včera 14. března 2026 v 20:40
Čas čtení 3:36

Český lev 2026: Nejlepším filmem je Karavan, bodoval i Franz nebo Sbormistr. Přinášíme kompletní výsledky

Český lev 2026: Nejlepším filmem je Karavan, bodoval i Franz nebo Sbormistr. Přinášíme kompletní výsledky
Zdroj: Bioscop/propagační materiál
Ondřej Jarůšek
Ondřej Jarůšek
refresher team
refresher team
V sobotu 14. března se uskutečnilo slavnostní udílení 33. ročníku Českého lva, nově v Kongresovém centru Praha.

S největším počtem nominací šel do boje o sošku snímek Franz. Film režisérky Agnieszky Holland získal celkem 15 nominací. 13 nominací získal snímek Sbormistr, 11 road movie Karavan a 8 drama Letní škola, 2001.

Sobotní večer moderovala stand-up komička Bianca Cristovao. „V Americe mi říkají Czech-American. V Česku zase: Jo, to jsem nevěděl, že Ben má sestru,“ žertovala v úvodním monologu. 

Český lev je prestižní filmová cena České filmové a televizní akademie (ČFTA) udělovaná od roku 1993. Ocenění si přebírají sošku lva z broušeného skla od českého sochaře a designéra Ronyho Plesla.

Nejmladší vítězka a první vietnamský vítěz

Cenu pro nejlepší herečku v hlavní roli si odnesla teprve 16letá Kateřina Falbrová (Sbormistr). Stala se tak nejmladší vítězkou v této kategorii.

Sošku nejlepšího herce v hlavní roli převzal Idan Weiss (Franz). Nejlepším hercem ve vedlejší roli se stal Dũng Nguyễn (Letní škola, 2001), který porazil například Ivana Trojana. Dũng Nguyễn je historicky prvním Vietnamcem s tímto oceněním.

Kategorii pro nejlepší režii ovládla Katarína Gramatová se svým snímkem Nahoře nebe, v dolině já a nejlepším dokumentem se stal počin Raději zešílet v divočině. Hlavní cenu pro nejlepší celovečerní film získal snímek Karavan režisérky Zuzany Kirchnerové.

 
 
 
Výsledky udílení cen Český lev 2026

Nejlepší herečka ve vedlejší roli

Franz – Jenovéfa Boková
Karavan – Juliána Brutovská
Karavan – Jana Plodková
Máma – Sophia Šporclová
Sbormistr – Maya Kintera

Nejlepší herec ve vedlejší roli

Franz – Peter Kurth
Franz – Ivan Trojan
Franz – Josef Trojan
Letní škola, 2001 – Dũng Nguyễn
Neporazitelní – Ivan Trojan

Nejlepší kostýmy

Cukrkandl – Sylva Zimula Hanáková
Fichtelberg – Sylva Zimula Hanáková
Franz – Michaela Horáčková Hořejší
Letní škola, 2001 – Veronika Varcholová
Sbormistr – Marek Cpin

Nejlepší krátký film

Cestovatel – režie Veronika Jelšíková – producenti Pavla Klimešová, Veronika Jelšíková, Kristina Přikrylová
Hej, Češi! – režie, producent David Van
Kulturní fronta – režie Jindřich Andrš – producenti Jindřich Andrš, Natália Pavlove
Pes a vlk – režie Terézia Halamová – producentka Natália Pavlove
První hlídka – režie Vojtěch Konečný – producentka Adéla Konečná

Nejlepší masky

Fichtelberg – Miroslava Krepsová, Jaroslav Šámal
Franz – Gabriela Poláková
Máma – Lenka Nosková
Sbormistr – Eva Schwarzová
Studna – Jana Bílková 

Nejlepší zvuk

Franz – Marek Hart, Michaela Patríková, Tomáš Bělohradský
Karavan – Martin Ženíšek, Michal Deliopulos, Klára Javoříková
Nahoře nebe, v dolině já – Anna Žihlová, Peter Hilčanský, Samuel Perunko
Raději zešílet v divočině – Lukáš Kasprzyk, Adam Matej
Sbormistr – Juraj Mravec, Petr Čechák

Nejlepší scénografie

Cukrkandl – Adam Pitra, Branislav Mihálik
Fichtelberg – Jiří Sternwald, Šimon Koudela
Franz – Henrich Boráros
Letní škola, 2001 – Marek František Đỏ Špitálský
Sbormistr – Irena Hradecká

Nejlepší animovaný film

I Died in Irpin – režie, výtvarnice Anastasia Falileieva – producenti, Martin Vandas, Alena Vandasová, Juraj Krasnohorský
Kámen Osudu – režie, výtvarnice Julie Černá – producentka Kristina Husová
Malý film o znásilnění – režie, výtvarnice Nebe Motýlová – producentka Julie Sroková
Pohádky po babičce – režie, David Súkup, Patrik Pašš, Leon Vidmar, Jean-Claude Rozec – producenti, Martin Vandas, Alena Vandasová, Juraj Krasnohorský, Henrieta Cvangová,  Kolja Saksida, Jean-François Le Corre, Mathieu Courtois – výtvarníci, Patricia Ortiz Martínez, Jean-Claude Rozec
Vlček – režie, výtvarník Philippe Kastner – producent Emma Slobodová

Nejlepší herečka ve vedlejší roli v seriálovém díle

Děcko – Elizaveta Maximová
Král Šumavy 2 – Agent chodec – Kristýna Ryška
Limity – Tatiana Dyková Vilhelmová

Nejlepší herec ve vedlejší roli v seriálovém díle

Král Šumavy 2Agent chodec – Jan Nedbal
Moloch – Miroslav Donutil
Studna – Filip František Červenka

Cena Magnesia za nejlepší studentský film – nestatutární cena

Malý film o znásilnění – režie Nebe Motýlová
Pes a vlk – režie Terézia Halamová
Píchlé duše – režie Stefan Lambert
Věž – režie Marie-Magdalena Kochová
Vlček – režie Philippe Kastner

Nejlepší hudba

Fichtelberg – Jan P. Muchow
Franz – Mary Komasa, Antoni Komasa-Łazarkiewicz
Karavan – Ondřej Mikula (Aid Kid), Viera Marinová
Nahoře nebe, v dolině já – Jonny Hawkins (700 Feel), Juan Villamor (700 Feel)
Sbormistr – Jonatan Pastirčák (Pjoni), Ondřej Mikula (Aid Kid)

Nejlepší herečka v hlavní roli v seriálovém díle

Děcko – Judit Pecháček
Ratolesti – Anna Geislerová
Studna – Johana Matoušková

Nejlepší herec v hlavní roli v seriálovém díle

Král Šumavy 2 – Agent chodec – Oskar Hes
Oktopus II – Miroslav Krobot
Studna – David Švehlík

Nejlepší minisérie nebo seriál

Král Šumavy 2 – Agent chodec – režie Damián Vondrášek – hlavní producenti Michal Reitler, David Ondříček, Daria Špačková
Moloch – režie Lukáš Hanulák – hlavní producenti Vratislav Šlajer, Lada Dobrkovská, Barbora Mudrová
Oktopus II – režie Jan Pachl – hlavní producent Josef Viewegh
Ratolesti – režie Michal Blaško – hlavní producenti Tereza Polachová, Jan Maxa
Studna – režie Tereza Kopáčová – hlavní producenti Michal Prokeš, Michal Reitler, Jindřich Motýl, Martin Růžička

Nejlepší střih

Franz – Pavel Hrdlička
Karavan – Adam Brothánek
Letní škola, 2001 – Jakub Jelínek, Jakub Podmanický
Raději zešílet v divočině – Máté Csuport, Šimon Hájek
Sbormistr – Anna Johnson Ryndová

Nejlepší kamera

Franz – Tomasz Naumiuk
Karavan – Simona Weisslechner, Denisa Buranová
Nahoře nebe, v dolině já – Tomáš Kotas
Raději zešílet v divočině – Dušan Husár, Miro Remo
Sbormistr – Lukáš Milota

Nejlepší scénář

Franz – Marek Epstein
Karavan – Zuzana Kirchnerová, Tomáš Bojar, Kristina Májová
Letní škola, 2001 – Dužan Duong, Jan Smutný, Lukáš Kokeš
Nahoře nebe, v dolině já – Katarína Gramatová
Sbormistr – Ondřej Provazník

Český lev za mimořádný přínos české kinematografii

Helena Bezděk Fraňková – ředitelka Státního fondu audiovize, zakladatelka a dlouholetá ředitelka Státního fondu kinematografie

Nejlepší herečka v hlavní roli

Karavan – Anna Geislerová
Letní škola, 2001 – Quỳnh Lan Lê
Máma – Elizaveta Maximová
Na druhé straně léta – Lucie Fingerhutová
Sbormistr – Kateřina Falbrová

Nejlepší herec v hlavní roli

Franz – Idan Weiss
Karavan – David Vodstrčil
Nahoře nebe, v dolině já – Michal Záchenský
Neporazitelní – Hynek Čermák
Sbormistr – Juraj Loj

Nejlepší režie

Franz – Agnieszka Holland
Karavan – Zuzana Kirchnerová
Letní škola, 2001 – Dužan Duong
Nahoře nebe, v dolině já – Katarína Gramatová
Sbormistr – Ondřej Provazník

Nejlepší dokumentární film

Co s Péťou? – režie Martin Trabalík – producenti Jan Bodnár, Jan Hubáček
Dům bez východu – režie Tomáš Hlaváček – producent Martin Kohout
Raději zešílet v divočině – režie Miro Remo – producenti Miro Remo, Tomáš Hrubý, Pavla Janoušková Kubečková
Ta druhá – režie Marie-Magdalena Kochová – producenti Vít Poláček, Barbora Drtílková, Aleš Hudský, Petr Kubica
Velký vlastenecký výlet – režie Robin Kvapil – producenti Jakub Drocár, Jakub Pinkava

Nejlepší celovečerní hraný film

Franz – producentky Šárka Cimbalová, Agnieszka Holland
Karavan – producenti Dagmar Sedláčková, Jakub Viktorín
Letní škola, 2001 – producenti Lukáš Kokeš, Dužan Duong
Nahoře nebe, v dolině já – producenti Igor Engler, Julie Marková Žáčková
Sbormistr – producenti Jiří Konečný, Ivan Ostrochovský

