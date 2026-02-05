Hlavní témata
Aktuální témata
Zpravodajský portál pro moderní generaci, která se zajímá o aktuální dění.
Zajímá tě aktuální dění? Zprávy z domova i ze světa najdeš na zpravodajském webu. Čti reportáže, rozhovory i komentáře z různých oblastí. Sleduj Refresher News, pokud chceš být v obraze.
PŘEJÍT NA NEWS
Kliknutím na tlačítko tě přesměrujeme na news.refresher.cz
dnes 5. února 2026 v 15:30
Čas čtení 3:07

Ani Netflix, ani HBO. Rok 2026 chce ovládnout tato streamovací služba, pomůže jí novinka s Anyou Taylor-Joy

Ani Netflix, ani HBO. Rok 2026 chce ovládnout tato streamovací služba, pomůže jí novinka s Anyou Taylor-Joy
Zdroj: Apple TV
Ondřej Mrázek
Ondřej Mrázek
Diskutovat
Uložit Uložené
Musíš být přihlášený/á, abys mohl/a uložit článek.
Přihlásit se
Zrušit
Nepodařilo se uložit změny. Zkus se nově přihlásit a zopakovat akci.

V případě že problémy přetrvávají, kontaktuj prosím administrátora.
OK

Návrat fotbalové legendy, akční thriller s Anyou Taylor-Joy, ambiciózní drama s příměsí nadpřirozena nebo nálož sci-fi a fantasy. Rok 2026 bude zjevně patřit Apple TV.

Jestli jsi doteď nevěděl*a, jakou streamovací službu se v letošním roce vyplatí předplácet, Apple TV čerstvě nabídla hned několik argumentů, proč by to měla být právě ona. Najdeš mezi nimi například novinku s Anyou Taylor-Joy, která se šest let od Dámského gambitu vrací s novým seriálem Lucky. Čeká tě ale i čtvrtá řada Teda Lassa, pokračování Godzilly, další řada For All Mankind, nová černá komedie s Keanu Reevesem Outcome a spousta dalších.

Níže najdeš přehled toho nejzásadnějšího a na konci ještě pár věcí, o kterých jsme se tento týden nic nového nedozvěděli, ale stále je vysoká pravděpodobnost, že se jich dočkáme ještě letos.

Doporučeno
Bridgerton, Heated Rivalry i epický návrat Godzilly. Co sledovat v únoru? Bridgerton, Heated Rivalry i epický návrat Godzilly. Co sledovat v únoru? 3. února 2026 v 13:00
Doporučeno
ŽEBŘÍČEK: Seriáloví hrdinové s největšími daddy issues. Tyto postavy milujeme navzdory jejich chování ŽEBŘÍČEK: Seriáloví hrdinové s největšími daddy issues. Tyto postavy milujeme navzdory jejich chování 4. února 2026 v 7:00
Doporučeno
Tvrdili, že s ním neměli nic společného. Nové dokumenty odhalily, kdo lhal o stycích s Epsteinem Tvrdili, že s ním neměli nic společného. Nové dokumenty odhalily, kdo lhal o stycích s Epsteinem 5. února 2026 v 10:48

Nové i vracející se komedie

Donedávna Apple kraloval především v rámci žánru sci-fi díky seriálům Silo nebo Foundation. Letos ale šlápne pořádně i do světa komedií. V současnosti běží třetí řada Shrinking s Jasonem Segelem a Harrisonem Fordem, která sbírá jedny skvělé ohlasy za druhými. Ještě letos nás ale čeká taky černá komedie Maximum Pleasure Guaranteed s Tatianou Maslany (premiéra 20. května) o rozvedené matce, jež se zaplete do světa zločinu, dále návrat fotbalové legendy Ted Lasso (premiéra v létě) nebo tenisová komedie The Dink (premiéra 24. července).

Komedie dorazí ale i mezi filmy. Už 10. dubna totiž bude mít premiéru nový film Outcome režírovaný Jonahem Hillem s Keanu Reevesem a Cameron Diaz v hlavních rolích. Hlavní postava je známý herec, jenž čelí vydírání. A nouze nebude ani o akční filmové komedie. 4. září bude mít premiéru blockbusterový Mayday s Ryanem Reynoldsem a Kennethem Branaghem o americkém pilotovi, jenž havaruje na ruském území v době studené války a musí spojit síly s bývalým agentem KGB, aby se zachránil. No a sranda bude i 9. října, kdy na Apple přistane snímek Matchbox The Movie na motivy známé hračky od Mattela. V něm John Cena coby tajný agent CIA zaplete partu svých starých přátel do nebezpečné konspirace ohrožující osud celého světa.

Ted Lasso Outcome Mayday The Dink
Zobrazit galerii
(5)

Dramata, sci-fi a thrillery

Nyní se přesuneme k žánrům, které vyžadují trochu více soustředění, o to víc se však člověku mohou odměnit. Už 20. února dorazí na streamovací službu od Applu druhá řada seriálu The Last Thing He Told Me s Jennifer Garner. Seriál je na motivy známé knižní série a vypráví o ženě, jejíž muž se jednoho dne zčistajasna vytratí a ona po něm začne pátrat. O týden později 27. února se pak na obrazovky vrátí seriál Monarch: Legacy of Monsters o Godzille, King Kongovi, titánech i titulní tajemné organizaci.

O měsíc později, 27. března, se fanoušci*fanynky For All Mankind mohou těšit na novou, již čtvrtou řadu chválené sci-fi z Marsu. Ještě před premiérou druhé řady (3. dubna) pak seriál Your Friends & Neighbors s Jonem Hammem dostal objednávku i na třetí sérii. 15. dubna se můžeš těšit na novinku Margo’s Got Money Troubles od uznávaného tvůrce Davida E. Kelleyho s Michelle Pfeiffer a Elle Fanning. Widow's Bay, nový mysteriózní seriál o starostovi malého přístavního města (Matthew Rhys), v němž straší, dorazí na Apple TV 29. dubna a patří *mé* mezi nejočekávanější seriály roku.

Těmi největšími taháky první poloviny roku ale budou jednoznačně seriály Cape Fear a Lucky. První je inspirován stejnojmenným filmovým remakem z roku 1991, který natočil Martin Scorsese. V hlavních rolích se zde ukážou Javier Bardem, Patrick Wilson a Amy Adams. Druhý je minisérie s oblíbenou Anyou Taylor-Joy opět na motivy knížky, jež vypráví o titulní dívce pronásledované smůlou i temnou minulostí. Čekej spoustu akce i napínavých momentů.

Z filmů se 13. února můžeš těšit na romantiku Eternity, ve které si žena (Elizabeth Olsen) musí vybrat, s jakým mužem stráví v posmrtném životě celou věčnost. Následně přeskočíme na konec roku, kdy 20. listopadu dorazí snímek Way of the Warrior Kid s Chrisem Prattem, jenž hraje zraněného oceňovaného mariňáka, který po návratu domů zjistí, že syn jeho sestry je ve škole šikanován. A proto vymyslí speciální tréninkový plán, jak mu pomoci.

Lucky Lucky Cape Fear Margo’s Got Money Troubles
Zobrazit galerii
(5)

Na co dalšího se můžeš těšit?

To ale zdaleka není vše, co nám Apple letos naservíruje. Vedle už tradiční nové řady oceňovaného seriálu Slow Horses na podzim se letos dočkáme taky novinky Criminal podle stejnojmenné komiksové série. V hlavní roli se objeví Charlie Hunnam a seriál by kromě velké sledovanosti mohl pomýšlet i na televizní ceny, poněvadž předloha platí za vrchol žánru. Výše zmíněné sci-fi Silo by mělo letos dorazit se svou třetí řadou. No a aby toho nebylo málo, Apple také už delší dobu kutí seriálového Neuromancera. Zde premiéra v letošním roce není jistá, ale ani vyloučená.

Zkrátka a dobře Apple TV do toho pořádně šlape, a vzhledem k tomu, že cena předplatného je stále pouhých 199 korun na měsíc, představuje za nás jednu z nejlepších voleb na trhu. A to jsme ani nezmínili, že v příštích letech dorazí i Sanderson...

Upozornit na chybu - pokud spatřuješ v článku nedostatek nebo máš připomínky, dej nám vědět.
Uložit Uložené
Musíš být přihlášený/á, abys mohl/a uložit článek.
Přihlásit se
Zrušit
Nepodařilo se uložit změny. Zkus se nově přihlásit a zopakovat akci.

V případě že problémy přetrvávají, kontaktuj prosím administrátora.
OK

Dej vědět, co si o tom myslíš

Pokud chceš diskutovat, vytvoř si
bezplatný účet nebo se přihlas
Nepodarilo sa načítať dáta pre diskusiu. Skúste znova načítať stránku.
0 komentářů
Seřadit od
nejoblíbenějších
nejnovějších
Musíš být přihlášený/á, abys mohl/a přidat komentář.
Přihlásit se
Zrušit
Musíš být přihlášený/á, abys mohl/a ohodnotit komentář.
Přihlásit se
Zrušit
Abys mohl přidat komentář, musíš mít předplacené REFRESHER+.
Předplatit
Zrušit
Komentář, který si přidal, vidíš zatím jen ty. Pro zobrazení komentářů ostatním uživatelům je třeba ověřit tvůj účet.
Ověřit účet
Zrušit
Opravdu chceš odstranit svůj komentář?
Odstranit
Zrušit
Opravdu chceš zablokovat tento komentář?
Zablokovat
Zrušit
Opravdu chceš odblokovat tento komentář?
Odblokovat
Zrušit
Opravdu chceš nahlásit tento komentář?
Nahlásit
Zrušit
Děkujeme, komentář byl nahlášen.
OK
OK
FILMY & SERIÁLY APPLE
Doporučujeme
KVÍZ: Jaký druh cvičení ti sedne? Odpověz na otázky a my ti doporučíme workout na míru
Sponzorovaný obsah
KVÍZ: Jaký druh cvičení ti sedne? Odpověz na otázky a my ti doporučíme workout na míru
26. 1. 2026 10:30
Hledáš v Praze partu na sport? Vyrazili jsme na komunitní event Sport Vision, připravený ve spolupráci s Nike
Sponzorovaný obsah
Hledáš v Praze partu na sport? Vyrazili jsme na komunitní event Sport Vision, připravený ve spolupráci s Nike
před hodinou
Storky
KPop Demon Hunters bude mít vlastní LEGO figurky
Forbes zveřejnil 30 pod 30 pro rok 2026. Jsou tam tyto tváře
Sziget odhaluje druhou vlnu jmen: Na festival míří velké hvězdy i klubová špička
Oktagon láká na brutální řežbu. Odhalil velký zápas se speciálními pravidly
Dua Lipa se objevila v oblečení české módní značky. Šaty se hned vyprodaly
Známe datum premiéry nového Rychle a zběsile. Kdy dorazí Forever Fast do kin?
Známe obsazení čtvrté řady The White Lotus. Těšit se můžeš na oblíbenkyni Tima B...
Kingdom Come čeká upgrade. Úplně změní, jak se na hru díváš
Neymar Jr. představuje vlastní značku brýlí NJR Eyewear
Zdravotní posun u Michaela Schumachera: Po letech nastal nový stav
Vyšla kontroverzní hra od tvůrců Apex Legends. Sklízí posměch a hejty
Sydney Sweeney omotala ikonický nápis Hollywood svými podprsenkami
Takhle hvězdy Heated Rivalry nesly olympijskou pochodeň
Chystá se nová česká středověká RPG hra. Bude výrazně jiná než Kingdom Come
Ikonická oranžová míří do ulic. PUMA a McLaren představily společnou kolekci
LEGO a Crocs společně vytvořily unikátní boty ve tvaru kostky. Kolik stojí?
Oblíbený podnik s kuřaty otevřel novou pobočku. Kde najdeš další KRO?
Do kin přišel nejhorší herní film za posledních 19 let
Pravá blondýnka se vrací jako seriál. Známe datum jeho vydání
A$AP Rocky oznámil turné s novým albem. Koncerty odehraje i v Evropě
Lifestyle news
Jak hluboko nás umí zasáhnout online nenávist? Domi Alagia vystupuje v dokumentu o kyberšikaně od České televize
před 3 hodinami
KPop Demon Hunters bude mít vlastní LEGO figurky
dnes v 13:46
Na festivalu Metronome Prague vystoupí i Tom Odell nebo Lykke Li. Takhle vypadá finální line-up
dnes v 12:40
VIDEO: Zendaya a Pattinson jako snoubenci. V traileru k horké novince řeší drama před svatbou
dnes v 07:42
Brankářka Bára Votíková přestupuje do Arsenalu. Anglický klub si ji vypůjčí od Slavie
včera v 15:22
Forbes zveřejnil 30 pod 30 pro rok 2026. Najdeš tam tyto tváře
včera v 13:37
BTS se vrací! Netflix živě odvysílá jejich první koncert a představí dokument
včera v 12:36
Proč si lidé v Číně lepí na ledničky Draca Malfoye? Může za to čínský horoskop
včera v 11:09
Česko a epidemie úzkosti. Proč se naše duševní zdraví propadlo na dno a kdo za to platí nejvíc?
včera v 09:49
Zpravodajství
Česko Zahraničí Rusko Politika
Více
Rusko a USA se blíží zásadní dohodě o počtu jaderných zbraní
před hodinou
Ministr zahraničí Macinka chtěl jednat s odpůrci potratů v USA. Bude to mít dopady na českou politiku?
před 3 hodinami
Ruský stand-up komik dostal za vtipy téměř šest let vězení. Kritizoval válku, označili ho za teroristu
dnes v 14:16

Více z tématu Filmy & Seriály

Všechno
ŽEBŘÍČEK: Seriáloví hrdinové s největšími daddy issues. Tyto postavy milujeme navzdory jejich chování
ŽEBŘÍČEK: Seriáloví hrdinové s největšími daddy issues. Tyto postavy milujeme navzdory jejich chování
včera v 07:00
Trojan na bruslích vládne Netflixu. Příběh olympionika o víkendu sledovalo nejvíc lidí
Trojan na bruslích vládne Netflixu. Příběh olympionika o víkendu sledovalo nejvíc lidí
před 3 dny
VIDEO: Stranger Things se vrátí dřív, než sis myslel*a. První trailer odhalil nové obsazení
VIDEO: Stranger Things se vrátí dřív, než sis myslel*a. První trailer odhalil nové obsazení
před 2 dny
Johnny Depp se změnil k nepoznání. Zahraje si mrzutého starce ve vánoční klasice
Johnny Depp se změnil k nepoznání. Zahraje si mrzutého starce ve vánoční klasice
před 2 dny
Youtuber se slzami poděkoval fanouškům. Jeho film dobyl americká kina. Kdy dorazí do Česka?
Youtuber se slzami poděkoval fanouškům. Jeho film dobyl americká kina. Kdy dorazí do Česka?
před 2 dny
VIDEO: Po letech se role úplně obrací. Ďábel nosí Pradu 2 má oficiální trailer
VIDEO: Po letech se role úplně obrací. Ďábel nosí Pradu 2 má oficiální trailer
před 3 dny
Více z tématu Design & Art Všechno
Fotografka zachytila natáčení porna z „krásnějšího úhlu pohledu“, který běžně neuvidíš
Fotografka zachytila natáčení porna z „krásnějšího úhlu pohledu“, který běžně neuvidíš
22. 8. 2023 11:00
Křehkost ženského těla v podání Tracey Emin nebo rozbor manosféry. Výstavy, které bude v roce 2026 sledovat celý svět
31. 1. 2026 7:00
GALERIE: Podívej se, jak vidí svět tvůj domácí mazlíček
10. 8. 2023 14:39
Více z tématu Rodina, Vztahy, Sex Všechno
Zuzka se léčila s HPV virem. „Z lékařů mám trauma. Strašili mě, že mi vezmou dělohu a nikdy nebudu mít děti“
Zuzka se léčila s HPV virem. „Z lékařů mám trauma. Strašili mě, že mi vezmou dělohu a nikdy nebudu mít děti“
dnes v 07:00
1
Čtrnáct cool valentýnských dárků, které potěší tvého přítele. Za některé neutratíš více než tři sta korun
včera v 11:00
Párový psycholog: „Nejšťastnější páry dodržují těchto 5 zvyků. Většina lidí na ně zapomíná“
29. 11. 2025 8:10
Více z tématu Showbiz & Zábava Všechno
Režisér Jan Strach po roce znovu stanul před soudem. Podle žaloby měl Železnému způsobit PTSD
Režisér Jan Strach po roce znovu stanul před soudem. Podle žaloby měl Železnému způsobit PTSD
včera v 17:00
Kokain ukrytý mezi dětskými hračkami. Policie zveřejnila detaily kolem kauzy Karlose Vémoly
20. 1. 2026 13:52
Druhá řada Bachelora Česko má další vítězku. Mírovou vyvolenou se stala tato dívka
před 2 dny

Nejnovější

Lifestyle
Zpravodajství
Hledáš v Praze partu na sport? Vyrazili jsme na komunitní event Sport Vision, připravený ve spolupráci s Nike
Sponzorovaný obsah
Hledáš v Praze partu na sport? Vyrazili jsme na komunitní event Sport Vision, připravený ve spolupráci s Nike
před hodinou
Good vibes, good challenges a good workouts, které naše těla cítila ještě den potom. Tak bychom popsali vibe sobotního odpoledne, které začalo na prodejně Sport Vision na Václavském náměstí.
Punkový A$AP Rocky nebo tančící Jordan Ward. Tohle je pět světových alb uplynulého měsíce, která musíš slyšet
Punkový A$AP Rocky nebo tančící Jordan Ward. Tohle je pět světových alb uplynulého měsíce, která musíš slyšet
před 2 hodinami
Ani Netflix, ani HBO. Rok 2026 chce ovládnout tato streamovací služba, pomůže jí novinka s Anyou Taylor-Joy
Ani Netflix, ani HBO. Rok 2026 chce ovládnout tato streamovací služba, pomůže jí novinka s Anyou Taylor-Joy
před 3 hodinami
KPop Demon Hunters bude mít vlastní LEGO figurky
KPop Demon Hunters bude mít vlastní LEGO figurky
dnes v 13:46
Pilulka nabízí doporučení a rating suplementů. Můžeš získat přehled o tom, jak je na tom tvoje tělo
PR zpráva
Pilulka nabízí doporučení a rating suplementů. Můžeš získat přehled o tom, jak je na tom tvoje tělo
dnes v 13:30
Více
Nejčtenější
24 HODIN
7 DNÍ
30 DNÍ
Zuzka se léčila s HPV virem. „Z lékařů mám trauma. Strašili mě, že mi vezmou dělohu a nikdy nebudu mít děti“
Zuzka se léčila s HPV virem. „Z lékařů mám trauma. Strašili mě, že mi vezmou dělohu a nikdy nebudu mít děti“
dnes v 07:00
1
VELKÝ TEST NEALKO PIV. Ta zahraniční to nandala českým. Našli jsme jedno, které nechutná jako kompromis
VELKÝ TEST NEALKO PIV. Ta zahraniční to nandala českým. Našli jsme jedno, které nechutná jako kompromis
před 2 dny
3
Tvrdili, že s ním neměli nic společného. Nové dokumenty odhalily, kdo lhal o stycích s Epsteinem
Tvrdili, že s ním neměli nic společného. Nové dokumenty odhalily, kdo lhal o stycích s Epsteinem
dnes v 10:48
Takhle vypadá žebříček nejlepších jídel z brambor. Na druhém místě najdeš tradiční českou pochoutku
Takhle vypadá žebříček nejlepších jídel z brambor. Na druhém místě najdeš tradiční českou pochoutku
30. 1. 2026 7:42
Jezdíš? Zaplať! Automobilky čím dál víc zavádějí kontroverzní předplatné, budeš brzy platit i za vyhřívání?
Jezdíš? Zaplať! Automobilky čím dál víc zavádějí kontroverzní předplatné, budeš brzy platit i za vyhřívání?
dnes v 10:00
1
Česká influencerka Anna Jermanová o životě v New Yorku: „Kvalitní potraviny stojí obrovské peníze. Jsou fígle, jak ušetřit“
Česká influencerka Anna Jermanová o životě v New Yorku: „Kvalitní potraviny stojí obrovské peníze. Jsou fígle, jak ušetřit“
1. 2. 2026 13:00
Takhle vypadá žebříček nejlepších jídel z brambor. Na druhém místě najdeš tradiční českou pochoutku
Takhle vypadá žebříček nejlepších jídel z brambor. Na druhém místě najdeš tradiční českou pochoutku
30. 1. 2026 7:42
VELKÝ TEST NEALKO PIV. Ta zahraniční to nandala českým. Našli jsme jedno, které nechutná jako kompromis
VELKÝ TEST NEALKO PIV. Ta zahraniční to nandala českým. Našli jsme jedno, které nechutná jako kompromis
před 2 dny
3
Unesli ji z pokoje, zatímco rodiče spali vedle. Elizabeth Smart měla být nevěstou fanatika
Unesli ji z pokoje, zatímco rodiče spali vedle. Elizabeth Smart měla být nevěstou fanatika
31. 1. 2026 10:30
Získat hodnocení sto procent je téměř nemožné. Novému seriálu na Netflixu se to povedlo
Získat hodnocení sto procent je téměř nemožné. Novému seriálu na Netflixu se to povedlo
31. 1. 2026 8:09
Kdyby byl starší, dostal by provaz. Teď žije spartakiádní vrah klidný život na vesnici na Moravě
Kdyby byl starší, dostal by provaz. Teď žije spartakiádní vrah klidný život na vesnici na Moravě
20. 1. 2026 7:00
12
Karel se přestěhoval na Bali. „Když jsem sem přijel, vybuchl mi Tinder“
Karel se přestěhoval na Bali. „Když jsem sem přijel, vybuchl mi Tinder“
11. 1. 2026 7:00
4
Mladou českou herečku otrávili v baru. Byla převezena do nemocnice
Mladou českou herečku otrávili v baru. Byla převezena do nemocnice
8. 1. 2026 17:15
1
Nová česká pohádka získala neobyčejně dobré skóre, a to ještě neměla premiéru
Nová česká pohádka získala neobyčejně dobré skóre, a to ještě neměla premiéru
26. 1. 2026 12:26
Víme, jak dlouho bys měl*a vydržet v planku. Odborníci zveřejnili ideální časy podle věku
Víme, jak dlouho bys měl*a vydržet v planku. Odborníci zveřejnili ideální časy podle věku
19. 1. 2026 17:41
Domů
Sdílet
Diskuse