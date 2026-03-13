Labrinth měl vytvořit hudbu k očekávané třetí sérii dramatického seriálu Euphoria. Zda jeho hudbu v seriálu nakonec uslyšíme, je teď otázkou.
Britský hudebník Labrinth, který skládal hudbu pro seriál Euphoria, naznačil, že se chce od projektu i od celého hudebního průmyslu distancovat. Učinil tak v ostře formulovaném příspěvku na Instagramu, který zveřejnil pozdě v noci.
Ve svém prohlášení napsal, že má dost, a přidal i vulgární odkazy na své vydavatelství Columbia Records, se kterým má smlouvu. V příspěvku kritizoval i samotný seriál Euphoria a naznačil, že z projektu odchází.
Labrinth tvoří hudební doprovod seriálu už od jeho první série. Za skladbu „All for Us“ získal cenu Emmy za nejlepší původní hudbu a text. Začátkem tohoto týdne se objevil i na zimní módní přehlídce značky Balenciaga v Paříži, kde tvůrce seriálu Sam Levinson představil krátkou ukázku z dlouho očekávané třetí série.
Minulý rok televize HBO oznámila, že Labrinth se vrátí k tvorbě hudby pro třetí sérii spolu se skladatelem Hansem Zimmerem. Pokračování seriálu „Euphoria“ má mít premiéru 12. dubna. Osmidílná série bude obsahovat časový posun v příběhu, který posune postavy do budoucnosti a má uzavřít celý děj.