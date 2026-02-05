Návrat fotbalové legendy, akční thriller s Anyou Taylor-Joy, ambiciózní drama s příměsí nadpřirozena nebo nálož sci-fi a fantasy. Rok 2026 bude zjevně patřit Apple TV.
Jestli jsi doteď nevěděl*a, jakou streamovací službu se v letošním roce vyplatí předplácet, Apple TV čerstvě nabídla hned několik argumentů, proč by to měla být právě ona. Najdeš mezi nimi například novinku s Anyou Taylor-Joy, která se šest let od Dámského gambitu vrací s novým seriálem Lucky. Čeká tě ale i čtvrtá řada Teda Lassa, pokračování Godzilly, další řada For All Mankind, nová černá komedie s Keanu Reevesem Outcome a spousta dalších.
Níže najdeš přehled toho nejzásadnějšího a na konci ještě pár věcí, o kterých jsme se tento týden nic nového nedozvěděli, ale stále je vysoká pravděpodobnost, že se jich dočkáme ještě letos.
Nové i vracející se komedie
Donedávna Apple kraloval především v rámci žánru sci-fi díky seriálům Silo nebo Foundation. Letos ale šlápne pořádně i do světa komedií. V současnosti běží třetí řada Shrinking s Jasonem Segelem a Harrisonem Fordem, která sbírá jedny skvělé ohlasy za druhými. Ještě letos nás ale čeká taky černá komedie Maximum Pleasure Guaranteed s Tatianou Maslany (premiéra 20. května) o rozvedené matce, jež se zaplete do světa zločinu, dále návrat fotbalové legendy Ted Lasso (premiéra v létě) nebo tenisová komedie The Dink (premiéra 24. července).
Komedie dorazí ale i mezi filmy. Už 10. dubna totiž bude mít premiéru nový film Outcome režírovaný Jonahem Hillem s Keanu Reevesem a Cameron Diaz v hlavních rolích. Hlavní postava je známý herec, jenž čelí vydírání. A nouze nebude ani o akční filmové komedie. 4. září bude mít premiéru blockbusterový Mayday s Ryanem Reynoldsem a Kennethem Branaghem o americkém pilotovi, jenž havaruje na ruském území v době studené války a musí spojit síly s bývalým agentem KGB, aby se zachránil. No a sranda bude i 9. října, kdy na Apple přistane snímek Matchbox The Movie na motivy známé hračky od Mattela. V něm John Cena coby tajný agent CIA zaplete partu svých starých přátel do nebezpečné konspirace ohrožující osud celého světa.
Dramata, sci-fi a thrillery
Nyní se přesuneme k žánrům, které vyžadují trochu více soustředění, o to víc se však člověku mohou odměnit. Už 20. února dorazí na streamovací službu od Applu druhá řada seriálu The Last Thing He Told Me s Jennifer Garner. Seriál je na motivy známé knižní série a vypráví o ženě, jejíž muž se jednoho dne zčistajasna vytratí a ona po něm začne pátrat. O týden později 27. února se pak na obrazovky vrátí seriál Monarch: Legacy of Monsters o Godzille, King Kongovi, titánech i titulní tajemné organizaci.
O měsíc později, 27. března, se fanoušci*fanynky For All Mankind mohou těšit na novou, již čtvrtou řadu chválené sci-fi z Marsu. Ještě před premiérou druhé řady (3. dubna) pak seriál Your Friends & Neighbors s Jonem Hammem dostal objednávku i na třetí sérii. 15. dubna se můžeš těšit na novinku Margo’s Got Money Troubles od uznávaného tvůrce Davida E. Kelleyho s Michelle Pfeiffer a Elle Fanning. Widow's Bay, nový mysteriózní seriál o starostovi malého přístavního města (Matthew Rhys), v němž straší, dorazí na Apple TV 29. dubna a patří *mé* mezi nejočekávanější seriály roku.
Těmi největšími taháky první poloviny roku ale budou jednoznačně seriály Cape Fear a Lucky. První je inspirován stejnojmenným filmovým remakem z roku 1991, který natočil Martin Scorsese. V hlavních rolích se zde ukážou Javier Bardem, Patrick Wilson a Amy Adams. Druhý je minisérie s oblíbenou Anyou Taylor-Joy opět na motivy knížky, jež vypráví o titulní dívce pronásledované smůlou i temnou minulostí. Čekej spoustu akce i napínavých momentů.
Z filmů se 13. února můžeš těšit na romantiku Eternity, ve které si žena (Elizabeth Olsen) musí vybrat, s jakým mužem stráví v posmrtném životě celou věčnost. Následně přeskočíme na konec roku, kdy 20. listopadu dorazí snímek Way of the Warrior Kid s Chrisem Prattem, jenž hraje zraněného oceňovaného mariňáka, který po návratu domů zjistí, že syn jeho sestry je ve škole šikanován. A proto vymyslí speciální tréninkový plán, jak mu pomoci.
Na co dalšího se můžeš těšit?
To ale zdaleka není vše, co nám Apple letos naservíruje. Vedle už tradiční nové řady oceňovaného seriálu Slow Horses na podzim se letos dočkáme taky novinky Criminal podle stejnojmenné komiksové série. V hlavní roli se objeví Charlie Hunnam a seriál by kromě velké sledovanosti mohl pomýšlet i na televizní ceny, poněvadž předloha platí za vrchol žánru. Výše zmíněné sci-fi Silo by mělo letos dorazit se svou třetí řadou. No a aby toho nebylo málo, Apple také už delší dobu kutí seriálového Neuromancera. Zde premiéra v letošním roce není jistá, ale ani vyloučená.
Zkrátka a dobře Apple TV do toho pořádně šlape, a vzhledem k tomu, že cena předplatného je stále pouhých 199 korun na měsíc, představuje za nás jednu z nejlepších voleb na trhu. A to jsme ani nezmínili, že v příštích letech dorazí i Sanderson...