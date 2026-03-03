Rihanna se ukázala na veřejnosti jen pár měsíců po porodu svého třetího syna. A internet zaplavily komentáře, co si to dovolila, vypadat jako sedmatřicetiletá matka a ne jako dvacítka.
Všechno odstartovala fotografie, na které je zachycena v Los Angeles se svým synem, přičemž nejmladšího potomka, dceru Rocki Irish Mayers, zpěvačka přivedla na svět teprve loni v září.
Nevinná fotka, na které se popstar viditelně soustředí na své dítě, ale nenechala některé muže chladnými. Někteří zašli tak daleko, že se na sociální síti X pustili do analýzy cizích vztahů. „Tak teď už chápu, proč někdo opouští svoje partnerky po porodu,“ rozepsal se například jeden z nich.
Někteří jí „naložili“ ještě více. „Tohle je důvod, proč bohatí chlapi randí s mladšími ženami, podívejte se, co se stalo s Rihannou,“ sdílel posměšně fotku další. Další zašli tak daleko, že vedle sebe dali dnešní fotky a ty, kde je „Riri“ 20 let, a vzájemně je porovnávali.
Popkulturní impérium a tři nové životy
„Co se stalo, že se změnila k nepoznání?“ ptají se rozlícení muži, jako kdyby jim snad Rihanna něco dlužila.
Já vám řeknu, co se stalo: sedmnáct let Riri žila život a sedmnáct let prostě a jenom existovala. Stihla se mezitím stát jednou z největších pop stars současnosti, vyhrát devět Grammy, vybudovat svoji značku Fenty Beauty (respektive spíš impérium) a hlavně dát život třem dalším lidem.
Jinými slovy, aneb biologická lekce o tom, jak jsme my všichni přišli na svět: třikrát devět měsíců nosila ve svém těle dalšího člověka, „třikrát se její orgány smrskly a vrátily zase na místo“, jak už na Instagramu trefně glosovala Lucie Ptáčková z podcastu Buď dobrá. Třikrát si tak si prošla hormonální proměnou, která se s porodem pojí.
Milí hateři, jak pro vás trefně shrnula další tvůrkyně Toska: „Takhle prostě vypadá žena, která jen nezamrzla v bodě, kdy vám poprvé přišla hot.“ Jakoby snad fanynkám nebo spíš fanouškům něco dlužila. Jenže to, že si milujeme zpívat „under my ummmmbrella“, fakt neznamená, že máme právo někomu diktovat, jak má vypadat do konce života. Rihanna opravdu nemá kolektivní smlouvu s námi všemi o tom, že se nemůže stát matkou, nebo nedej bože stárnout. Její tělo není veřejný majetek, který by tu byl jenom pro naše vizuální potěšení.
Roď, ale nezapomeň být sexy
Tohle kopání si do jedné z nejslavnějších žen světa posloucháme od společnosti ve stejné době, kdy nám říká, abychom víc rodily, protože klesá porodnost. Jen v předminulém týdnu jsme o možném zákazu interrupcí (protože ten to vyřeší) poslouchali z českého parlamentu, ale třeba i z Tennessee, kde za interrupci navrhují pro ženy trest smrti.
Jenže když tedy žena „poslechne“ a porodí, je to také problém. I ta, která platila za jeden z největších popkulturních sexsymbolů, se může stát obětí veřejného pranýřování, co si to jako dovoluje vypadat, že rodila. A ano, rýpání do popstar se týká nás všech. Rihanna (kdyby tedy chtěla) má dost peněz na to, zaplatit si někoho na tréninky, výživu, hlídání dětí nebo vaření. Když ale společnost rozcupuje i ji, jaký vzkaz to dává ostatním ženám? Těm, které si takové věci mohou jen těžko dovolit?
O Rihanně navíc podobné kecy nečteme poprvé. I před třemi lety jsme četli titulky, které nám sdělovaly, že Rihanna se shazováním poporodní váhy nespěchá. Zpěvačka v tom ale zdaleka není sama. O tom, že její mateřskou psychiku rozhodil bodyshaming, mluví i Kim Kardashian. Stejně tak byla pro svět „příliš těhotná a oplácaná“ i Margot Robbie.
Všem, kteří měli potřebu pozastavit se nad tím, že Rihanna vypadá přesně tak, jak by měla, nebo nedejbože se nad tím pohoršovali veřejně, posíláme red flag týdne. Dejme prosím v roce 2026 matkám patřičnou oporu a zastavme už konečně ten nekonečný tlak na ženy, jak by měly nebo neměly vypadat.