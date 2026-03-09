Strávili jsme early access a první týden od oficiálního spuštění s novým World of Warcraft datadiskem Midnight. Jak se dědečkovi žánru MMORPG daří v roce 2026?
Dlouho očekávané rozšíření Midnight pro legendární WoWko je konečně tady a stejně jako v případě datadisku The War Within (TWW), i tentokrát jsem posledních několik dní se hrou strávil, abych ti nyní mohl stručně shrnout své dojmy, napsat něco málo k příběhu, představit novinky, postěžovat si na některé změny a nakonec to celé nějak slušivě zabalit, aby sis z toho ideálně odnesl*a hlavně to, jestli má třeba smysl hru tvého dětství/dospívání zase po letech oprášit. Takže bez dalšího zdržování, pojďme na to.
Co je nového?
Začít musíme s novinkami. Tou největší je přirozeně Housing. Funkce, kterou si hráči a hráčky dlouhé roky žádali, se s příchodem Midnight konečně dostala do hry, a nutno říct, že lépe to asi dopadnout nemohlo.
Housing představuje zcela novou sféru WoWka, klidně bychom to mohli označit za takovou hru ve hře, kde si hráči*hráčky mohou postavit svůj vlastní domeček a následně jej přetvářet k obrazu svému dle libosti. Před vývojáři je pak třeba smeknout, protože to množství svobody, jakou při stavbě/dekoraci tvého domu máš, je až ohromující a vedlo to až k tomu, že se v podstatě vytvořily na internetu celé komunity hráčů*hráček zaměřené pouze na tento jeden konkrétní aspekt hry.
Lidé mezi sebou sdílí tipy, rady, návody, pochopitelně jak ve hře, tak mimo ni, a už nyní je jasné, že s touto funkcí trefil Blizzard jackpot. Což podtrhuje fakt, že v herním shopu přibyla samostatná stránka věnovaná pouze prodeji dekorací za skutečné peníze, takže tvůrci de facto přišli po více jak 20 letech s novým způsobem, jak tuhle krávu ještě dojit. A já proti tomu nemůžu říct ani ň, protože sám jsem jen s Housingem strávil desítky hodin a přitom stále nemůžu říct, že bych byl s finální verzí svého domečku 100procentně spokojen. Holt, stále je co vylepšovat, sbírat a vyrábět.
Dále to vezmeme už spíše bodově:
- nový maximální level 90
- 4 nové zóny (předělaný Eversong Woods s novým Silvermoon City, Harandar, Voidstorm, rozšířený Zul'Aman)
- Prey systém
- revamp talentů + Apex řádek
- nová rasa Haranir (pro Alianci i Hordu)
- nové delves, dungeony i raidy
Éra bez výraznějších změn
Zatímco o pár řádků výše chválím Housing jakožto tu nejlepší funkci, co pravděpodobně do hry kdy byla přidána, musíme si zároveň také nalít čistého vína. Zbytek novinek totiž v datadisku Midnight zas až tak neohromí. Nová rasa je skvělá a zejména v kombinaci s novými druid formami jsou Harandirové parádní, nicméně asi nejsem sám, když řeknu, že ras je ve hře dostatek.
Stejně tak nikoho nepřekvapí, že nové zóny vypadají opět jednou úchvatně, obzvlášť předělaný Silvermoon je nádherný a klidně bych ho označil za nejhezčí a také nejpraktičtější město, jaké ve hře kdy bylo. Na druhou stranu jsme dostali v podstatě dvě starší zóny v novém kabátu a dvě zbrusu nové, což mi osobně přijde trochu málo. S tím se pojí další bod, a to je délka questění v jednotlivých zónách. Tentokrát to podle mě vývojáři maličko přepálili a i když zrovna neděláš všechny vedlejší úkoly, co daná zóna nabízí, pořád v ní strávíš na můj vkus až příliš dlouho, než se můžeš posunout dál. V tomhle případě si myslím, že jsme měli dostat spíše o jednu zcela unikátní a novou zónu víc, a raději ubrat na tom přehršelu věcí, co nabízí ty stávající.
Raidy zatím posoudit nemohu, co se dungeonů týče, jsem s celkovou pestrostí i nápaditostí jejich designu ale velmi spokojen. Tady Blizzard zkrátka ví dobře, co dělá, a ani tentokrát nezklamal. Delves zatím těžko soudit, do budoucna by však měly do hry přibýt tzv. labyrinthy, tedy obří delves s několika levely, které bude možné prozkoumávat pozvolna a několika různými způsoby, což může zážitek z této featury značně posunout k lepšímu.
Velké zklamání přinesly Apex talenty. V zásadě tento systém nenabízí žádnou možnost volby, nepřidává nové skilly ani nijak zásadně nemění, jak se vaše postava hraje. A Prey systém? Jen navoněná série weekly questů s fajn odměnami. Nic, z čeho by si kdokoli sedl na zadek.
Pokud bych to měl shrnout, v zásadě se Blizzard nijak neodchýlil od formule nastavené (velmi úspěšným) datadiskem Dragonflight a později zdokonalené v TWW. Což na jednu stranu chápu, na druhou mě to ale zároveň trochu mrzí, protože žádná nová class, žádné výraznější změny v profesích, stagnující leveling systém, nikam se nevyvíjející skyriding – to vše jsou příklady aspektů, které trápí nejen mě, ale soudě dle ohlasů od spuštění i řadu dalších veteránů*veteránek, a po tolika letech je fér očekávat, že i tyto věci dostanou brzy náležitou péči a případný revamp. Zatím to ještě není zatuchlost, už se tomu slovu však ošklivě blížíme. Teď už ale k mým největším rozpakům.
Příběh bez spádu aneb tady se bude lámat chleba
...kde jsem to byl? A, už si vzpomínám. Před dvěma a půl lety jsem zde popisoval mé nadšení z prvního dílu tzv. Worldsoul Sagy, neboli trilogie datadisků pro stále populární WoWko zahrnující rozšíření The War Within, čerstvě vydaný Midnight a nadcházející The Last Titan, kterou Blizzard oznámil spolu s návratem duchovního tatínka série Chrise Metzena (hlas Thralla) během BlizzConu už v roce 2024.
Důvod byl prostý. Konečně se do hry měl vrátit epický příběh, v němž se budou rozvíjet charaktery, posouvat svět a celé to dostane hloubku i přesah, jaký ve hře byl někdy naposledy s rozšířením Wrath of the Lich King (osobně mě bavila i linka s Garroshem během Mists of Pandaria o pár let později, ale pointa zůstává...). A minimálně zkraje TWW to vypadalo, že tomu tak opravdu bude. Hlavní záporačka Xal'atath a její provokace/laškování s ústředními postavami děje navodily pocit, že konečně zase budeme čelit hrozbě, která nepřišla odnikud, ale naopak ji tvůrci postupně budují, vrství a díky tomu bude vypořádávání se s ní o to víc zábavnější a snad i o řád emotivnější.
Asi nebudu sám, když napíšu, že ke konci předešlého datadisku už ale většina z nás byla naopak z Xal'atath mírně unavená (až na její nohy, ofc) a představa, že s ní budeme trávit ještě další dvě expanze, se až tak lákavě netvářila. Což nás přivádí k Midnight. Pozor, budou následovat spoilery.
Po za mě strhujícím úvodním cinematicu a skvělé intro questline při obraně Silvermoonu před silami Voidu se povedlo pomocí Sunwell útok odrazit a minimálně na nějaký čas Xal'atath zdržet. Následně se však celá hlavní linka rozpadne a my (hráči*hráčky) jsme tázáni, abychom tamhle vyřešili spor s Trolly, támhle vyšetřili podezřelé účinky Light magie a následně vyrazili zpátky do kosmu na planetu Voidstorm, kde Xal'atath hromadí své vojsko pro útok na Sunwell. A byť od MMORPG samozřejmě nečekám tak silný storytelling jako se najde v klasických RPG hrách, nemůžu se zbavit pocitu, že vývojáři zatím jen přichází se způsoby, jak hlavní zápletku Worldsoul Sagy brzdit, aby ji dokázali natáhnout na všechny tři plánovaná rozšíření, místo aby nechali příběh volně plynout. A občas třeba i někoho zemřít.
Pochopitelně jsme teprve na začátku druhého datadisku, Blizzard už slíbil, že hodlá kadenci nových updatů do hry (a tím pádem i pokračování příběhu) v průběhu následujících let ještě více zrychlit, přesto musím říct, že mě absence většího spádu v kombinaci s tak málo změnami nebo skutečnými novinkami takto zkraje Midnight překvapila.
Jinými slovy, nebýt Housingu, zažívá WoWko pravděpodobně trochu mrtvé období, takovou prostřední vyčkávací fázi před domněle epickým závěrem trilogie, který snad přinese kýžené zemětřesení změn a novinek, jež hru opět oživí a snad i maličko nasměruje do dalších let. Pokud sis užil*a TWW, a nevadí ti, že Midnight je doslova jen přifouklý patch, určitě si hraní užiješ. Zejména pokud to budeš brát sezónně. Pokud jsi ale s WoWkem před nějakým časem seknul*a a teď jen váháš, jestli se hra dostatečně proměnila na to, aby mělo cenu se k ní vrátit, možná bys raději měl*a počkat na The Last Titan. Vzhledem k tomu, co Blizzard previewoval pár týdnů zpátky, to snad nebude tak dlouhé čekání.