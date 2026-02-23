Hlavní témata
Tento článek vznikl v rámci mediální spolupráce se společností Young Lions.
dnes 23. února 2026 v 13:00
Čas čtení 0:42

KVÍZ: Kreativita, nebo strategie? Zjisti, co je tvoje silná stránka

KVÍZ: Kreativita, nebo strategie? Zjisti, co je tvoje silná stránka
Zdroj: Dupe / Mia Douglas & De Alencar
Kreativita není o tom, sršet nápady na povel. Je to způsob, jakým se díváš na svět, jakým řešíš problémy a jak reaguješ, když věci nejdou podle plánu.

Možná máš v sobě více kreativity, než si myslíš, jen ji používáš jinak než ostatní. Právě proto vznikl tenhle kvíz, aby ti ukázal, jak tvoje hlava funguje a kde jsou tvé silné stránky. A kdo ví, třeba zjistíš, že přesně tvůj typ myšlení tě může dostat hodně daleko, například až do Young Lions, nejoceňovanější soutěže pro mladé kreativce a marketéry*marketérky.

Jedná se o prestižní soutěž pro freelancers, zaměstnance a zaměstnankyně agentur i nejrůznějších značek. Úkolem účastnictva je vypracovat projekt pro vybranou neziskovou organizaci podle zadání. Vítězové či vítězky pak budou reprezentovat Česko na globální soutěži v Cannes. Kromě ocenění účastnictvo získá také cennou zpětnou vazbu a znalosti z worshopů a masterclass přímo od členstva poroty.

Soutěží se ve dvoučlenných týmech a podmínkou k přihlášce je věk do 30 let. Na vypracování zadání je k dispozici 24 hodin a vše probíhá v angličtině. Zaujalo tě to? V tom případě klikni na tlačítko níže, registrace se uzavírají 27. února 2026, tak ať to neprošvihneš. A nezapomeň si vyplnit kvíz, malou zpětnou vazbu dostaneš i na jeho konci.

přihlas se do young lions
Kvíz
KVÍZ: Kreativita, nebo strategie? Zjisti, co je tvoje silná stránka
Jaký způsob učení ti nejvíce vyhovuje?
Zdroj: Unsplash / Kelly Sikkema
1 8
Jaký způsob učení ti nejvíce vyhovuje?
Kouknu se na video, abych pochopil*a téma a vypíšu si v bodech poznámky.
Vytisknu si všechny materiály, vytáhnu zásobu zvýrazňovačů a stickers a vyznačím si důležité pasáže (takže všechny).
Přečtu si materiály, a pak se pokusím téma vysvětlit vlastními slovy.
U jaké aktivity si nejvíce odpočineš?
Zdroj: Unsplash / Kelly Sikema
2 8
U jaké aktivity si nejvíce odpočineš?
U sportovních aktivit nebo ve fitku, kde můžu pořádně vypnout.
Záleží na typu únavy. Někdy si pustím reality show a jen chiluju, ale když si potřebuju vyčistit hlavu, vyrazím klidně na túru do přírody.
Baví mě různé tvořivé aktivity, třeba zážitkové kreslení nebo keramika. Pomáhá mi i journaling – vypsat svoje pocity na papír.
Když máš před sebou task, se kterým si nevíš rady, jak obvykle dojdeš k řešení?
Zdroj: Unsplash / Kit
3 8
Když máš před sebou task, se kterým si nevíš rady, jak obvykle dojdeš k řešení?
Vypnu si notifikace, zapnu playlist na soustředění a prostě se pushnu.
Přestanu se tím zabývat. Řešení mě pak napadne třeba ve sprše nebo na procházce.
Zeptám se AI.
Máš už delší dobu domluvený sraz a den předem ti přijde tahle zpráva: „Dneska nestíhám, promiň. Potřebuju to přesunout.“ Jak bude nejspíš vypadat tvoje odpověď?
Zdroj: Unsplash / freestocks
4 8
Máš už delší dobu domluvený sraz a den předem ti přijde tahle zpráva: „Dneska nestíhám, promiň. Potřebuju to přesunout.“ Jak bude nejspíš vypadat tvoje odpověď?
„Čauky, jasně. Stalo se něco? Napiš, kdy by se ti to hodilo. 👀“
„Okii, no stres. Dej vědět, až bude lepší vibe. ✨“
„Ahoj, ok. Navrhni nový termín pls.“
Jak obvykle čteš knížky?
Zdroj: Unsplash / Nathan Aguirre
5 8
Jak obvykle čteš knížky?
Od začátku do konce. Ony se dají číst jinak?
Přečtu si pár prvních a pár posledních stránek, abych věděl*a, jestli to stojí za to, a když se mi líbí, rozečtu celou knížku.
Moc nečtu, raději se podívám na film.
Podle čeho si vybíráš filmy na večer?
Zdroj: Pixabay.com
6 8
Podle čeho si vybíráš filmy na večer?
Kouknu, co je nového a vyberu podle hodnocení.
Podle toho, na co mám náladu.
Scroluju knihovnou filmů a kliknu na to, co mě zaujme.
Jakým způsobem vaříš?
Zdroj: Pexels/Jason Briscoe
7 8
Jakým způsobem vaříš?
Vždycky podle receptu, netroufnu si něco přidat nebo ubrat, protože by to nemuselo vyjít.
Kouknu, co mám v lednici a naházím to do jedné pánve. Něco z toho vyjde.
Kouknu na recept, abych měl*a inspiraci a upravím si ho podle surovin, které mám doma.
Skládáš nábytek a v návodu chybí stránka s posledním krokem. Co uděláš?
Zdroj: Unsplash / Windows
8 8
Skládáš nábytek a v návodu chybí stránka s posledním krokem. Co uděláš?
Dám to nějak dohromady.
Zkusím najít ten konkrétní návod na netu, klidně v jiném jazyce.
Pokusím se to složit, ale raději si checknu s AI, že můj postup dává smysl.
Vyhodnotit kvíz
VZDĚLÁNÍ & KARIÉRA KVÍZY
1

