Luxusní dovolené pro pár vyvolených nabízí hotelový řetězec Four Seasons. V rámci cestovního balíčku mají nejen ubytování ve svých komplexech po celém světě, ale také dopravu speciálně upraveným Airbusem A321. Ten nyní zavítal i do Prahy.
Letadlo běžně pojme přes 200 cestujících, ale jako Four Seasons Airbus A321 přepravuje pouze 48 osob a je to vlastně takový hotel v oblacích.
Nejluxusnější forma přepravy
Kolem sedadel, ručně vyráběných z jemné italské kůže, mají cestující dva metry osobního prostoru, mohou si je tak rozložit na postele, informuje iDnes.cz. Zvětšeným prostorem se chlubí i toalety, ani tam nechybí nábytek potažený tou nejkvalitnější kůží.
Samozřejmostí je gastronomický zážitek od šéfkuchaře na palubě, relaxační lounge s barem nebo soukromý portýr, který se postará o to, aby se cestující nemuseli starat o svá zavazadla.
Cesta kolem světa za miliony
V Praze Airbus přistál v pátek 20. února a zdržel se do neděle 22. února. Cestovatelé a cestovatelky mají naše hlavní město jako jednu z devíti destinací v rámci výletu zvaného Timeless Encounters. Ten je dále vezme například do Sydney, na Bora Bora, Bali, k indickému Taj Mahalu nebo do Dubaje.
Společnost Four Seasons nabízí podobných zájezdů celkem 10, každý zaměřený na jiné destinace. Zájemci*zájemkyně za dvou až tří týdenní dovolenou zaplatí od 159 tisíc dolarů, tedy v přepočtu přes tři a čtvrt milionu korun. V ceně mají dopravu, ubytování, stravu i veškeré další služby, jako privátní prohlídky památek v daných destinacích.