dnes 2. března 2026 v 7:00
Čas čtení 6:04

Eliška studuje design a pracuje za barem. „Končím okolo třetí ráno. Je to fyzicky šílené.“ Proč ona a další nemají na výběr?

Zdroj: Unsplash / Ivan Garros
Anna-Marie Vondráková
Životní náklady každým rokem rostou. Studenti a studentky vysokých škol tak stále častěji musí obětovat čas strávený ve škole za čas strávený v práci.

Vysokoškolský život je plný večírků, posezení v kavárnách či knihovnách a příležitostí k cestování. Tak si alespoň spousta lidí toto životní období představuje. Jenže realita je často úplně jiná. V době rostoucích nájmů a cen potravin se totiž studium stalo pro mnohé luxusem, na který si musí tvrdě vydělat.

Doporučeno
Máš pocit, že nezvládneš zkouškové? Máme pro tebe tipy, jak tím projít s chladnou hlavou

Jaké to je, když se známky bijí s výší čistého příjmu a rozvrh směn s časy přednášek? Tři studenti a studentky nám otevřeně popsali svůj každodenní boj, ve kterém hrají hlavní roli zkoušky, kofein a odpočítávání dnů do výplaty. A my ti jejich příběhy přinášíme.

Pracuje většina

Ze zprávy projektu Eurostudent za roky 2021 až 2024 vyplývá, že v průměru 59 procent studentů v zapojených evropských zemích pracuje v průběhu přednáškového období, většina z nich navíc po celý semestr. Konkrétně v Česku pracuje po celý semestr 53 procent studentů a studentek, dalších 17 procent poté občasně.

VZDĚLÁNÍ & KARIÉRA UNI LIFE
