Zapomeň na běžný chaos, tentokrát nám Merkur přinese pořádnou dávku intenzity.
Od 26. února do 21. března nás čeká období, které v mnohých vyvolává stres, známé také jako Mercury retrograde. Tentokrát bude Merkur v inovativním Vodnáři, kde se potká s nevyzpytatelným Rahu (Severním uzlem). Vodnář vládne technologiím, komunitám a vizím do budoucna, zatímco Rahu vše nafukuje a vnáší do věcí iluzi. To znamená, že nic není takové, jak se na první pohled zdá.
To, co uslyšíš, nemusí být lež, ale pravděpodobně půjde jenom o část informací. Pravda se bude odkrývat postupně. Budeme přehodnocovat své místo ve skupinách, přátelství i to, jak komunikujeme v digitálním světě. Je to čas pro velký úklid, kdy nás vesmír nenutí k chybám, ale k tomu, abychom se konečně zastavili, prověřili fakta a uzavřeli kapitoly, které už si do nového astronomického roku nechceme brát s sebou.
Nemusíš se ale vůbec bát, přinášíme ti krátký survival guide, který ti pomůže prožít tohle období v klidu a odnést si z něj spoustu pozitivního.
1. Beran
V diskusích (hlavně těch pracovních a skupinových) se nadechni, než začneš někoho opravovat. Chybí ti kontext, který se ukáže až s časem. Vesmír ti posílá jasný vzkaz: nejsi stroj. Odpolední „power nap“ není známka slabosti, ale tvůj nový nejlepší kamarád.
2. Býk
Kolem tvé kariéry bude teď hodně hlučno, ale nenech se strhnout k ukvapeným slibům. Raději věnuj energii komunitě a charitě. Pomáhat druhým ti v tomhle chaosu pomůže najít vnitřní klid a zahřeje tě u srdce.
3. Blíženci
Tvoje mysl teď pojede na 200 procent, což může vést k nekonečným debatám o ničem. Zastav se a zeptej se: „Musím na tohle opravdu reagovat?“ Místo hádek se raději vrať ke svým starým profesním snům.