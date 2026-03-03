Bude Cillian Murphy novým Voldemortem? Herec prolomil mlčení a vyjádřil se ke spekulacím

Přípravy na ambiciózní seriálové zpracování Harryho Pottera od stanice HBO jsou v plném proudu.
Zatímco je většina hlavních postav pro první řadu vybrána, stále se čeká na obsazení role Voldemorta. V médiích se dlouho spekulovalo o jménu Cilliana Murphyho, ten však nyní v rozhovoru pro The Times konečně objasnil situaci.
Murphy na přímý dotaz, zda je novým Voldemortem, odpověděl jednoznačně. „Kategoricky nejsem,“ řekl. Záhy dodal, že by rád, aby to byl hlavní titulek. Herec, který je známý tím, že tráví minimum času na internetu, přiznal, že o těchto fámách dlouho vůbec nevěděl. Spekulace přitom podpořil i Ralph Fiennes (představitel Voldemorta z původních filmů), který Murphyho jméno v minulosti v souvislosti s rolí zmínil.
HBO zatím neoznámilo jméno nového představitele. Objevily se informace, že studio na tuto roli zvažuje muže i ženy, což by byla oproti knižní předloze změna. Zda se k tomuto kroku produkce skutečně odhodlá, nebo zůstane u tradičního pojetí, se teprve uvidí.