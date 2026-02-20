Lidem se nelíbí, že se synem odjela na dovolenou.
Více než dva měsíce uplynuly od smrti moderátora Patrika Hezuckého. Zatímco se jeho manželka a šestiletý syn vyrovnávají se ztrátou, musí Nikola Hezucká čelit ještě další ráně. S malým Oliverem totiž odjeli na Nový Zéland a to se lidem na sítích moc nelíbí.
„Hlavně, že se vybíralo na to, abyste měli dost prostředků! Ubohost. A vzala jste to všema deseti! Na to, abyste si užívali za cizí peníze? Ubohá a falešná vůči lidem,“ píší jí lidé i v soukromých zprávách na Instagramu. Na podporu Hezucké totiž Evropa 2 uspořádala benefiční koncert. Výtěžky z něj dostali právě Nikola s Oliverem.
Na dovolenou odcestovali už 12. února, v den narozenin oblíbeného moderátora. „Nejblíž, jak ti dnes můžeme a dokážeme být,“ napsala Hezucká ke snímku z letadla. Následně sdílela i fotografie jejich syna na pláži. A právě tento příspěvek rozpoutal bouřlivou debatu. „Lidé, co šli na ten koncert, přišli podpořit vdovu s dítětem, ne jí zaplatit luxus, to trochu zaráží,“ objevuje se v komentářích.
Ne všichni sledující však mají pro čerstvou vdovu pochopení a rozhodli se jí v komentářích naopak podpořit. „Lidská ubohost a závist opravdu nemá hranice. Užívejte si to Nikolko, Patrik na vás kouká, je tam s vámi,“ objevují se v komentářích i hezké vzkazy.
„Proboha co to bylo za ubohé komentáře? Lidi jsou u nás neuvěřitelně zlí, neříkám všichni. Zablokovat, ignorovat.Někdo je prostě rád zlý. Nikolko odpočívejte,“ přidávají se další.
Vyjádření Hezucké
„Máte pocit, že nám lidi cestu na Zéland platili každý rok, když jsme tady předtím byli? Modlete se, aby vás v životě žádná hrůza nepotkala, abyste nemusela každý jeden den a noc trávit s celodenní nepřestávající bolavou úzkostí, která nedovolí se ani pořádně nadechnout,“ vzkázala Hezucká všem, kteří na ní na internetu útočí.
„Modlete se, aby vás do toho ubozí závistiví lidé neosočovali, že jste jela rozptýlit milovaného syna, který přišel v šesti letech o tátu a jel za svou rodinou. Závist je tak ubohá. A v tomto případě nechutná,“ dodala.