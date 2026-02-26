Hlavní témata
dnes 26. února 2026 v 10:45
Čas čtení 0:48
Lucie Novotná

Luxusní létající hotel společnosti Four Seasons přistál v Praze. Letenku si jen tak někdo nekoupí

Luxusní létající hotel společnosti Four Seasons přistál v Praze. Letenku si jen tak někdo nekoupí
Zdroj: Four Seasons / propagační materiál
Luxusní dovolené pro pár vyvolených nabízí hotelový řetězec Four Seasons. V rámci cestovního balíčku mají nejen ubytování ve svých komplexech po celém světě, ale také dopravu speciálně upraveným Airbusem A321. Ten nyní zavítal i do Prahy.

Letadlo běžně pojme přes 200 cestujících, ale jako Four Seasons Airbus A321 přepravuje pouze 48 osob a je to vlastně takový hotel v oblacích.

Nejluxusnější forma přepravy

Kolem sedadel, ručně vyráběných z jemné italské kůže, mají cestující dva metry osobního prostoru, mohou si je tak rozložit na postele, informuje iDnes.cz. Zvětšeným prostorem se chlubí i toalety, ani tam nechybí nábytek potažený tou nejkvalitnější kůží.

Takto to vypadá na palubě speciálně upraveného letadla Four Seasons Airbus A321. Takto to vypadá na palubě speciálně upraveného letadla Four Seasons Airbus A321. Takto to vypadá na palubě speciálně upraveného letadla Four Seasons Airbus A321. Takto to vypadá na palubě speciálně upraveného letadla Four Seasons Airbus A321.
Samozřejmostí je gastronomický zážitek od šéfkuchaře na palubě, relaxační lounge s barem nebo soukromý portýr, který se postará o to, aby se cestující nemuseli starat o svá zavazadla.

Cesta kolem světa za miliony

V Praze Airbus přistál v pátek 20. února a zdržel se do neděle 22. února. Cestovatelé a cestovatelky mají naše hlavní město jako jednu z devíti destinací v rámci výletu zvaného Timeless Encounters. Ten je dále vezme například do Sydney, na Bora Bora, Bali, k indickému Taj Mahalu nebo do Dubaje.

Společnost Four Seasons nabízí podobných zájezdů celkem 10, každý zaměřený na jiné destinace. Zájemci*zájemkyně za dvou až tří týdenní dovolenou zaplatí od 159 tisíc dolarů, tedy v přepočtu přes tři a čtvrt milionu korun. V ceně mají dopravu, ubytování, stravu i veškeré další služby, jako privátní prohlídky památek v daných destinacích.

