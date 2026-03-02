Herecká sezóna vrcholí a Los Angeles opět patřilo největším hvězdám filmového i televizního světa.
Období udílení cen je v plném proudu a v noci 1. března se v Los Angeles konalo další prestižní udílení cen – Actor Awards, které byly dříve známé jako SAG-AFTRA Awards. Ceremoniál vysílal Netflix a večerem provázela herečka Kristen Bell. Mezi vítězi byl i Michael B. Jordan, který si odnesl cenu pro nejlepšího herce ve filmu. Cenu za celoživotní dílo dostal Harrison Ford.
Podívej se na kompletní přehled nominovaných a vítězů.
Film
Výjimečný herecký výkon muže v hlavní roli
Timothée Chalamet – Velký Marty
Leonardo DiCaprio – Jedna bitva za druhou
Ethan Hawke – Blue Moon
Michael B. Jordan – Hříšníci
Jesse Plemons – Bugonia
Výjimečný herecký výkon ženy v hlavní roli
Jessie Buckley – Hamnet
Rose Byrne – Kdybych měla nohy, tak ti nakopu
Kate Hudson – Smutný song
Chase Infiniti – Jedna bitva za druhou
Emma Stone – Bugonia
Výjimečný herecký výkon muže ve vedlejší roli
Miles Caton – Hříšníci
Benicio del Toro – Jedna bitva za druhou
Jacob Elordi – Frankenstein
Paul Mescal – Hamnet
Sean Penn – Jedna bitva za druhou
Výjimečný herecký výkon ženy ve vedlejší roli
Odessa A’zion – Velký Marty
Ariana Grande – Čarodějka: Druhá část
Amy Madigan – Hodina zmizení
Wunmi Mosaku – Hříšníci
Teyana Taylor – Jedna bitva za druhou
Výjimečný herecký výkon ansámblu ve filmu
Frankenstein
Hamnet
Velký Marty
Jedna bitva za druhou
Hříšníci