V práci strávíme přibližně třetinu života, takže dává smysl najít si takovou, ve které ti bude dobře. Jenže jak na to? Poradíme ti.
Při rozhodování o budoucí kariéře se občas necháváme ovlivnit očekáváním rodičů nebo tím, jakým směrem se vydají naši kamarádi a kamarádky. Ale je důležité, aby volba tvého povolání vycházela z tvých potřeb a přání. Zároveň je úplně v pohodě, že ve svých dvaceti nebo klidně i třiceti letech nevíš, jak by vlastně tvůj dream job měl vypadat. Naše preference se mění s věkem i životními zkušenostmi, takže co ti před časem vyhovovalo, se teď může zdát jako poslední možnost. Pojď zkusit najít cestu ke své vysněné práci pomocí následujících tipů.
Jak by měl vlastně vypadat „dream job“?
Nad touhle otázkou už se naštěstí už pár odborníků a odbornic zamyslelo, takže na ni dokážeme celkem konkrétně odpovědět. A není to, možná překvapivě, o penězích. Studie psychologa Daniela Kahnemana a ekonoma Anguse Deatona ukázala, že vyšší příjem sice zlepšuje hodnocení kvality života, ale nepřispívá k emočnímu well-beingu.
Podle platformy 80 000 Hours dělá z obyčejné práce dream job těchto šest faktorů:
- 1) Dokáže tě vtáhnout – je strukturovaná, pestrá, dává ti svobodu v rozhodování a zpětnou vazbu.
- 2) Pomáhá lidem a dává ti tak vyšší smysl.
- 3) Jsi v tom dobrý*á a můžeš se dál zlepšovat a růst.
- 4) Máš podporující kolegy, které můžeš požádat o pomoc, když potřebuješ.
- 5) Nemá zásadní negativa, která by ji znepříjemňovala (např. neférové ohodnocení, dlouhá pracovní doba).
- 6) Zapadá do tvého životního stylu a může se stát jeho přirozenou součástí.
Jak si dream job najít?
✔️ 1) Informuj se a hledej kontakty
První bod je pro spoustu lidí vlastně ta nejtěžší část. Dream job si totiž nenajde tebe, pravděpodobně pro jeho získání budeš muset vyvinout úsilí. Důležité je aktivně hledat informace a ptát se.
Super příležitostí jsou kariérní veletrhy, kde můžeš získat pracovní nabídky, informovat se o aktuálních trendech na pracovním trhu a setkat se s kariérními poradci a poradkyněmi.
✔️ 2) Uvědom si, v čem vynikáš
Důležité je také vědět, co můžeš na trhu práce nabídnout. Vypiš si všechny soft skills (osobnostní předpoklady, jako jsou např. komunikační dovednosti, kreativní myšlení nebo schopnost vést tým) a hard skills (technické a odborné schopnosti, které, ses naučil*a, např. programování, odborné postupy nebo cizí jazyky), které jsou podle tebe tvými silnými stránkami. To ti může hodně napovědět, jakým směrem se v kariéře ubírat. Například pokud vynikáš v komunikaci, bude pro tebe ideální pozice, kde přijdeš do kontaktu s lidmi. Jestli jsi kreativní, můžeš se zaměřit na pozice, jako je content creator*ka nebo designer*ka.
✔️ 3) Vzpomeň si, co tě bavilo v dětství
Pokud ještě pořád tápeš, můžeš na to jít trochu víc přes emoce. Vzpomeň si, co tě bavilo v dětství. U jaké činnosti dokážeš přestat myslet na okolí a opravdu se do ní ponořit? Třeba může tvořit základ tvé kariéry. Zároveň ale mysli trochu out of the box. To, že rád*a čteš ještě neznamená, že z tebe musí být slavný*á spisovatel*ka. Ale možná by tě bavila práce redaktora či redaktorky, mohl*a by ses stát překladatelem*překladatelkou nebo pracovat jako content strategist.
✔️ 4) Ujasni si, jaké máš požadavky
Vzpomeň si na poslední bod, který by měl splňovat dream job – musí zapadnout do tvého životního stylu. Zajímej se o praktické věci, jako je délka a nastavení pracovní doby, možnost práce na home office, dopravní spojení a doba dojíždění do práce, velikost úvazku, velikost a složení týmu, ve kterém budeš pracovat, ale i work culture – to, jestli ti sedí spíše strukturovaná pravidla v korporátech, nebo uvolněnější vibe typický pro start-upy. A nezapomeň samozřejmě ani na mzdu. Stanov si spodní platovou hranici, kterou můžeš přijmout, abys zaplatil*a všechny důležité životní výdaje.
✔️ 5) Zavzpomínej na předchozí pracovní zkušenosti
S předchozím bodem ti mohou pomoci i tvoje minulé pracovní zkušenosti, i když se třeba jedná jen o menší brigády. Sepiš si, co tě na nich bavilo a co ti vyhovovalo, a s čím by ses naopak v práci už nikdy setkat nechtěl*a. Snáze si tak definuješ, do jakého pracovního prostředí dobře zapadneš.
✔️ 6) Go for it!
Teď, když už máš jasno v tom, jak by vlastně měl tvůj dream job vypadat a nasbíral*a jsi potřebné informace, nezbývá nic jiného než zkoušet. Odpovídej na inzeráty, posílej životopisy, vymazli si profil na LinkedInu a choď na pohovory. Každá taková zkušenost tě posune k vysněné práci dál, i když to třeba nevyjde napoprvé.