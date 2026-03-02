Jak teď vypadá sexy zrzka z Naked Attraction? Kdo informoval o svatbě Zendayi a Toma Hollanda? Jak to slušelo Charlesi Leclercovi jako ženichovi? A proč se má Selena podle lidí s Bennym rozvést?
Zrzka z Naked Attraction prošla velkou proměnou
Velkou pozornost si v nahé seznamce získala fitness trenérka Tereza Osladilová, která se věnuje i tvorbě erotického obsahu na OnlyFans. V Naked Attraction se objevila rovnou dvakrát. Poprvé v boxu a podruhé si sama vybírala partnera.
Díky show si získala velkou přízeň fanoušků a fanynek a na Instagramu, kde si přezdívá Osladidna, ji už sleduje bezmála 60 tisíc lidí. Po show uvedla, že se snaží hubnout. „Často mi píšete, že chcete vidět moji proměnu. Tak tady ji máte. Rok 2024. Cvičila jsem s trenérem, ale jídlo? Chaos. Party, sladké místo kvalitního jídla, minimum kardia, málo vody. A i když jako člověk posedlý sportem nikdy nebudu stoprocentně spokojená, jedno vím jistě – zpátky už se nikdy nevrátím,“ zdůraznila.
Lidé v komentářích ji velmi chválili. „Ty jsi strašný dělo,“ napsala Tereze fanynka. „Brutální změna. Vypadáš výborně,“ lichotila jí další.
Zendaya a Tom Holland se prý vzali
Hvězdný hollywoodský pár měl tajnou svatbu! Spider-Man řekl „ano“ své MJ. Informaci prozradil Zendayin osobní stylista Law Roach serveru Access Hollywood během krátkého rozhovoru na červeném koberci Actor Awards.
„K svatbě už došlo, propásli jste to,“ uvedl stylista. Reportérku to zaskočilo, proto se zeptala, jestli to je vážně pravda, což Roach potvrdil. Spekulace o svatbě se rozvířily už začátkem února, kdy byla Zendaya spatřena s jednoduchým zlatým prstenem během procházky po Beverly Hills.
Oblíbený pár si soukromí střeží, i o zásnubách nikterak neinformoval. Zendaya to dala vědět světu velmi nonšalantně, když dorazila loni na udílení Zlatých glóbů s oslnivým diamantem na levém prsteníčku.
Zda se dočkáme svatebních fotek, nebo informaci potvrdí sám nyní už manželský pár, je ve hvězdách. Můžeme jen doufat!