Nepodařilo se uložit změny. Zkus se nově přihlásit a zopakovat akci.
V případě že problémy přetrvávají, kontaktuj prosím administrátora.
OK
Kreativita není o tom, sršet nápady na povel. Je to způsob, jakým se díváš na svět, jakým řešíš problémy a jak reaguješ, když věci nejdou podle plánu.
Možná máš v sobě více kreativity, než si myslíš, jen ji používáš jinak než ostatní. Právě proto vznikl tenhle kvíz, aby ti ukázal, jak tvoje hlava funguje a kde jsou tvé silné stránky. A kdo ví, třeba zjistíš, že přesně tvůj typ myšlení tě může dostat hodně daleko, například až do Young Lions, nejoceňovanější soutěže pro mladé kreativce a marketéry*marketérky.
Jedná se o prestižní soutěž pro freelancers, zaměstnance a zaměstnankyně agentur i nejrůznějších značek. Úkolem účastnictva je vypracovat projekt pro vybranou neziskovou organizaci podle zadání. Vítězové či vítězky pak budou reprezentovat Česko na globální soutěži v Cannes. Kromě ocenění účastnictvo získá také cennou zpětnou vazbu a znalosti z worshopů a masterclass přímo od členstva poroty.
Soutěží se ve dvoučlenných týmech a podmínkou k přihlášce je věk do 30 let. Na vypracování zadání je k dispozici 24 hodin a vše probíhá v angličtině. Zaujalo tě to? V tom případě klikni na tlačítko níže, registrace se uzavírají 27. února 2026, tak ať to neprošvihneš. A nezapomeň si vyplnit kvíz, malou zpětnou vazbu dostaneš i na jeho konci.