koná Career Expo, kde se můžeš potkat se zástupci a zástupkyněmi největších zaměstnavatelů v Česku, jako je Kaufland a popovídat si o všem, co tě ohledně práce zajímá, ať už je to nabídka pracovních míst, benefity nebo firemní kultura. 

✔️ 2) Uvědom si, v čem vynikáš

Důležité je také vědět, co můžeš na trhu práce nabídnout. Vypiš si všechny soft skills (osobnostní předpoklady, jako jsou např. komunikační dovednosti, kreativní myšlení nebo schopnost vést tým) a hard skills (technické a odborné schopnosti, které, ses naučil*a, např. programování, odborné postupy nebo cizí jazyky), které jsou podle tebe tvými silnými stránkami. To ti může hodně napovědět, jakým směrem se v kariéře ubírat. Například pokud vynikáš v komunikaci, bude pro tebe ideální pozice, kde přijdeš do kontaktu s lidmi. Jestli jsi kreativní, můžeš se zaměřit na pozice, jako je content creator*ka nebo designer*ka.

pracující muž, práce na počítači, home office
Zdroj: Unsplash / Kit (formerly ConvertKit)
🤝 👀 Víš, že v Kauflandu se můžeš uplatnit na opravdu široké škále pozic? Nabízí volná místa v oborech, jako je HR, marketing, IT nebo management. Své zaměstnanectvo odměňuje příjemnými benefity, jako je 25 dnů dovolené, příspěvek na volnočasové aktivity a stravování, Multisportka nebo odměny za dlouholetou spolupráci. Díky stabilní pozici na trhu se jedná o spolehlivého zaměstnavatele, který ti nabídne zázemí a prostor pro rozvoj. Navíc nabízí i příležitosti pro studenty a absolventy. Mrkni, jaké pozice jsou volné ve tvém městě!

✔️ 3) Vzpomeň si, co tě bavilo v dětství

Pokud ještě pořád tápeš, můžeš na to jít trochu víc přes emoce. Vzpomeň si, co tě bavilo v dětství. U jaké činnosti dokážeš přestat myslet na okolí a opravdu se do ní ponořit? Třeba může tvořit základ tvé kariéry. Zároveň ale mysli trochu out of the box. To, že rád*a čteš ještě neznamená, že z tebe musí být slavný*á spisovatel*ka. Ale možná by tě bavila práce redaktora či redaktorky, mohl*a by ses stát překladatelem*překladatelkou nebo pracovat jako content strategist.

čtení, překlad, slovník, muž, práce
Zdroj: Unsplash / Priscilla Du Preez

✔️ 4) Ujasni si, jaké máš požadavky

Vzpomeň si na poslední bod, který by měl splňovat dream job – musí zapadnout do tvého životního stylu. Zajímej se o praktické věci, jako je délka a nastavení pracovní doby, možnost práce na home office, dopravní spojení a doba dojíždění do práce, velikost úvazku, velikost a složení týmu, ve kterém budeš pracovat, ale i work culture – to, jestli ti sedí spíše strukturovaná pravidla v korporátech, nebo uvolněnější vibe typický pro start-upy. A nezapomeň samozřejmě ani na mzdu. Stanov si spodní platovou hranici, kterou můžeš přijmout, abys zaplatil*a všechny důležité životní výdaje.

✔️ 5) Zavzpomínej na předchozí pracovní zkušenosti

S předchozím bodem ti mohou pomoci i tvoje minulé pracovní zkušenosti, i když se třeba jedná jen o menší brigády. Sepiš si, co tě na nich bavilo a co ti vyhovovalo, a s čím by ses naopak v práci už nikdy setkat nechtěl*a. Snáze si tak definuješ, do jakého pracovního prostředí dobře zapadneš.

✔️ 6) Go for it!

Teď, když už máš jasno v tom, jak by vlastně měl tvůj dream job vypadat a nasbíral*a jsi potřebné informace, nezbývá nic jiného než zkoušet. Odpovídej na inzeráty, posílej životopisy, vymazli si profil na LinkedInu a choď na pohovory. Každá taková zkušenost tě posune k vysněné práci dál, i když to třeba nevyjde napoprvé. A nezapomeň zajít na Career Expo omrknout, jestli na tebe dream job náhodou nečeká v Kauflandu.

zjisti víc o kariéře v kauflandu
Doporučeno
10 největších filmových otázek, nad kterými si dodnes všichni lámou hlavu. Odpovědi na některé tě asi překvapí 10 největších filmových otázek, nad kterými si dodnes všichni lámou hlavu. Odpovědi na některé tě asi překvapí 25. února 2026 v 7:00
Doporučeno
Kryštof jako model prorazil v Miláně i Paříži. „Kvůli Gucci mě vyhodili ze školy. Na první casting mě fotila babička“ Kryštof jako model prorazil v Miláně i Paříži. „Kvůli Gucci mě vyhodili ze školy. Na první casting mě fotila babička“ 1. března 2026 v 7:00
Doporučeno
Bridgertonovi: Tohle je 10 největších rozdílů mezi knihou a čtvrtou řadou seriálu Bridgertonovi: Tohle je 10 největších rozdílů mezi knihou a čtvrtou řadou seriálu 27. února 2026 v 10:00
Upozornit na chybu - pokud spatřuješ v článku nedostatek nebo máš připomínky, dej nám vědět.
Uložit Uložené
Musíš být přihlášený/á, abys mohl/a uložit článek.
Přihlásit se
Zrušit
Nepodařilo se uložit změny. Zkus se nově přihlásit a zopakovat akci.

V případě že problémy přetrvávají, kontaktuj prosím administrátora.
OK

Dej vědět, co si o tom myslíš

Pokud chceš diskutovat, vytvoř si
bezplatný účet nebo se přihlas
Nepodarilo sa načítať dáta pre diskusiu. Skúste znova načítať stránku.
1 komentář
Seřadit od
nejoblíbenějších
nejnovějších
Musíš být přihlášený/á, abys mohl/a přidat komentář.
Přihlásit se
Zrušit
Musíš být přihlášený/á, abys mohl/a ohodnotit komentář.
Přihlásit se
Zrušit
Abys mohl přidat komentář, musíš mít aktivní členství Refresher Club.
Členství
Zrušit
Komentář, který si přidal, vidíš zatím jen ty. Pro zobrazení komentářů ostatním uživatelům je třeba ověřit tvůj účet.
Ověřit účet
Zrušit
Opravdu chceš odstranit svůj komentář?
Odstranit
Zrušit
Opravdu chceš zablokovat tento komentář?
Zablokovat
Zrušit
Opravdu chceš odblokovat tento komentář?
Odblokovat
Zrušit
Opravdu chceš nahlásit tento komentář?
Nahlásit
Zrušit
Děkujeme, komentář byl nahlášen.
OK
OK
VZDĚLÁNÍ & KARIÉRA
Doporučujeme
Kryštof jako model prorazil v Miláně i Paříži. „Kvůli Gucci mě vyhodili ze školy. Na první casting mě fotila babička“
Refresher Club
Kryštof jako model prorazil v Miláně i Paříži. „Kvůli Gucci mě vyhodili ze školy. Na první casting mě fotila babička“
včera v 07:00
Eliška studuje design a pracuje za barem. „Končím okolo třetí ráno. Je to fyzicky šílené, věčně bojuju s kruhy pod očima“
Refresher Club
Eliška studuje design a pracuje za barem. „Končím okolo třetí ráno. Je to fyzicky šílené, věčně bojuju s kruhy pod očima“
dnes v 07:00
Jak si najít dream job: Těchto šest kroků bys měl*a udělat, jestli chceš práci, kterou budeš milovat
Sponzorovaný obsah
Jak si najít dream job: Těchto šest kroků bys měl*a udělat, jestli chceš práci, kterou budeš milovat
před 2 dny
1
26 otázek, které bys měl*a položit na pohovoru. Zjistíš o zaměstnavateli víc, než se ti chystal říct
Sponzorovaný obsah
26 otázek, které bys měl*a položit na pohovoru. Zjistíš o zaměstnavateli víc, než se ti chystal říct
před 3 dny
Storky
„Prožívám nejtěžší období života.“ Kelly Osbourne promluvila o útocích na sítích
Nový herní co-op hit? Hráči musí spolupracovat a nenápadně schovat mrtvolu
Kendall Jenner se vrací ke značce Adidas. Čeká nás nová éra Superstar?
Anděl Páně 3 je v přípravě. Jak to bude s rolí zesnulého Jiřího Bartošky?
Hororová hra roku? První reakce vynášejí nový Resident Evil do nebes
Po 10 letech vývoje je to tady. Lily Collins bude nová Audrey Hepburn
Mads Mikkelsen je v Praze! Brzy tu potkáš i Lea DiCapria a Jennifer Lawrence
Kingdom Come bude mít hraný film. Vávra má novou roli, spekuluje se o sporech
Met Gala 2026 odhalila dress code: „Fashion Is Art“ nechává fantazii volnost
Silné, odvážné a připravené na lásku. Známe další účastnice Růže pro nevěstu
Česko-slovenský film může zabojovat o Oscara. Získal prestižní ocenění
Na podporu dcer zesnulého herce Erica Danea vznikla sbírka
Hra o trůny se v létě dočká dalšího prequelu
Známe první účastnice show Růže pro nevěstu. Kdo bude usilovat o lásku?
PlayStation 6 se nejspíš zpozdí. Kdy by mohl dorazit?
Hvězda Heated Rivalry bude k vidění v novém mysteriózním thrilleru
Růžový porcelán české značky. Inspirován je postavou z Harryho Pottera
Pitbull chce pokořit světový rekord. Chystá největší sraz lidí s „pleškou“
Začínal vedle Biebera. Teď míří The Kid LAROI poprvé do Prahy
LEGO odhalilo nostalgický set se Snoopym a jeho ikonickou boudou
Lifestyle news
„Teď se ukáže, jestli se dokázal poučit.“ Tadeáš Růžička je po 17 měsících za mřížemi znovu na svobodě
před 30 minutami
„Prožívám nejtěžší období života.“ Kelly Osbourne se vyjádřila k útokům na sítích, lidem poslala vzkaz
před hodinou
VIDEO: „Kde je učitel Majer?“ Bastardi 5 mají venku nový trailer, film už brzy přijde do kin
před 3 hodinami
ACTOR AWARDS 2026: Podívej se na seznam vítězů a vítězek. Mezi herci exceluje Michael B. Jordan
před 3 hodinami
Rihanna zveřejnila záběry ze studia. Fanoušci po 10 letech věří v příchod nového alba
včera v 15:02
Léto přeje plodnosti: Vědci zjistili, že během letní sezóny jsou spermie rychlejší
včera v 13:13
Britská hudební scéna má novou královnu. Olivia Dean triumfovala na 46. ročníku udílení cen Brit Awards
včera v 10:16
ŽEBŘÍČEK: Jaká letiště v Evropě mají nejlepší zákaznický servis? Praha vyhrála ve své kategorii
včera v 08:00
Po „tvoje tělo, moje rozhodnutí“ incel Nick Fuentes přišel s dalším prohlášením. Všechny ženy by zavřel do gulagu
před 2 dny
Jim Carrey vystoupil na veřejnosti a podle některých vypadá k nepoznání. „Je to dvojník,“ konspirují fanoušci
před 2 dny
Zpravodajství
Írán Spojené státy americké (USA) Izrael Andrej Babiš
Více
Žena skočila pod metro na Hlavním nádraží, na místě zemřela. Linka C je po přerušení opět v provozu
před 46 minutami
Vláda pro Čechy a Češky na Blízkém východě posílá armádní letadla. Míří do Egypta a Jordánu
před hodinou
Napětí mezi Íránem a USA zasáhlo i turisty. Několik výletních lodí zůstalo uvězněno v Perském zálivu
před 3 hodinami

Více z tématu Vzdělání & Kariéra

Všechno
Eliška studuje design a pracuje za barem. „Končím okolo třetí ráno. Je to fyzicky šílené, věčně bojuju s kruhy pod očima“
Refresher Club
Eliška studuje design a pracuje za barem. „Končím okolo třetí ráno. Je to fyzicky šílené, věčně bojuju s kruhy pod očima“
dnes v 07:00
KVÍZ: Jak dobře si pamatuješ si učitele a učitelky z českých filmů? Otestuj své znalosti
KVÍZ: Jak dobře si pamatuješ si učitele a učitelky z českých filmů? Otestuj své znalosti
24. 2. 2026 14:00
KVÍZ: Kreativita, nebo strategie? Zjisti, co je tvoje silná stránka
Mediální spolupráce
KVÍZ: Kreativita, nebo strategie? Zjisti, co je tvoje silná stránka
23. 2. 2026 13:00
26 otázek, které bys měl*a položit na pohovoru. Zjistíš o zaměstnavateli víc, než se ti chystal říct
Sponzorovaný obsah
26 otázek, které bys měl*a položit na pohovoru. Zjistíš o zaměstnavateli víc, než se ti chystal říct
před 3 dny
Zemřela česká influencerka Shining Ája, bylo jí 25 let. Veřejně sdílela svůj boj s anorexií
Zemřela česká influencerka Shining Ája, bylo jí 25 let. Veřejně sdílela svůj boj s anorexií
14. 1. 2026 15:03
Už nechtěl být sám doma. Představitel Marva ze slavného filmu čelí obvinění kvůli prostituci
Už nechtěl být sám doma. Představitel Marva ze slavného filmu čelí obvinění kvůli prostituci
14. 1. 2026 12:45
Více z tématu Vzdělání & Kariéra Všechno
Eliška studuje design a pracuje za barem. „Končím okolo třetí ráno. Je to fyzicky šílené, věčně bojuju s kruhy pod očima“
Refresher Club
Eliška studuje design a pracuje za barem. „Končím okolo třetí ráno. Je to fyzicky šílené, věčně bojuju s kruhy pod očima“
dnes v 07:00
KVÍZ: Jak dobře si pamatuješ si učitele a učitelky z českých filmů? Otestuj své znalosti
24. 2. 2026 14:00
KVÍZ: Kreativita, nebo strategie? Zjisti, co je tvoje silná stránka
23. 2. 2026 13:00
Více z tématu Showbiz & Zábava Všechno
Bonnie Blue oznámila těhotenství. Předtím měla sex se 400 muži bez ochrany
Bonnie Blue oznámila těhotenství. Předtím měla sex se 400 muži bez ochrany
23. 2. 2026 14:14
„Lidé je sledují jako postavy v seriálu.“ Účastníci reality shows podle agentury rychle ztrácejí dosahy, prosadí se jen někteří
26. 2. 2026 7:28
Hezucká čelí po smrti manžela útokům na sítích. Závistivcům poslala vzkaz
20. 2. 2026 13:32
Více z tématu Cestování & Volný čas Všechno
Češky Adéla a Naty vybudovaly úspěšný byznys na Maledivách: „Myslíme i na single turisty*ky, není to ale žádný offline Tinder“
Češky Adéla a Naty vybudovaly úspěšný byznys na Maledivách: „Myslíme i na single turisty*ky, není to ale žádný offline Tinder“
22. 2. 2026 7:00
1
Tohle je sedm nejohroženějších památek Evropy. Hrozí jim zánik nebo nevratné poškození
před 3 dny
Britské pobřeží zaplavily stovky zvláštně vyhlížejících tvorů. Odborníci vysvětlují vzácný úkaz
17. 2. 2026 10:35

Nejnovější

Lifestyle
Zpravodajství
Laura je vycházející hvězdou slovenské hudební scény. „Kdybych na album chtěla grant od Šimkovičové, asi ho nedostanu“
Laura je vycházející hvězdou slovenské hudební scény. „Kdybych na album chtěla grant od Šimkovičové, asi ho nedostanu“
před hodinou
Laura Jašková je slovenská multiinstrumentalistka, kterou můžeš znát z kapel Billy Barman nebo projektu Meowlau x Val. Proč je teď hvězdou slovenské alternativy?
„Prožívám nejtěžší období života.“ Kelly Osbourne se vyjádřila k útokům na sítích, lidem poslala vzkaz
„Prožívám nejtěžší období života.“ Kelly Osbourne se vyjádřila k útokům na sítích, lidem poslala vzkaz
před hodinou
Kariérní restart na dosah: Business Institut otevírá březnový cyklus MBA studia v Praze
PR zpráva
Kariérní restart na dosah: Business Institut otevírá březnový cyklus MBA studia v Praze
před hodinou
Eliška studuje design a pracuje za barem. „Končím okolo třetí ráno. Je to fyzicky šílené, věčně bojuju s kruhy pod očima“
Refresher Club
Eliška studuje design a pracuje za barem. „Končím okolo třetí ráno. Je to fyzicky šílené, věčně bojuju s kruhy pod očima“
dnes v 07:00
Kryštof jako model prorazil v Miláně i Paříži. „Kvůli Gucci mě vyhodili ze školy. Na první casting mě fotila babička“
Refresher Club
Kryštof jako model prorazil v Miláně i Paříži. „Kvůli Gucci mě vyhodili ze školy. Na první casting mě fotila babička“
včera v 07:00
Více
Nejčtenější
24 HODIN
7 DNÍ
30 DNÍ
Kryštof jako model prorazil v Miláně i Paříži. „Kvůli Gucci mě vyhodili ze školy. Na první casting mě fotila babička“
Refresher Club
Kryštof jako model prorazil v Miláně i Paříži. „Kvůli Gucci mě vyhodili ze školy. Na první casting mě fotila babička“
včera v 07:00
26 otázek, které bys měl*a položit na pohovoru. Zjistíš o zaměstnavateli víc, než se ti chystal říct
Sponzorovaný obsah
26 otázek, které bys měl*a položit na pohovoru. Zjistíš o zaměstnavateli víc, než se ti chystal říct
před 3 dny
Jim Carrey vystoupil na veřejnosti a podle některých vypadá k nepoznání. „Je to dvojník,“ konspirují fanoušci
Jim Carrey vystoupil na veřejnosti a podle některých vypadá k nepoznání. „Je to dvojník,“ konspirují fanoušci
před 2 dny
Bridgertonovi: Tohle je 10 největších rozdílů mezi knihou a čtvrtou řadou seriálu
Bridgertonovi: Tohle je 10 největších rozdílů mezi knihou a čtvrtou řadou seriálu
před 3 dny
Meta zablokovala účty média Page Not Found. „Ohrožuje to naši existenci,“ reagovala Apolena Rychlíková
Meta zablokovala účty média Page Not Found. „Ohrožuje to naši existenci,“ reagovala Apolena Rychlíková
před 2 dny
Bridgertonovi: Tohle je 10 největších rozdílů mezi knihou a čtvrtou řadou seriálu
Bridgertonovi: Tohle je 10 největších rozdílů mezi knihou a čtvrtou řadou seriálu
před 3 dny
Kryštof jako model prorazil v Miláně i Paříži. „Kvůli Gucci mě vyhodili ze školy. Na první casting mě fotila babička“
Refresher Club
Kryštof jako model prorazil v Miláně i Paříži. „Kvůli Gucci mě vyhodili ze školy. Na první casting mě fotila babička“
včera v 07:00
10 největších filmových otázek, nad kterými si dodnes všichni lámou hlavu. Odpovědi na některé tě asi překvapí
10 největších filmových otázek, nad kterými si dodnes všichni lámou hlavu. Odpovědi na některé tě asi překvapí
25. 2. 2026 7:00
ŽEBŘÍČEK: Turisté a turistky vybrali nejhorší český alkohol. Co jim u nás chutná nejméně?
ŽEBŘÍČEK: Turisté a turistky vybrali nejhorší český alkohol. Co jim u nás chutná nejméně?
22. 2. 2026 15:44
6
KVÍZ: Jak dobře si pamatuješ si učitele a učitelky z českých filmů? Otestuj své znalosti
KVÍZ: Jak dobře si pamatuješ si učitele a učitelky z českých filmů? Otestuj své znalosti
24. 2. 2026 14:00
Velký test oříškových čokolád. Klasika zklamala zvláštní pachutí, vyhrál nenápadný kousek
Velký test oříškových čokolád. Klasika zklamala zvláštní pachutí, vyhrál nenápadný kousek
10. 2. 2026 7:00
3
ŽEBŘÍČEK: Turisté a turistky vybrali nejhorší český alkohol. Co jim u nás chutná nejméně?
ŽEBŘÍČEK: Turisté a turistky vybrali nejhorší český alkohol. Co jim u nás chutná nejméně?
22. 2. 2026 15:44
6
Češky Adéla a Naty vybudovaly úspěšný byznys na Maledivách: „Myslíme i na single turisty*ky, není to ale žádný offline Tinder“
Češky Adéla a Naty vybudovaly úspěšný byznys na Maledivách: „Myslíme i na single turisty*ky, není to ale žádný offline Tinder“
22. 2. 2026 7:00
1
Kriminální klenot Netflixu je zpět: Seriál se 100procentním hodnocením označují lidé za to nejlepší, co viděli za dlouhé roky
Kriminální klenot Netflixu je zpět: Seriál se 100procentním hodnocením označují lidé za to nejlepší, co viděli za dlouhé roky
14. 2. 2026 12:36
Eliška přijala islám a přestěhovala se do Egypta: „Varování na sítích jsou jen převlečený rasismus“
Eliška přijala islám a přestěhovala se do Egypta: „Varování na sítích jsou jen převlečený rasismus“
16. 2. 2026 7:00
5
Domů
Sdílet
Diskuse