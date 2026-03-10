Hlavní témata
Aktuální témata
Zpravodajský portál pro moderní generaci, která se zajímá o aktuální dění.
Zajímá tě aktuální dění? Zprávy z domova i ze světa najdeš na zpravodajském webu. Čti reportáže, rozhovory i komentáře z různých oblastí. Sleduj Refresher News, pokud chceš být v obraze.
PŘEJÍT NA NEWS
Kliknutím na tlačítko tě přesměrujeme na news.refresher.cz
dnes 10. března 2026 v 10:00
Čas čtení 8:08
Adriana Královičová/refresher.sk

26letý Michal měl tři byty, ale stále bydlel na koleji: „Do konce roku jich chci mít 10“

26letý Michal měl tři byty, ale stále bydlel na koleji: „Do konce roku jich chci mít 10“
Zdroj: Michal Plocháň/se svolením
Diskutovat
Uložit Uložené
Musíš být přihlášený/á, abys mohl/a uložit článek.
Přihlásit se
Zrušit
Nepodařilo se uložit změny. Zkus se nově přihlásit a zopakovat akci.

V případě že problémy přetrvávají, kontaktuj prosím administrátora.
OK

Začínal jako student s jedním malým bytem a dnes systematicky rozšiřuje majetek pomocí hypoték, refinancování a strategického výběru lokalit.

Jeho okolí dlouho nechápalo, proč se místo bezstarostného studentského života vědomě zadlužuje. Zatímco jiní utráceli, Michal při škole pracoval, šetřil a peníze investoval do svého prvního bytu.

Dnes mu je 26 let, pronajímá šest bytů a své portfolio chce dále rozšiřovat. Ještě tento rok chce mít 10 bytů. Jeho strategie stojí na kombinaci hypoték, refinancování a vyhledávání bytů ve městech, která mají růstový potenciál.

Doporučeno
Problém, o kterém se nemluví. Fitness influencerka otevřeně o hemoroidech, na operaci musela v 21 letech Problém, o kterém se nemluví. Fitness influencerka otevřeně o hemoroidech, na operaci musela v 21 letech 9. března 2026 v 7:00

Podle něj však realita investování není jen o číslech a růstu cen. Přináší i neplatiče, konflikty s nájemníky nebo vlastní chyby, které stojí čas i peníze. Zda se mu podaří dosáhnout 10 bytů do konce roku, neví. „I kdyby jich bylo osm nebo devět, stále je to úspěch,“ říká pro Refresher. 

nehnuteľnosti, investičný byt, investovanie, financie
Zdroj: Michal Plocháň/se svolením

Hodnota jeho portfolia je podle aktuálních znaleckých posudků na úrovni kolem 21 milionů korun. Většinu financuje přes bankovní dluh. Všechny nemovitosti koupil prostřednictvím hypoték. Ty nevnímá jako strašáka, ale jako páku na růst majetku. Portfolio má roztroušené mezi Českem a Slovenskem.

Říká, že banky mu na začátku nevěřily, dnes však sám přiznává, že se naučil systém, jak s nimi pracovat. Michal tvrdí, že investování do bytů není pasivní příjem bez starostí a i výběr špatné lokality může způsobit velké množství problémů. „Stále jste v nějakém stresu a v pohotovosti. Mít více bytů znamená řešit více problémů. Technické věci, nájemníky, výpadky, situace, které nejdou podle plánu. Je to zátěž na psychiku i čas.“

Doporučeno
Myslela si, že našla parťáka na cesty. Jenže populárního TikTokera kdysi soud poslal za mříže na 123 let Myslela si, že našla parťáka na cesty. Jenže populárního TikTokera kdysi soud poslal za mříže na 123 let 7. března 2026 v 7:00

Malé byty

Strategii měl nastavenou od začátku jasně – garsonky a jednopokojové byty. Ty se podle něj pronajímají rychleji a mají stabilní poptávku. Má byt v Bratislavě, tři byty v Trnavě, jeden v Praze a jeden ve městě Šaľa. 

První nemovitost koupil ve 21 letech. Jednalo se o garsonku v Podunajských Biskupicích. V té době ještě studoval, ale zároveň pracoval na plný úvazek. Byt stál necelé dva miliony korun, z čehož mu banka poskytla úvěr ve výši kolem 1,5 milionu korun. Zbytek, asi 400 tisíc korun, financoval z peněz, které našetřil při škole a práci. Od té doby hodnota garsonky podle něj vzrostla o 37,5 procenta. 

Přidej se do Refresher Clubu
Základní
125 Kč
Účtuje se jednou za 4 týdny
31,25 Kč / Týden
Přístup k exkluzivnímu obsahu
Přístup k benefitům (150 kreditů)
Méně reklam
Benefity ve formě slev na beauty, fashion nebo sport
Vstupenky na koncerty nebo do kina
PPV kódy
Půlroční - 23 %
812,5 Kč 625 Kč
Účtuje se každých 6 měsíců
24,04 Kč / Týden
Přístup k exkluzivnímu obsahu
Přístup k benefitům (900 kreditů)
Méně reklam
Benefity ve formě slev na beauty, fashion nebo sport
Vstupenky na koncerty nebo do kina
PPV kódy
Sdílení obsahu kámošům a kámoškám
Roční - 23 %
1 625 Kč 1 250 Kč
Účtuje se jednou za rok
24,04 Kč / Týden
Přístup k exkluzivnímu obsahu
Přístup k benefitům (2 000 kreditů)
Úplně bez reklam
Benefity ve formě slev na beauty, fashion nebo sport
Vstupenky na koncerty nebo do kina
PPV kódy
Sdílení obsahu kámošům a kámoškám
Všechny možnosti členství Mám slevový kód
Dokončením souhlasím s pravidly a podmínkami portálu Refresher.
Přidej se do Refresher Clubu

Co se dozvíš po odemknutí?

  • Kolik dluží a jaký je jeho čistý majetkový rozdíl.

  • Jak financoval jednotlivé nemovitosti.

  • Které lokality mu přinesly největší zisk a které byly chybou.

  • Na kterém bytě vydělal nejvíce a kde se spálil.

  • Jaké problémy u bytů zažil.

  • Jak vypadá jeho systém kontroly bytů a nájemníků.

Dočíst článek
Máš již členství?
Přihlásit se
Dočíst článek
Poslat sms
Pošli SMS na 90211 s textem FRESH 199266 a aktivuj si členství na celý měsíc.
Cena SMS členství je 125 Kč s DPH. Jak to funguje?
Odemknutí přes SMS
Všechny články za měsíc
POSLAT SMS Jak to funguje?
Přidej se do Clubu a získej
Refresher bez reklam
Přístup k exkluzivnímu obsahu (články, videa)
Benefity ve formě slev na beauty, fashion nebo sport
Vstupenky na koncerty, festivaly nebo do kina
PPV kódy
Možnost sdílet obsah kámošům a kámoškám
Zobrazit všechny
Upozornit na chybu - pokud spatřuješ v článku nedostatek nebo máš připomínky, dej nám vědět.
Uložit Uložené
Musíš být přihlášený/á, abys mohl/a uložit článek.
Přihlásit se
Zrušit
Nepodařilo se uložit změny. Zkus se nově přihlásit a zopakovat akci.

V případě že problémy přetrvávají, kontaktuj prosím administrátora.
OK

Dej vědět, co si o tom myslíš

Pokud chceš diskutovat, vytvoř si
bezplatný účet nebo se přihlas
Nepodarilo sa načítať dáta pre diskusiu. Skúste znova načítať stránku.
0 komentářů
Seřadit od
nejoblíbenějších
nejnovějších
Musíš být přihlášený/á, abys mohl/a přidat komentář.
Přihlásit se
Zrušit
Musíš být přihlášený/á, abys mohl/a ohodnotit komentář.
Přihlásit se
Zrušit
Abys mohl přidat komentář, musíš mít aktivní členství Refresher Club.
Členství
Zrušit
Komentář, který si přidal, vidíš zatím jen ty. Pro zobrazení komentářů ostatním uživatelům je třeba ověřit tvůj účet.
Ověřit účet
Zrušit
Opravdu chceš odstranit svůj komentář?
Odstranit
Zrušit
Opravdu chceš zablokovat tento komentář?
Zablokovat
Zrušit
Opravdu chceš odblokovat tento komentář?
Odblokovat
Zrušit
Opravdu chceš nahlásit tento komentář?
Nahlásit
Zrušit
Děkujeme, komentář byl nahlášen.
OK
OK
ROZHOVORY ROZHOVORY
Doporučujeme
Make Japan Great Again? Proč se japonský sen mění v konzervativní noční můru a Gen Z ztrácí víru ve svou zemi
Refresher Club
Make Japan Great Again? Proč se japonský sen mění v konzervativní noční můru a Gen Z ztrácí víru ve svou zemi
před 4 dny
Jak si najít dream job: Těchto šest kroků bys měl*a udělat, jestli chceš práci, kterou budeš milovat
Sponzorovaný obsah
Jak si najít dream job: Těchto šest kroků bys měl*a udělat, jestli chceš práci, kterou budeš milovat
28. 2. 2026 9:30
1
26 otázek, které bys měl*a položit na pohovoru. Zjistíš o zaměstnavateli víc, než se ti chystal říct
Sponzorovaný obsah
26 otázek, které bys měl*a položit na pohovoru. Zjistíš o zaměstnavateli víc, než se ti chystal říct
27. 2. 2026 15:30
Problém, o kterém se nemluví. Fitness influencerka otevřeně o hemoroidech, na operaci musela v 21 letech
Refresher Club
Problém, o kterém se nemluví. Fitness influencerka otevřeně o hemoroidech, na operaci musela v 21 letech
včera v 07:00
26letý Michal měl tři byty, ale stále bydlel na koleji: „Do konce roku jich chci mít 10“
Refresher Club
26letý Michal měl tři byty, ale stále bydlel na koleji: „Do konce roku jich chci mít 10“
před hodinou
Myslela si, že našla parťáka na cesty. Jenže populárního TikTokera kdysi soud poslal za mříže na 123 let
Refresher Club
Myslela si, že našla parťáka na cesty. Jenže populárního TikTokera kdysi soud poslal za mříže na 123 let
před 3 dny
Storky
V Naked Attraction se představí pansexuální účastník
Kdo si zahraje v rebootu Baywatch? Tvůrci odhalili první herce
Swarovski vzdal poctu Shrekovi. Kolik stojí křišťálové figurky známých postav?
Autor hitu Heated Rivalry plánuje pro Netflix gay drama o Alexandru Velikém
Ikonické série se vrátí do kin. Úžasňákovi i Příšerky s.r.o. budou mít třetí díl
Serena Williams jako Barbie? Mattel k MDŽ vydal speciální kolekci inspirovanou ú...
Rosalía a New Balance představují nový model tenisek
Česká stylistka vystoupila na prestižní přehlídce Tom Ford v Paříži
Zvrat v Survivoru! Show přepisuje pravidla, vrátily se dvě ikony minulých řad
Vogue zveřejnil seznam nejvlivnějších žen roku 2026
V Praze se objevilo několik záhadných billboardů. Radí ti, aby sis dal*a pauzu
Do Naked Attraction se vrací instruktorka jógy. Uvidíš i dost neobvyklé tetování
„Prožívám nejtěžší období života.“ Kelly Osbourne promluvila o útocích na sítích
Nový herní co-op hit? Hráči musí spolupracovat a nenápadně schovat mrtvolu
Kendall Jenner se vrací ke značce Adidas. Čeká nás nová éra Superstar?
Anděl Páně 3 je v přípravě. Jak to bude s rolí zesnulého Jiřího Bartošky?
Hororová hra roku? První reakce vynášejí nový Resident Evil do nebes
Po 10 letech vývoje je to tady. Lily Collins bude nová Audrey Hepburn
Mads Mikkelsen je v Praze! Brzy tu potkáš i Lea DiCapria a Jennifer Lawrence
Kingdom Come bude mít hraný film. Vávra má novou roli, spekuluje se o sporech
Lifestyle news
Naked Attraction představí pansexuálního účastníka. Vybere si mezi muži i ženami
před hodinou
Kdo si zahraje v rebootu Baywatch? Tvůrci odhalili první herce
dnes v 07:26
Ohrozil Timothée Chalamet své šance na Oscara? Reputaci mu kazí výrok o baletu a opeře
včera v 19:29
Neznámá žena střílela na Rihannin dům. Pět až sedm výstřelů z pušky zasáhlo bránu
včera v 16:51
„Je to takový český Harry Potter.“ Tuzemské fantasy dobývá Netflix, drží se mezi nejlepšími
včera v 13:57
Tohle jsou vítězové a vítězky FAMUFESTU. Jaké filmy si letos odnesly ceny?
včera v 12:19
Swarovski vzdal poctu Shrekovi. Kolik stojí křišťálové figurky známých postav?
včera v 07:19
„Chci přinést hlavně hudbu a emoci.“ Česko bude na Eurovizi reprezentovat zpěvák Daniel Žižka
před 2 dny
Autor hitu Heated Rivalry plánuje pro Netflix gay drama o Alexandru Velikém a Aristotelovi
před 2 dny
Holky chválíme za vzhled, kluky za úspěchy a charakter. Psycholožky vysvětlují, proč je to problém
před 2 dny
Zpravodajství
Írán Česko Polsko Slovensko
Více
U sousedů zadrželi muže hledaného Interpolem. Spravedlnosti unikal 20 let
před 8 minutami
Itálii zasáhlo silné zemětřesení. Epicentrum mělo kousek od Neapole
před 36 minutami
Zázrak v Petrohradu? 18měsíční dítě přežilo pád z 10. patra, kolemjdoucí jej zachytili do kabátu
před hodinou

Více z tématu Rozhovory

Všechno
Eliška přijala islám a přestěhovala se do Egypta: „Varování na sítích jsou jen převlečený rasismus“
Eliška přijala islám a přestěhovala se do Egypta: „Varování na sítích jsou jen převlečený rasismus“
16. 2. 2026 7:00
5
Míra z Bachelora: „Ona je Vietnamka, já Čech. Zvolili jsme jazyk lásky“
Míra z Bachelora: „Ona je Vietnamka, já Čech. Zvolili jsme jazyk lásky“
6. 2. 2026 18:00
Nové informace v kauze H+H tábora. „Někteří pachatelé stále pracují s dětmi, obětí jsou stovky,“ říká právnička
Nové informace v kauze H+H tábora. „Někteří pachatelé stále pracují s dětmi, obětí jsou stovky,“ říká právnička
9. 2. 2026 7:00
Česká influencerka Anna Jermanová o životě v New Yorku: „Kvalitní potraviny stojí obrovské peníze. Jsou fígle, jak ušetřit“
Česká influencerka Anna Jermanová o životě v New Yorku: „Kvalitní potraviny stojí obrovské peníze. Jsou fígle, jak ušetřit“
1. 2. 2026 13:00
Tom si na konzervatoři připadal nejhorší, dnes je z něj vycházející hvězda. „Za pár let natočím vlastní film“
Refresher Club
Tom si na konzervatoři připadal nejhorší, dnes je z něj vycházející hvězda. „Za pár let natočím vlastní film“
4. 3. 2026 10:00
Matúš hledá pod vodou pohřešované: „Nic nevidíš, těla najdeš tak, že do nich narazíš hlavou“
Refresher Club
Matúš hledá pod vodou pohřešované: „Nic nevidíš, těla najdeš tak, že do nich narazíš hlavou“
24. 2. 2026 8:39
Více z tématu Filmy & Seriály Všechno
KVÍZ: Poznáš nejznámější české seriály jen podle jediné fotky? Otestuj se
KVÍZ: Poznáš nejznámější české seriály jen podle jediné fotky? Otestuj se
včera v 17:30
„Je to takový český Harry Potter.“ Tuzemské fantasy dobývá Netflix, drží se mezi nejlepšími
včera v 13:57
Kdo si zahraje v rebootu Baywatch? Tvůrci odhalili první herce
dnes v 07:26
Více z tématu Cestování & Volný čas Všechno
Češky Adéla a Naty vybudovaly úspěšný byznys na Maledivách: „Myslíme i na single turisty*ky, není to ale žádný offline Tinder“
Češky Adéla a Naty vybudovaly úspěšný byznys na Maledivách: „Myslíme i na single turisty*ky, není to ale žádný offline Tinder“
22. 2. 2026 7:00
1
Myslela si, že našla parťáka na cesty. Jenže populárního TikTokera kdysi soud poslal za mříže na 123 let
před 3 dny
Make Japan Great Again? Proč se japonský sen mění v konzervativní noční můru a Gen Z ztrácí víru ve svou zemi
před 4 dny
Více z tématu Tech & Gaming Všechno
ChatGPT není tvůj kamarád ani psycholog. Proč ho lidé v USA masově bojkotují a proč bys to taky měl*a zvážit?
ChatGPT není tvůj kamarád ani psycholog. Proč ho lidé v USA masově bojkotují a proč bys to taky měl*a zvážit?
včera v 14:00
První dojmy z hraní World of Warcraft: Midnight. Nádherné hlavní město doprovází rozpaky z příběhu i nových systémů
včera v 16:00
Připravují nás hry na apokalypsu? Tohle je 6 katastrofických scénářů, které se můžou skutečně stát
26. 2. 2026 10:00

Nejnovější

Lifestyle
Zpravodajství
Naked Attraction představí pansexuálního účastníka. Vybere si mezi muži i ženami
Filmy a Seriály
před hodinou
Naked Attraction představí pansexuálního účastníka. Vybere si mezi muži i ženami
před hodinou
V další epizodě odvážné seznamovací show Naked Attraction CZ &SK se představí pansexuál Petr.
26letý Michal měl tři byty, ale stále bydlel na koleji: „Do konce roku jich chci mít 10“
Refresher Club
26letý Michal měl tři byty, ale stále bydlel na koleji: „Do konce roku jich chci mít 10“
před hodinou
Kdo si zahraje v rebootu Baywatch? Tvůrci odhalili první herce
Kdo si zahraje v rebootu Baywatch? Tvůrci odhalili první herce
před 3 hodinami
Čtyři nové kavárny, kam chceš vyrazit hned teď – na matchu, miso máslo i víkendový loupák
Čtyři nové kavárny, kam chceš vyrazit hned teď – na matchu, miso máslo i víkendový loupák
dnes v 07:00
KVÍZ: Poznáš nejznámější české seriály jen podle jediné fotky? Otestuj se
KVÍZ: Poznáš nejznámější české seriály jen podle jediné fotky? Otestuj se
včera v 17:30
Více
Nejčtenější
24 HODIN
7 DNÍ
30 DNÍ
„Je to takový český Harry Potter.“ Tuzemské fantasy dobývá Netflix, drží se mezi nejlepšími
„Je to takový český Harry Potter.“ Tuzemské fantasy dobývá Netflix, drží se mezi nejlepšími
včera v 13:57
6 nejlepších IT kabelek na jaro. Co nosí Rihanna, Sydney Sweeney nebo Jacob Elordi?
6 nejlepších IT kabelek na jaro. Co nosí Rihanna, Sydney Sweeney nebo Jacob Elordi?
včera v 13:00
Problém, o kterém se nemluví. Fitness influencerka otevřeně o hemoroidech, na operaci musela v 21 letech
Refresher Club
Problém, o kterém se nemluví. Fitness influencerka otevřeně o hemoroidech, na operaci musela v 21 letech
včera v 07:00
ŽEBŘÍČEK: Tohle jsou nejlepší piva v Evropě podle turistů. Česko zabodovalo, první místo tě ale překvapí
ŽEBŘÍČEK: Tohle jsou nejlepší piva v Evropě podle turistů. Česko zabodovalo, první místo tě ale překvapí
5. 3. 2026 8:34
26letý Michal měl tři byty, ale stále bydlel na koleji: „Do konce roku jich chci mít 10“
Refresher Club
26letý Michal měl tři byty, ale stále bydlel na koleji: „Do konce roku jich chci mít 10“
před hodinou
ŽEBŘÍČEK: Tohle jsou nejlepší piva v Evropě podle turistů. Česko zabodovalo, první místo tě ale překvapí
ŽEBŘÍČEK: Tohle jsou nejlepší piva v Evropě podle turistů. Česko zabodovalo, první místo tě ale překvapí
5. 3. 2026 8:34
Česko čeká vzácné zatmění Slunce. Znovu se zopakuje se až za 50 let
Česko čeká vzácné zatmění Slunce. Znovu se zopakuje se až za 50 let
5. 3. 2026 19:16
Velký test instantních kaší. Některé chutnaly jako chemický experiment, česká značka mile překvapila
Refresher Club
Velký test instantních kaší. Některé chutnaly jako chemický experiment, česká značka mile překvapila
3. 3. 2026 7:00
KOMENTÁŘ: Ženy roďte, ale nezapomeňte být hot. Internet rozlítila Rihanna, která si dovolila vypadat jako po třech dětech
KOMENTÁŘ: Ženy roďte, ale nezapomeňte být hot. Internet rozlítila Rihanna, která si dovolila vypadat jako po třech dětech
3. 3. 2026 13:00
„Je to takový český Harry Potter.“ Tuzemské fantasy dobývá Netflix, drží se mezi nejlepšími
„Je to takový český Harry Potter.“ Tuzemské fantasy dobývá Netflix, drží se mezi nejlepšími
včera v 13:57
Velký test oříškových čokolád. Klasika zklamala zvláštní pachutí, vyhrál nenápadný kousek
Velký test oříškových čokolád. Klasika zklamala zvláštní pachutí, vyhrál nenápadný kousek
10. 2. 2026 7:00
3
ŽEBŘÍČEK: Turisté a turistky vybrali nejhorší český alkohol. Co jim u nás chutná nejméně?
ŽEBŘÍČEK: Turisté a turistky vybrali nejhorší český alkohol. Co jim u nás chutná nejméně?
22. 2. 2026 15:44
6
ŽEBŘÍČEK: Tohle jsou nejlepší piva v Evropě podle turistů. Česko zabodovalo, první místo tě ale překvapí
ŽEBŘÍČEK: Tohle jsou nejlepší piva v Evropě podle turistů. Česko zabodovalo, první místo tě ale překvapí
5. 3. 2026 8:34
Češky Adéla a Naty vybudovaly úspěšný byznys na Maledivách: „Myslíme i na single turisty*ky, není to ale žádný offline Tinder“
Češky Adéla a Naty vybudovaly úspěšný byznys na Maledivách: „Myslíme i na single turisty*ky, není to ale žádný offline Tinder“
22. 2. 2026 7:00
1
Kriminální klenot Netflixu je zpět: Seriál se 100procentním hodnocením označují lidé za to nejlepší, co viděli za dlouhé roky
Kriminální klenot Netflixu je zpět: Seriál se 100procentním hodnocením označují lidé za to nejlepší, co viděli za dlouhé roky
14. 2. 2026 12:36
Domů
Sdílet
Diskuse